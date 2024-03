Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu kể hành trình truy bắt đối tượng giết cô gái 21 tuổi

Khó khăn về thông tin hướng chạy trốn của đối tượng giết cô gái 21 tuổi

Vụ án giết người xảy ra tại bản Phiêng Áng (Nậm Cần, Tân Uyên, Lai Châu) vào tối ngày 5/3. Nạn nhân là chị Lò Thị L (SN 2003) trú tại bản Phiêng Áng. Nghi phạm giết người Lò Văn Xươm (SN 2001), ở bản Nậm Há (Noong Hẻo, Sìn Hồ, Lai Châu) là người yêu của nạn nhân. Ngay sau khi gây án, đối tượng Lò Văn Xươm đã cầm theo hung khí, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho hay: Ngay sau gây án, đối tượng giết người yêu đã bỏ chạy ra đường. Anh ruột của nạn nhân đuổi theo khoảng 50m và ném thanh củi về phía đối tượng. Lúc đó, trời chập choạng tối.

Lực lượng phá án lập chốt chặn truy bắt đối tượng giết cô gái 21 tuổi ở Lai Châu. (Ảnh: Thu Trang)

Sau đó, người anh quay về để xem em mình sức khỏe thế nào sau khi bị chém. Nhìn thấy 2 vết dao chém vào khuôn mặt của người em gái thì đau xót quá nên không nói, không hô hoán được. Vì thế, đối tượng đi đâu, về hướng nào cũng không nắm được. Sau này, một trong những giả thuyết điều tra có khả năng đối tượng trốn theo rừng cây phía trước. "Vì phía đấy dọc sông nên rất nhiều đường mòn, lối mở. Điều khó khăn lớn nhất là khoảng 30 phút sau, các lực lượng và người nhà mới tiếp cận được. Lúc đó, không biết đối tượng đã đi đâu, chỉ biết ối tượng bỏ trốn cầm theo 1 con dao" – đại tá Đăng thông tin.

Clip: Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu kể chuyện truy bắt đối tượng giết cô gái 21 tuổi

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã cử các phòng chức năng trực tiếp xuống hỗ trợ công an huyện Tân Uyên, truy bắt đối tượng. Thêm một khó khăn nữa là vị trí xảy ra vụ án cũng như khu vực xung quanh không có camera an ninh của người dân. Chính vì thế, khi truy theo dấu vết nóng thì lực lượng công an gặp khó khăn về thông tin.

Gần 400 cán bộ, chiến sĩ vào cuộc truy bắt đối tượng giết người

Công an tỉnh Lai Châu huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, dân quân, an ninh thôn bản truy bắt đối tượng giết cô gái 21 tuổi. (Ảnh: Thu Trang)

"Thời điểm đó, tra nhanh danh sách những người nghiện ma túy của huyện Sìn Hồ, chúng tôi thấy đối tượng (Lò Văn Xươm – PV) không có trong danh sách người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Nhân thân của đối tượng này tương đối phức tạp. Bố đẻ đối tượng nghiện ma túy, ở lán ruộng với những người thân trong gia đình, thì những người thân đó cũng nghiện ma túy. Bố mẹ Xươm ly dị, đối tượng không được ăn học. Mẹ Xươm chuyển về Tam Đường sinh sống" – Đại tá Đăng cho biết thêm.

Trước những khó khăn đó, lực lượng phá án Công an Lai Châu đã đưa ra nhiều giả thuyết điều tra. Giả thuyết thứ nhất, có thể đối tượng trốn vào rừng khu vực quanh đó. Giả thuyết thứ hai là đối tượng về với mẹ ở Tam Đường. Còn giả thuyết thứ ba là về khu vực lán ruộng ở Noong Hẻo. Đối tượng có thể lẩn trốn theo đường rừng để về nơi mà mình thông thuộc địa bàn.

Trước sự truy bắt của lực lượng chức năng, đối tượng giết cô gái 21 tuổi - Lò Văn Xươm đã "sa lười". (Ảnh: Thu Trang)

"Chính vì vậy, chúng tôi phải huy động tối đa lực lượng. Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ công an các xã của huyện Sìn Hồ và Tam Đường cùng vào cuộc. Riêng lực lượng này đã lên đến hơn 100 người. Bằng linh cảm nghề nghiệp chúng tôi thấy có thể vụ án này, đối tượng đã từng sử dụng ma túy. Thế nên, chúng tôi đưa cả những trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc ngay từ ban đầu. Lúc cao điểm, chúng tôi huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Sìn Hồ, Tam Đường và các phòng chức năng Công an tỉnh, cộng với hơn 100 dân quân, an ninh thôn bản" – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết.

Cả ngày ăn mì tôm để truy bắt đối tượng giết người

Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, mặc dù chia thành nhiều chốt nhưng lực lượng phá án vẫn thấy chưa thấm vào đâu vì rừng núi mênh mông và rất nhiều đường mòn, lối mở mà đối tượng có thể trốn chạy. Hầu như lực lượngchức năng phải bám trắng đêm ở các địa bàn, lối mòn, lối mở để thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xét hỏi đối tượng giết cô gái 21 tuổi ở Lai Châu. (Ảnh: CACC)

"Tôi nhớ khi đi kiểm tra tại một chốt chặn của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nong Hẻo, anh em có nói rằng, chúng em đã 3 bữa liền ăn mì tôm. Các cán bộ, chiến sĩ ở các chốt chặn không có thời gian để nấu cơm. Cứ bám địa bàn, rồi đổi ca liên tục như thế. Thời tiết ở vùng thấp Sìn Hồ thì rất nóng, nhiệt độ ngoài trời từ 35 – 37 độ" – đại tá Đăng kể lại.

Vẫn theo đại tá Đăng, khi lực lượng chức năng kiểm tra đi kiểm tra thấy người dân sợ đối tượng có thể gây án tiếp trong quá trình lẩn trốn nên đã vận chuyển những đồ dùng sinh hoạt và dụng cụ canh tác từ trên nương về nhà, không dám ở trên nương rẫy nữa.

"Chúng tôi tự nhủ rằng, phải nhanh chóng điều tra, truy bắt nhanh đối tượng, nếu không sẽ gây hoang mang cho người dân. Bà con sẽ không dám đến nơi sản xuất của mình. Đó là những áp lực, đòi hỏi các mũi trinh sát phải khẩn trương tìm ra thủ phạm trong thời gian sớm nhất" – Đại tá Phạm Hải Đăng chia sẻ thêm.

Với những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng phá án, đối tượng giết người Lò Văn Xươm đã bị bắt sau hơn 1 ngày lẩn trốn.

"Vụ án này khá phức tạp. Bản thân anh trai nạn nhân cũng dương tính với ma túy. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ những hoạt động tội phạm ma túy liên quan đến việc Xươm đã trực tiếp mua bán, sử dụng tài sản sai quy định" – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho hay.