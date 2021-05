Lý giải bí ẩn kinh hãi trong ngôi mộ tồi tàn của nàng công chúa nổi tiếng được cưng chiều

Năm 2008, ngôi mộ của Công chúa An Lạc cháu gái của Võ Tắc Thiên và con gái của Đường Trung Tông Lý Hiển được khai quật. Xét về quy mô của lăng mộ, nó tồi tàn và chật hẹp, không tương xứng với địa vị của một công chúa dòng dõi kim chi ngọc diệp, thậm chí còn tệ hơn cả ngôi mộ của một cung nữ. Và từ văn bia dài 300 ký tự của lăng mộ, một bí mật tày trời được hé lộ cho thấy nguyên nhân khiến từ một cô con gái được hoàng đế cưng chiều ngút trời bỗng chốc bị phế truất trở thành nô lệ.

Bia mộ công chúa An Lạc, con gái út của Đường Trung Tông. Từ khi còn nhỏ, nàng đã nhận được sự yêu thương sủng ái của phụ thân Đường Trung Tông và mẫu thân Vi Hoàng Hậu.

Công chúa An Lạc, con gái út của Đường Trung Tông. Từ khi còn nhỏ, nàng đã nhận được sự yêu thương sủng ái của phụ thân Đường Trung Tông và mẫu thân Vi Hoàng Hậu. Khi đó, Lý Hiển bị Võ Tắc Thiên giáng chức xuống Phòng Linh, cảm thấy vô cùng buồn bã chán nản. Sự ra đời của Công chúa An Lạc khiến hoàng đế rất vui vẻ, hài lòng.

Sau khi lớn lên, Công chúa An Lạc được hứa hôn với Võ Tông Huấn. Chẳng bao lâu sau, Võ Tắc Thiên lâm bệnh nặng, Đường Trung Tông được phục hồi ngai vàng, công chúa An Lạc cùng đoàn tùy tùng của mình cũng một bước thăng thiên, trở về kinh thành diễm lệ. Công chúa An Lạc sinh con chỉ sáu tháng sau khi kết hôn với Võ Tông Huấn, nhiều người bàn luận là nhờ có con mà thành hôn. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, công chúa An Lạc tính tình phóng đãng, có lẽ Võ Tông Huấn chỉ là "kẻ đổ vỏ" mà thôi.

Công chúa An Lạc không chỉ có ham muốn quyền lực và cuộc sống xa hoa mà còn rất phóng túng. Chồng cô, Võ Tông Huấn có một người anh họ tên là Võ Diên Tú, ở bên nhau từ khi còn nhỏ, hát hay và nhảy múa rất đẹp, hơn nữa lại còn rất đẹp trai. Võ Diên Tú đã nhiều lần đến làm khách tại nhà của công chúa An Lạc, và cả hai thực sự đã cấu kết và thông dâm với nhau.

Địa vị của phụ nữ thời Đường tương đối cao, vì vậy địa vị của công chúa thời Đường cũng cao nhất trong các triều đại. Khi đó, em gái của Đường Trung Tông, công chúa Thái Bình, đang nắm quyền, địa vị quyền lực thậm chí còn cao hơn nhiều quan phủ đương thời. Mà công chúa An Lạc cũng rất so đo, nàng nhất định phải so kè địa vị với bà cô. An Lạc tự ý lập phủ lập quan, can thiệp vào triều chính, mua chuộc quan lại nên cũng tiến cử nhiều quan lớn cho triều đình. Dần dần, công chúa An Lạc thành lập được phe cánh, thế lực bành trướng, các thuộc hạ lần lượt "can gián tiến cử" với hy vọng nàng có thể trở thành vị hoàng đế nữ thứ hai như Võ Tắc Thiên.

Vì vậy, công chúa An Lạc với lòng dạ đầy tham vọng đã nhiều lần tiếp cận phụ hoàng và yêu cầu ông tự phong cho mình là "hoàng thái nữ". Mặc dù theo cách đánh giá của người xưa thì công chúa An Lạc có quá nhiều khiếm khuyết. Nhưng theo giá trị của người hiện đại, công chúa An Lạc có thể vẫn là một nữ nhân mới theo đuổi sự giải phóng cá nhân, xét cho cùng thì hoàng đế nữ trước đó vẫn có tồn tại. Đường Trung Tông coi hành vi của Công chúa An Lạc là trò ăn vạ làm nũng của con gái, nên chỉ cười cho qua. Nhưng điều ông ta không ngờ tới chính là An Lạc cũng muốn trở thành hoàng đế.

Từ nhỏ, Đường Trung Tông chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Công chúa An Lạc. Dù là tiền bạc, biệt phủ sang trọng hay quần áo lộng lẫy, Đường Trung Tông đều không keo kiệt. Nhưng ngai vàng không phải là việc nhỏ nhặt như vậy, làm sao có thể tùy ý giao cho ngươi? Tuy nhiên, Công chúa An Lạc nghĩ rằng nếu Võ Tác Thiên có thể xưng đế thì tại sao nàng lại không thể? Vì vậy, Công chúa An Lạc đã chuyển từ kính trọng sang không hài lòng với cha mình, và từ bất mãn sang hận thù. Chiếc bình dộc dược quyền lực đã hại chết công chúa An Lạc.

Công chúa An Lạc không chỉ có ham muốn quyền lực và cuộc sống xa hoa mà còn rất phóng túng. Chồng cô, Võ Tông Huấn có một người anh họ tên là Võ Diên Tú, ở bên nhau từ khi còn nhỏ, hát hay và nhảy múa rất đẹp, hơn nữa lại còn rất đẹp trai. Võ Diên Tú đã nhiều lần đến làm khách tại nhà của công chúa An Lạc, và cả hai thực sự đã cấu kết và thông dâm với nhau, và Võ Tông Huấn chỉ giả vờ như không thấy không biết. Ngay sau đó, Võ Tông Huấn qua đời vì bệnh tật, và công chúa An Lạc cũng kết hôn với Võ Diên Tú một cách danh chính ngôn thuận. Vào ngày hôn lễ, một dịp trọng đại chưa từng có, thậm chí người cô – công chúa Thái Bình còn khiêu vũ trong tiệc mừng của cặp đôi mới cưới.

Để xây dựng dinh thự công chúa mới, Đường Trung Tông đã cho phá dỡ và di dời khắp nơi trong thành phố Trường An, khiến người dân phàn nàn. Mặc dù Đường Trung Tông đối xử rất tốt với công chúa An Lạc, nhưng duy nhất một điều là không thể trao quyền lực cho cô. Vì vậy, công chúa An Lạc đã âm mưu bàn bạc với người mẹ đầy tham vọng của mình để giết Đường Trung Tông bằng thuốc độc vào tháng 6 năm 710. Họ đã lên kế hoạch trước tiên lập con trai 15 tuổi của Đường Trung Tông là Lý Tông Mậu làm hoàng đế và Vi Hoàng Hậu sẽ nhiếp chính. Sau đó, Vi Hoàng Hậu (vốn theo chân Võ Tắc Thiên trước đó) và xưng đế, lập An Lạc công chúa lên làm Hoàng Thái Nữ.





Ngay khi hai mẹ con đang khống chế triều chính, trao mũ dựng phủ ăn mừng với nhau thì tin tức bay tới Lâm Truy Vương Lý Long Cơ và công chúa Thái Bình. Lý Long Cơ và công chúa Thái Bình biết rằng một khi Vi hoàng hậu trở thành hoàng đế, tể tướng Lý Đan (cha của Lý Long Cơ và anh trai của Công chúa Thái Bình) chắc chắn sẽ là nạn nhân và cũng sẽ liên quan đến cả hai người này. Vì vậy, cả hai âm mưu phát động chính biến, trong đó Lý Long Cơ hữu dũng hữu mưu mua chuộc cấm quân. Vì vậy, Lý Long Cơ đã dẫn quân chỉ huy tiến thẳng vào cung điện, và công chúa An Lạc bị đao loạn chém chết tại chỗ. Sau cái chết của công chúa An Lạc, Lý Đán lên ngôi, chính là Đường Duệ Tông. Công chúa An Lạc bị phế danh tiếng xuống còn "cung nhân nghịch tặc", hay còn gọi là " kẻ hầu nhà quan" "Tiện nhân của hoàng hậu", từ một công chúa quý tộc trở thành một tiện nhân cung nữ khiêm tốn.

Từ nhỏ, Đường Trung Tông chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Công chúa An Lạc. Nhưng ngai vàng không phải là việc nhỏ nhặt như vậy, làm sao có thể tùy ý giao cho ngươi? Tuy nhiên, Công chúa An Lạc nghĩ rằng nếu Võ Tác Thiên có thể xưng đế thì tại sao nàng lại không thể? Vì vậy, Công chúa An Lạc đã chuyển từ kính trọng sang không hài lòng với cha mình, và từ bất mãn sang hận thù. Theo luật nhà Đường, những người phạm tội phản quốc sẽ trở thành "nô tì nhà quan không có gia đình". Công chúa An Lạc lôi kéo dân chúng, đầu độc hoàng đế, gây nguy hiểm cho trật tự cai trị bình thường và phải chịu cái chết thê thảm.

Theo luật nhà Đường, những người phạm tội phản quốc sẽ trở thành "nô tì nhà quan không có gia đình". Rõ ràng, luật này vẫn có hiệu lực ngay cả đối với những người trong triều đình. Vì vẫn còn là người của triều đình, Lý Long Cơ và những người khác cũng miễn cưỡng lưu tâm đã đã lập một văn bia cho công chúa An lạc cho đến khi được phát hiện sau hơn 1.000 năm. Trên văn bia, Lý Long Cơ và những người khác đã kể ra những tội ác nghiêm trọng của công chúa An Lạc: kiêu ngạo, ngông cuồng và coi thường quốc gia.

Sau đó, văn bia cho biết: chồng của bà, Võ Diên Tú và Vi Ôn, cùng những kẻ đồng phạm khác là những kẻ lén lút xây dựng chế độ xã hội thị tộc nguy hiểm, mưu đồ giết người, đáng bị loại bỏ. Kết quả là, tội ác đầu độc cha của công chúa An Lạc đã được xác nhận. Công chúa An Lạc lôi kéo dân chúng, đầu độc hoàng đế, gây nguy hiểm cho trật tự cai trị bình thường và phải chịu cái chết thê thảm. Người ta nói rằng phụ nữ thông thường chỉ ham vinh hoa phú quý, nhưng từ trường hợp của công chúa An lạc, sự vinh hoa phú quý quá mức đã sinh ra lòng độc ác của họ. Dục vọng khó có thể lấp đầy, người xưa quả cũng có nhiều câu chuyện từ cuộc chiến tranh giành địa vị quyền lực.