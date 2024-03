Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu: Hung thủ sát hại cô gái 21 tuổi dương tính với ma túy

Đối tượng giết cô gái 21 tuổi, dương tính với ma túy

Chiều tối nay (7/3), trao đổi với phóng viên Dân Việt, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết: Đối tượng giết cô gái 21 tuổi vào tối ngày 5/3 vừa qua, dương tính với ma túy.

"Lúc đầu, chúng tôi hỏi thì đối tượng (Lò Văn Xươm – PV) bảo cắm xe để chơi bời đánh bài. Khi chúng tôi đưa ra tài liệu test ma túy, thì đối tượng mới cúi đầu. Cộng thêm các tài liệu nghiệp vụ của chúng tôi, thì đối tượng đã có những hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Những lần đối tượng cắm xe rút tiền mặt dăm ba trăm nghìn, đều để sử dụng nhu cầu cá nhân.

Đối tượng Lò Văn Xươm - hung thủ giết cô gái 21 tuổi ở Lai Châu. (Ảnh: CACC)

Chúng tôi khẳng định, đối tượng Xươm đang dương tính với ma túy. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ những hoạt động tội phạm ma túy liên quan đến việc Xươm đã trực tiếp mua bán, cắm kí sử dụng tài sản sai quy định" – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thông tin.

Đối tượng giết cô gái 21 tuổi ở Lai Châu "sa lưới"

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin: Sau hơn 24h, nghi phạm giết cô gái 21 tuổi vào đêm 5/3 ở Lai Châu, đã bị lực lượng công an bắt giữ. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ, nghi phạm giết cô gái 21 tuổi đã bị bắt sau hơn một ngày. Có được kết quả này nhờ sự vào cuộc nhanh, quyết liệt của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu, sự phối hợp chỉ đạo nhịp nhàng từ các cấp chính quyền huyện Tân Uyên, sự giúp đỡ chia sẻ thông báo truy tìm của cộng đồng mạng xã hội và sự ủng hộ, động viên của quần chúng.

Lực lượng Công an gồm 260 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 100 dân quân, an ninh bản đã lập nhiều chốt chặn, nhiều tổ tuần tra, vây kín các lối mòn, cửa rừng không để đối tượng tẩu thoát.

Kết quả hồi 19h30 ngày 6/3, Ban chuyên án đã bắt được đối tượng Lò Văn Xươm tại khu vực bản Nà Ban, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, Lai Châu.

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xét hỏi đối tượng giết cô gái 21 tuổi ở Lai Châu. (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Xươm khai nhận: Từ cuối năm 2023, trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, Xươm và chị Lò Thị L (SN 2003) tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên đã có mối quan hệ yêu đương. Dịp Tết nguyên đán được nghỉ, cả 2 đã về nhà chị L tại Tân Uyên chung sống, 2 người đã chung nhau mua trả góp 1 xe môtô Honda wave alpha (chưa lắp BKS). Tuy nhiên trong thời gian Tết Giáp Thìn, do chơi bời thiếu tiền nên Xươm đã cầm cố chiếc xe nói trên tại một cửa hàng ở huyện Sìn Hồ.

Từ đó giữa chị L và Xươm thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Vào chiều ngày 5/3, Xươm đi uống rượu ở trong bản Phiêng Áng về đã bị chị L chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà của mình. Trong quá trình 2 người cãi vã Xươm đã lấy 1 con dao nhọn cán gỗ, dài khoảng 40cm, bề ngang khoảng 10cm chém 2 nhát vào vùng cổ của chị L làm nạn nhân bị mất máu cấp, tử vong tại chỗ.