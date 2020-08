Lý do "Love alarm 2: Chuông báo tình yêu 2" được fan mong ngóng từng ngày

"Love alarm: Chuông báo tình yêu" đã ra mắt được gần một năm với 8 tập phát sóng. Bộ phim xoay quanh một ứng dụng "vi diệu" có thể cho bạn biết có bao nhiêu người thích mình trong vòng bán kính 10 mét. Điều đó khiến JoJo (Kim So Hyun) cô gái mồ côi lương thiện vướng vào chuyện tình tay ba giữa hai người bạn Sun Oh (Song Kang) và Hye Yong (Jung Ga Ram).

Ban đầu "Chuông báo tình yêu 2" được dự kiến lên lịch vào chiếu vào tháng 8/2020, nhưng do ảnh hưởng của Covid-19, đoàn phim phải tạm dừng ghi hình trong một thời gian, điều này đã phần nào gián tiếp khiến họ phải lùi lịch.

Nhưng dù sao, thời gian từ giờ cho tới 2021 cũng là lúc để ê-kíp có thể xem xét để hoàn thiện tốt hơn bộ phim. Chắc chắn họ đã phải chịu một áp lực không hề nhỏ vì "Love alarm: Chuông báo tình yêu" không chỉ nổi tiếng tại Hàn Quốc mà danh tiếng của nó đã trở nên phổ biển ở nhiều nước trên thế giới.

Câu hỏi chưa được giải đáp từ phần 1

"Love alarm: Chuông báo tình yêu" lấy bối cảnh về một xã hội nơi sự chi phối của công nghệ đã lên tới đỉnh điểm, một ứng dụng ra đời gọi là “love alarm’” cho phép bạn biết có ai đó thích mình trong vòng bán kính 10 mét. Chính vì thế mà Kim Jo Jo (Kim So Huyn) - nữ sinh trung học mồ côi có số phận bất hạnh bị vướng vào tình tay ba giữa hai người bạn thân từ nhỏ Lee Hye Young (Jung Ga Ram) và Hwang Sun Oh (Song Kang).

Sun Oh là người mẫu sinh ra trong gia đình giàu có, tính tình bộc trực, thẳng thắn trong khi đó Hye Young là con trai người giúp việc nhà Sun Oh, hiền lành, đáng tin cậy nhưng lại quá nhút nhát trong chuyện tình cảm, thích JoJo 4 năm nhưng chẳng dám thổ lộ để rồi đứng nhìn “crush” rơi vào vòng tay cậu bạn thân.

Phần 1 vẫn là nỗi nhức nhối trong lòng người xem vì câu hỏi liệu JoJo thực sự yêu mến chàng trai nào vẫn chưa được giải đáp.

Bộ ba diễn viên chính phần đầu

Lịch quay bị chậm do Covid-19



Đây là điều bất khả kháng với hầu hết các dự án phim toàn cầu chứ không riêng gì "Love alarm 2". Ban đầu, Netflix thông báo phim sẽ ra mắt vào tháng 8 năm nay nhưng tại Hàn Quốc, dịch bệnh Covid đã khiến lịch quay phim bị ảnh hưởng.

Cuối tháng 6, "Love alarm 2" mới chính thức hoàn thành những cảnh quay cuối cùng. Hiện ê-kíp đang tiến hành giai đoạn hậu kỳ, đồng thời thông báo thời gian phát hành đổi sang nửa đầu năm 2021.

Phim ra mắt muộn hơn dự kiến vì Covid-19

Có nghĩa là gần 1 năm sau, khán giả mới được xem "Love alarm 2", đây quả là một sự “khó chịu” không nhỏ., nhưng dù sao ê-kíp cũng có thêm thời gian để chau chuốt hơn ở công đoạn hậu kỳ. Nên nhớ, "Love alarm 2 ăn điểm rất nhiều ở những cảnh quay đẹp như mơ, tựa như những thước phim điện ảnh, nên dù thời gian chuẩn bị có lâu hơn dự kiến, chắc chắn thành quả phim nhận lại sẽ hết sức bất ngờ.



Cuộc đua giữa hai anh chàng chưa ngã ngũ

Ứng dụng “love alarm” sẽ được nâng cấp vi diệu ra sao?



Cuối phần 1, khán giả đều biết “love alarm” được nâng cấp với chức năng dự báo bạn sẽ phải lòng đối tượng nào trong tương lai. Điều này chắc chắn sẽ khiến diễn biến phim thêm hấp dẫn.

Theo nguyên tác truyện tranh, “love alarm” chưa dừng lại ở đó, còn có thêm một chức năng khác gọi là “mũi tên” để nhắm vào người mình muốn rung động. Jo Jo muốn Duk Gu – bạn cấp ba của cô và cũng là người sáng lập “love alarm” tặng thêm cho cô một “mũi tên” để nhắm vào người mình thích, nhưng Duk Gu muốn Jo Jo quyết định từ sâu thẳm con tim mình rằng cô thực sự yêu ai.

Song Kang tiết lộ về khác biệt giữa phần 1 và phần 2

Gần đây khi xuất hiện trên tạp chí The Star, nam chính Song Kang đã chia sẻ "Love alarm 2" sẽ có khác biệt ra sao. Anh cho biết: “Phần 1 giống như một bộ phim thanh xuân vườn trường, đẹp đẽ và ngây ngô. Nhưng ở phần 2, các nhân vật sẽ cho thấy sự lãng mạn của những người trưởng thành. Phim có thể thu hút được nhiều khán giả hơn, không chỉ riêng các bạn trẻ”.

Song Kang quyến rũ chết người!

Ngoài ra, Song Kang cũng tâm sự riêng về nhân vật Sun Oh: “Thật sự khó khăn lúc đầu khi tham gia "Love alarm 2" . Tôi thậm chí còn nghĩ rằng đã nghe thấy tiếng chê bai của mọi người xung quanh. Nhưng một khi tập trung vào nhân vật, tôi đã diễn và hành động ở ngoài đời với cảm xúc của Sun Oh, nhưng mọi người nói với tôi rằng cứ nên thả lỏng. Tôi đã học được rằng, có thể diễn xuất tốt hơn nếu không lo lắng về mọi điều nhỏ nhặt. Tôi muốn gặp lại khán giả trong hình ảnh của một Sun Oh trưởng thành, có trách nhiệm hơn với những việc cậu ấy quyết định. Dù thế nào Sun Oh vẫn sẽ luôn tôn trọng cảm xúc của Jo Jo, cho dù đến cuối, cậu ấy sẽ không là người được lựa chọn”.

Jung Ga Ram nói về những cảnh quay lãng mạn với Kim So Hyun

Ở những tấm ảnh hậu trường của "Love alarm 2" , Jung Ga Ram và Kim So Hyun có rất nhiều cảnh quay lãng mạn, họ cùng đèo nhau trên xe đạp và ngắm hoàng hôn ở đảo Jeju. Đó như là sự “bù đắp” cho một Hye Young thiệt thòi ở phần trước. Chia sẻ về Kim So Hyun, Jung Ga Ram ngại ngùng thổ lộ: “Kim So Hyun luôn đọc kịch bản một cách nghiêm túc, cô ấy biết cách làm cho nhân vật của mình thật mới lạ. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy lo lắng vì những cảnh diễn chung của mình với So Hyun, vì tôi biết có nhiều cảnh khiến phim có tính đột biến. Nhưng nhờ có Kim Soo Hyun giúp đỡ, tôi thấy ấm áp và an tâm hơn hẳn”.

Jung Ga Ram

Kim So Hyun gây náo loạn đường phố vì quá đẹp!

Kim So Hyun luôn được yêu mến với hình tượng “em gái quốc dân” hay “ngọc nữ thế hệ mới”, nên thật dễ hiểu khi cô nàng sinh năm 1999 gây náo loạn đường phố với những cảnh quay ngoài trời của "Love alarm 2". Một số bình luận trên mạng khi nhìn thấy Kim So Hyun đang quay phim như sau:

“Trên đường thấy nhiều người đổ xô đến, xe cộ cũng bị hạn chế. Là người nổi tiếng Kim So Hyun đang quay phim. Tuy không thế đến gần nhưng đứng từ xa đã có cảm giác tỏa sáng rồi”.

Nhan sắc tuyệt hảo của Kim So Hyun

“Trước văn phòng mình có mấy người tất bật quay phim. Người đang ngồi trên ghế là diễn viên Kim So Hyun. Tuy nhìn từ xa nhưng quả nhiên diễn viên chính là diễn viên, đẹp lắm”.

“Đang đi dạo thì gặp Kim So Hyun và Song Kang đang quay "Love alarm 2" . Mình nhìn Kim So Hyun gần cực kỳ, đường nét trên gương mặt đều rất nét”.

“Kim So Hyun có cảm giác như không trang điểm em ấy đã rất xinh rồi. Thật ngưỡng mộ làm sao!”.