Hồi ức của 'đại cao thủ hái hoa': Kỹ thuật bí ẩn, không cần lẻn vào, lấy đi trinh tiết hàng trăm cô gái

Xã hội hiện đại ngày càng tự do hơn, ban ngày nhiều người đi làm, tối mới ra ngoài giải trí. Vì xã hội hiện đại đề cao sự bình đẳng giữa nam và nữ nên phụ nữ cũng khá tự do mà không có quá nhiều hạn chế. Nhưng nếu so sánh với thời cổ đại thì tuyệt nhiên không thể có chuyện đó. Khi đó, đàn ông được coi trọng còn đàn bà bị coi thường, người phụ nữ căn bản không được bước chân ra khỏi cửa. Cuộc sống của phụ nữ về cơ bản là ở nhà, tự làm một số công việc tu thân dưỡng tính. Nhưng ở thời cổ đại, thân phận của đàn ông là tự do, vì vậy có rất nhiều kẻ ham muốn sắc đẹp của phụ nữ, và một số người đàn ông ham muốn bắt cóc phụ nữ trẻ đẹp từ nhà của người khác. Những người như vậy được gọi là "Kẻ trộm hái hoa". Vậy những "kẻ trộm hái hoa" này đã phạm tội như thế nào? Nó có thực sự lẻn vào qua cửa sổ như trong một chương trình truyền hình không?

Vào thời nhà Minh, có sử liệu ghi rằng thời đó có một chàng trai tên là Tang Xung, người đàn ông này từ nhỏ đã rất háo sắc. Tuy nhiên, theo hoàn cảnh xã hội thời đó, một kẻ phong lưu háo sắc cũng không dễ gì kiếm được vợ, vẫn còn vô số những khó khăn. Hơn nữa thời đó những kẻ háo sắc thường là những kẻ có tâm địa vụng trộm chứ chưa dám công khai, nếu công khai làm quá lên có thể bị bắt vào ngục.

Sau đó, Tang Xung không biết từ đâu mà có được tin tức, nói rằng có một người có tay nghề cao ở nơi nọ có tên là Cốc Tài, đặc biệt là về phương diện "hái hoa", người này có một thủ đoạn "hái hoa" tuyệt vời. Vì thế tên háo sắc Tang Xung bắt đầu nảy ra một ý tưởng tồi, muốn tìm chuyên gia này bằng mọi giá, rồi học mót lại nghệ thuật "hái hoa" từ anh ta.

Khi Cốc Tài gặp gỡ Tang Xung, anh ta cảm thấy món quà của Tang Xung biếu tặng không tồi, lại còn chân thành nên đã nhận lời anh ta lưu làm đồ đệ. Sau đó, Cốc Tài đã chỉnh sửa lại ngoại hình của Tang Xung, nhổ hết râu và lông trên mặt, đồng thời thực hiện một bước hoàn thiện nữ tính để làm đẹp cho anh. Nhìn kỹ hơn, Tang Xung giống một người phụ nữ. Khi dùng phấn của người phụ nữ phủ lên khuôn mặt của Tang Xung, thực sự không thể nói rằng anh ta là một người đàn ông. Trên thực tế, không phải kỹ thuật bí mật được Cốc Tài sử dụng giống như phẫu thuật thẩm mỹ ngày nay sao? Tôi nghĩ đó là một kỹ thuật bí ẩn.

Sau khi khuôn mặt của Tang Xung được sửa đổi, Cốc Tài đã dạy anh ta cách trở nên giống một người phụ nữ hơn trong cách trò chuyện và cư xử. Sau một thời gian đào tạo, Tang Xung đã trở thành một sư phụ rồi. Sau khi trở về, Tang Xung dễ dàng sử dụng thân phận "giả nữ" để dễ dàng vào nhà của một số quan gia và quý tộc. Những gia nhân trong những gia đình này cứ coi Tang Xung như chị em gái.

Tang Xung đã hủy hoại nhiều phụ nữ, nhưng tiếc là thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, anh ta đã thất bại ở mục tiêu số 283. Anh chịu thua gia đình người phụ nữ này, vì con rể trong gia đình này cũng là một kẻ háo sắc. Khi Tang Xung bước chân vào gia đình này vốn đã bị người con rể này dõi theo, khi anh ta quấy rối Tang Xung lại phát hiện ra rằng Tang Xung vốn là một người đàn ông, người con rể rất tức giận, sau đó anh ta báo cáo với quan, và Tang Xung ngay lập tức bị bắt nhốt giam vào trong ngục.

Bước vào phủ, Tang Xung sử dụng vẻ ngoài giả tạo nữ giới của mình để nhanh chóng kết thân với họ, khi thời cơ thích hợp đến thì khiến họ hôn mê, sau đó đạt được mục đích xấu xa của mình. Những nữ nhân này bị trúng kế đều không dám lên tiếng, dù sao danh tiết của người phụ nữ trong thời kỳ cổ đại là vô cùng quan trọng, chỉ có thể nuốt vào trong bụng mà thôi.





