Vào ngày 30 tháng 12 năm 2017, một nhóm cảnh sát được trang bị vũ khí dày đặc bất ngờ bao vây một ngôi chùa nhỏ ở nông thôn ở huyện Tứ Dương, thành phố Túc Thiên, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Dưới con mắt ngỡ ngàng hoang mang của các tăng ni phật tử cùng khách hành hương đang thắp nhang trong chùa, đội cảnh sát ập vào phòng của sư trụ trì.

Các nhà sư vội vàng theo chân cảnh sát. Tới nơi, họ thực sự kinh ngạc trước những gì đang diễn ra trong phòng. Sau khi cảnh sát khám xét, những bó tiền nhân dân tệ nằm rải rác dưới đất, choáng váng hơn là dưới chiếc áo cà sa biểu tượng cho thân phận của sư trụ trì, chứa đầy những tờ tiền mệnh giá cao nhất, tổng giá trị lên tới gần 700.000 trăm nhân dân tệ (khoảng hơn 2,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, không ai thấy bóng dáng sư trụ trì đâu. Trên mái nhà có một lỗ hổng lớn, hiển nhiên sư trụ trì có lẽ đã nhận ra điều gì đó bất ổn nên bỏ chạy từ trước, thậm chí còn không kịp mang theo tiền.

Đội cảnh sát lại lục soát cả ngôi chùa nhưng mãi không tìm thấy sư trụ trì. Khi các nhà sư nhìn thấy thông báo truy nã trên lá bài 5 cơ, họ mới giật mình kinh hãi khi nhận ra vị trụ trì ngày đêm ăn ở cùng họ, bề ngoài tưởng chừng là một vị cao tăng đắc đạo hóa ra lại là một phạm nhân giết người ghê rợn. Tên trụ trì bị cảnh sát truy nã có pháp danh là Khai Dũng, tên thường gọi là Lực Thiên Hữu, người đã trốn lệnh truy nã và bị truy tìm trong suốt 16 năm.

Người xưa có câu, bỏ dao xuống thành Phật. Nhưng kẻ sát nhân Lực Thiên Hữu này có thực sự thành Phật không sau khi trở thành trụ trì của một ngôi chùa?

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 1 năm 2002, một thi thể nam giới được tìm thấy trong một căn nhà cho thuê trên phố Shiqiao, quận PanOu, thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện người chết chính là chủ nhà, người này bị đánh vào bộ phận trọng yếu dẫn tới tử vong. Căn nhà nơi xảy ra vụ đang trong thời gian cho thuê.Thông qua hợp đồng cho thuê nhà, cảnh sát nhanh chóng xác định được 4 nghi phạm, đồng thời nhanh chóng bắt giữ 3 người trong số họ, người còn lại chính là Lực Thiên Hữu thì không tìm thấy tin tức gì.

Lực Thiên Hữu sinh năm 1977 trong một gia đình bình thường ở tỉnh Giang Tô. Do điều kiện gia đình nghèo khó, bản thân Lực Thiên Hữu không thích đi học từ khi còn nhỏ, là một đứa trẻ nghịch ngợm, chỉ thích đánh nhau với người khác. Sau khi vào học ở trường trung học cơ sở, Lực Thiên Hữu cảm thấy mình thực sự không phù hợp với việc học, nên đã quyết định bỏ học và Nam tiến để tìm việc làm.

Nhưng Lực Thiên Hữu không phải là một người thực tế, lại càng không thể chịu khổ. Mười năm vào nam, hắn lần lượt đổi nghề nhiều lần, lý do lần nào cũng như nhau, kiếm được ít hơn, công việc lại mệt mỏi và bẩn thỉu. Lực Thiên Hữu không có trình độ, không có văn hóa, không có kỹ năng và kén chọn, dù làm việc gì cũng không thể có thu nhập tốt. Không một ông chủ nào thích người làm như hắn. Bởi vậy hết lần này tới lần khác, nếu không phải hắn chủ động bỏ việc thì là bị ông chủ sa thải.

Năm 2001, Lực Thiên Hữu buồn chán một lần nữa lang thang trên những đường phố sầm uất hoa lệ ở Quảng Châu và gặp một người phụ nữ họ Ông (Weng). Người phụ nữ này, giống như Lực Thiên Hữu, cũng là một cô gái lười biếng. Như bắt gặp đúng tần sóng, hai người nhanh chóng kết thân, rồi chẳng bao lâu sau thì dọn về chung sống với nhau.

Nhưng vì đều là những người ham chơi lười biếng, hai người họ vốn tưởng sau khi sống chung sẽ giành dụm được một khoản tiền tiết kiệm, nào ngờ nhận ra rằng chi phí sinh hoạt khi sống hai người còn cao hơn khi độc thân, vượt quá khả năng kiếm tiền của mỗi người.

Căn nhà hai phòng ngủ mà họ thuê ở gần nhà máy nơi Lực Thiên Hữu làm việc, bên ngoài có rất nhiều công nhân thuê nhà. Để tiết kiệm thêm một khoản, Lực Thiên Hữu đã thuyết phục hai đồng nghiệp của mình là Hồ (Hu) và Cảnh (Geng) thuê chung căn nhà đang ở để chia sẻ áp lực tiền nhà. Hai người ngay lập tức đồng ý bởi họ cũng đang khó khăn trong vấn đề thuê nhà. Rốt cuộc là bốn người sống chung trong một căn nhà thuê.

Nhưng sau một thời gian, bốn người này nhận thấy dù cả bốn người có chia tiền thuê nhà thì cuộc sống của họ cũng không có nhiều thay đổi, bữa đói bữa no là chuyện thường tình. Bởi vì bốn người này đều là những kẻ lười biếng, quan điểm sống không thực tế, ngày nào cũng nghĩ đến những điều tốt đẹp từ trên trời rơi xuống, tuyệt nhiên chưa bao giờ ý thức bản thân phải tiến bộ.

Rất nhanh một năm đã trôi qua. Tết năm 2022, bạn gái của Lực Thiên Hữu rất thích một bộ đồ và muốn hắn mua nó cho cô. Nhưng Lực Thiên Hữu lục túi mà chẳng thể gom đủ tiền. Điều này khiến bạn gái hắn rất bất mãn và xấu hổ. Nhìn bộ mặt bất lực của bạn trai, người phụ chợt nảy ra một ý tưởng kinh khủng - cướp tiền của người giàu có!

Đối tượng mà họ nghĩ tới, chính là chủ căn nhà mà họ đang thuê, ông Lư.Theo như lời của Weng, người chủ nhà dường như thấy cô ta xinh đẹp nên hay tìm cơ hội tiếp xúc. Bởi vậy chỉ cần cô ta sắp đặt dụ người này tới phòng, rồi đợi khi ông ta động chân động tay với mình, Lực Thiên Hữu có thể nhân cơ hội uy hiếp tống tiền.

Lực Thiên Hữu vốn là kẻ ít học, không hiểu biết pháp luật, nên cho rằng phương án này của bạn gái rất tốt và có thể thử. Để đảm bảo an toàn, Lực Thiên Hữu cũng đưa Hu và Geng vào tham gia phi vụ này.

Sau khi chuẩn bị xong, người phụ nữ gọi điện cho chủ nhà nói rằng máy nước nóng trong phòng bị hỏng, vì cô đang ở nhà một mình không sửa được nên nhờ chủ nhà sửa giúp. Chủ nhà nghe thấy vậy liền gật đầu ngay và vội vàng chạy tới giúp.

Ngay khi Weng dẫn chủ nhà vào phòng tắm, Lực Thiên Hữu cùng hai người bạn đang trốn trong tủ lao ra và đánh ông Lư dã man. Nhưng không ngờ rằng ông Lư chống trả quyết liệt, liên tiếp dùng đầu đập vào tủ quần áo, cố gắng gây ra tiếng động để thu hút sự chú ý của người ngoài.

Lực Thiên Hữu cùng đồng bọn thấy vậy thì vội vàng khống chế đẩy Lư xuống đất, dùng chân đá liên tiếp vào đầu ông Lư để trấn áp. Người chủ nhà dần mất sức và lịm đi. Thấy Lư không còn kháng cự nữa, Lực Thiên Hữu và đồng bọn lục tìm trên người chủ nhà và thu lấy hai điện thoại di động và một chiếc ví, trong đó có vài nghìn tệ. Lực Thiên Hữu đưa một trong hai chiếc điện thoại di động cho Geng, và một nghìn nhân dân tệ cho Hu, phần còn lại đút túi mình.

Sau khi chia tài sản xong, bốn kẻ đồng phạm thấy chủ nhà không có động tĩnh gì, liền vội vàng đi kiểm tra. Chúng hoảng sợ khi phát hiện ra nạn nhân đã tắt thở. Vốn dĩ chúng chỉ muốn moi tiền nhạn nhân chứ không hề có ý định giết người. Nhưng sự việc đã đi theo một hướng khác.

Lực Thiên Hữu rất xảo quyệt, thấy tình hình không ổn, hắn nói ba người còn lại tự mình trốn thoát, và bản thân thậm chí không có ý định dẫn theo bạn gái. Sau khi biết chủ nhà đã chết, Weng biết lần chơi này đã vượt ngoài kiểm soát. Cô ta hối hận tột độ, vô cùng sợ hãi, còn quên luôn cả việc hỏi Lực Thiên Hữu xem nên chạy đi đâu, quên luôn cả việc sẽ chạy cùng với hắn.

Mãi đến ngày 7/1/2002, khi gia đình và bạn bè gọi điện báo cảnh sát vì không liên lạc được với ông Lư trong nhiều ngày, cảnh sát mới tìm thấy nạn nhân đã chết từ lâu trong căn nhà cho thuê.

Cảnh sát nhanh chóng xác định được 4 nghi phạm bao gồm Lực Thiên Hữu thông qua hợp đồng cho thuê, và nhanh chóng bắt giữ Weng, Geng và Hu. Sau khi xét xử, Weng bị kết án tù chung thân, Geng và Hu bị kết án tử hình hoãn thi hành 2 năm. Nhưng không có tin tức gì về tên Lực Thiên Hữu, cảnh sát đã đến quê nhà của hắn nhiều lần và truy lùng ở những nơi hắn có thể đến nhưng đều không thể tìm được. Hắn gần như biến mất không dấu vết.Chớp mắt mười năm trôi qua. Vụ án vẫn chưa được giải quyết, gia đình nạn nhân cũng không cam tâm để lọt tội phạm, áp lực đối với cảnh sát cũng ngày một tăng.

Vào tháng 4 năm 2012, để mở rộng manh mối tìm kiếm, cảnh sát Quảng Châu đã lên danh sách truy nã đối với một nhóm đối tượng bị tình nghi phạm tội lớn, và Lực Thiên Hữu nằm trong số đó, đứng thứ 5 danh sách top đầu.

Chính lệnh truy nã này đã khiến Lực Thiên Hữu cuối cùng lọt lưới trời.

Trên thực tế, sau khi trốn khỏi Quảng Châu, Lực Thiên Hữu đã chạy trốn khắp nơi trong sự hoảng loạn. Lần đầu tiên hắn chạy trốn đến Thiều Quan là một nơi khá hơi hẻo lánh, rồi cảm thấy không an toàn nên đã bỏ trốn đến Vân Nam. Trong hai năm ở Vân Nam, Lực Thiên Hữu cũng ẩn cư ở Tây Tạng. Tại thời điểm đó vẫn chưa có hệ thống quản lý căn cước bằng tên thật, hắn cũng thường sử dụng tiền mặt, bởi vậy hắn dễ dàng trốn thoát khỏi sự nghi ngờ của những người xung quanh.



Sau đó, không thể ở Vân Nam được nữa, Lực Thiên Hữu lại trốn về quê nhà ở Giang Tô. Cho dù là ở ngoại tỉnh hay ở Giang Tô, Lực Thiên Hữu luôn chọn bất cứ nơi nào ít người. Mỗi khi nhìn thấy xe cảnh sát, hắn đều vô cùng sợ hãi, tiếng còi xe khiến hắn phát điên nghĩ rằng có thể mình sẽ bị bắt. Cuộc sống của hắn tăm tối như loài vật phải sống chui lủi, bữa no bữa đói, số tiền cướp được cũng ngày một ít đi.

Ngay khi Lực Thiên Hữu tuyệt vọng, sự xuất hiện của một nhà sư đã mang đến cho hắn niềm hy vọng. Đó là một nhà sư mặc áo cà sa đi khất thực khắp nơi, Lực Thiên Hữu đã tìm thấy cơ hội của mình từ hình ảnh vị sư này. Lực Thiên Hữu nảy ra ý tưởng, tại sao không vào chùa đi tu như nhà sư này, vừa có thể sống qua ngày, vừa có thể tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Hắn tính toán cẩn thận, tìm một ngôi chùa nơi hẻo lánh, nhân lúc nửa đêm không có ai, nằm ở cửa chùa mà ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, sư trong chùa mở cửa và bắt gặp Lực Thiên Hữu nằm trên mặt đất. Sau vài lời giả tạo kể khổ, Lực Thiên Hữu được các nhà sư đưa vào chùa và cho ăn một bữa no mà lâu lắm rồi hắn không được thưởng thức. Điều này khiến Lực Thiên Hữu quyết tâm biến ngôi chùa thành nhà của mình. Chỉ có hắn mới tự cứu được bản thân khỏi cảnh màn trời chiếu đất. Trước mặt sư trụ trì của ngôi chùa, Lực Thiên Hữu đã thể hiện thiện chí muốn hướng Phật, và cuối cùng được vị sư trụ trì tốt bụng nhận vào làm một số công việc trong chùa.

Ngôi chùa không lớn, chỉ có khoảng ba nhà sư, nên Lực Thiên Hữu không có nhiều việc phải làm. Vài tháng trôi qua nhanh chóng, Lực Thiên Hữu cũng bắt chước cuộc sống của các nhà sư trong chùa, chủ động ngồi thiền và nghiên cứu Phật pháp. Thấy rằng mình đã dần chiếm được lòng tin của sư trụ trì, Lực Thiên Hữu nhân cơ hội đó xin sư trụ trì xuống tóc đi tu. Bằng cách này, Lực Thiên Hữu đã thay đổi nhân dạng của mình, từ một kẻ sát nhân trở thành một nhà sư ăn chay và niệm Phật.

Sau khi ở đây một thời gian, hắn lại lo lắng nếu ở lâu một chỗ sẽ dễ dàng bị phát hiện ra thân phận thật của mình, nên đã đề xuất với phương trượng việc ra ngoài hành khất để tu luyện bản thân và được vị sư trụ trì này đồng ý.

Kể từ đó, Lực Thiên Hữu trở thành là một nhà sư lang thang, đi khất thực ở những ngôi làng xa xôi, thỉnh thoảng còn chủ trì những buổi siêu độ cho người chết và nhận tiền công từ gia đình họ. Lực Thiên Hữu cũng khá tinh ranh, trong những năm tháng lang thang này, không biết hắn còn học được từ ai vài phương pháp châm cứu và xoa bóp, nhờ vậy mà cũng trở nên có tiếng. Trong gần mười năm rong ruổi làm nhà sư, thân phận thật sự của Lực Thiên Hữu vẫn chưa bị bại lộ, phải nói rằng cách che giấu thân phận của hắn rất hiệu quả.

Năm 2011, khi di chuyển tới Hà Bắc, vì không dám sử dụng chứng minh thư thật của mình nên Lực Thiên Hữu đã không thể xin được giới điệp để triển khai thân thủ trong chùa. Giới điệp, chính là giấy chứng nhận cấp cho các Tăng Ni sau khi xuất gia thọ giới. Nói cách khác, nó là giấy tờ chính thức nhờ đó mà nhà sư được chính thức công nhận và có quyền thực thi pháp sự trong chùa. Nếu không có giới điệp này, Lực Thiên Hữu sẽ chỉ luôn là một nhà sư khất thực lang thang và không thể đường đường chính chính ở lại ngôi chùa nào.

Tuy nhiên, do Lực Thiên Hữu đã có một danh tiếng nhất định trong giới vào thời điểm này, nhờ vào vài lời đường mật, hắn đã nhờ được một người xin được thẻ căn cước giả mang họ , một người nào đó đã đến giúp anh ta xin thẻ căn cước giả mang họ Dương (Yang) ở huyện Ngô Kiều, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Với tấm thẻ căn cước giả này, Lực Thiên Hữu đã chạy đến một ngôi chùa ở tỉnh Hà Nam, chính thức xuống tóc thành sư, lấy pháp danh Khai Dũng. Sau khi nhận được giới điệp, Lực Thiên Hữu không muốn đi lang thang nữa. Sau một thời gian dài lưu vong, hắn trở về quê hương mình, ẩn thân trong một ngôi chùa nhỏ ở vùng nông thôn của huyện Siyang.

Lý do khiến Lực Thiên Hữu chọn trở về quê hương là vì hắn tin rằng đã hơn mười năm trôi qua kể từ vụ án giết người do mình gây ra và có lẽ mọi người đã lãng quên. Cảnh sát có thể đã tìm tới nhà của hắn nhiều lần. Nơi đây là nơi nguy hiểm nhất. Nhưng hắn cũng cho rằng, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, bởi vậy đã không do dự lựa chọn trở về quê hương.

Tuy nhiên, hắn cũng không dại gì về đúng nơi chôn rau cắt rốn khu Túc Thành, mà lựa chọn khu Tứ Dương cùng thành phố. Không lâu sau khi chuyển đến, Lực Thiên Hữu đã chiếm được lòng tin của các tăng ni phật tử và sư trụ trì của ngôi chùa với tài châm cứu và xoa bóp giỏi, danh tiếng của hắn cũng ngày càng nổi tiếng.

Vào năm 2014, sư trụ trì của ngôi chùa qua đời, và Lực Thiên Hữu đương nhiên đã tiếp quản vị trí sư trụ trì của ngôi chùa. Dần dần, hắn cũng nổi danh là một cao tăng đắc đạo, ngôi chùa cũng thu hút được nhiều sự chú ý của phật tử khắp nơi, tiền nhang cúng chùa cũng ngày càng nhiều, thậm chí còn có tin đồn rằng có người một lúc dâng tới cả triệu tệ tiền hương.

Khi tiếng tăm ngày càng lan rộng, ngày càng có nhiều người đến nhờ Lực Thiên Hữu làm pháp sự, và việc quay phim chụp ảnh là điều không thể tránh khỏi. Các nhà sư trong chùa cũng nhận ra một điều đặc biệt là sư trụ trì của họ luôn có một thói quen đặc biệt, đó là chỉ lộ mặt ở góc nghiêng, chưa từng để lộ mặt chính diện. Khi được hỏi điều này, Lực Thiên Hữu lại biện minh rằng do mình chuyên tâm thờ phật, muốn thể hiện sự khiêm tốn và sùng kính đối với Đức Phật. Mặc dù những lời này không thực sự thuyết phục, nhưng mọi người đều không nghĩ quá nhiều. Ai có thể nghĩ rằng một vị sư cao tăng đắc đạo với vẻ ngoài tốt bụng, nghĩa hiệp này lại từng là một tên tội pháp giết người trốn truy nã.

Cũng vì có tật giật mình, Lực Thiên Hữu đã từng căn dặn các sư trong chùa nếu thấy ai từ Quảng Đông tới đều phải lập tức báo cho hắn biết, nhằm mục đích bảo vệ bản thân, bởi hắn cho rằng những người tới từ vùng này đều là người xấu. Bằng cách này, Lực Thiên Hữu, với tên pháp danh Khai Dũng, đã dần trở nên nổi tiếng trong ngôi chùa của mình. Nhưng lưới trời tuy thưa khó lọt, hắn không ngờ rằng lệnh truy nã của cảnh sát vẫn đang trong thời gian hiệu lực.

Sau khi tìm hiểu và thu thập dữ liệu, cảnh sát xác nhận rằng sư trụ trì ngôi chùa với pháp hiệu Khai Dũng không phải là một cao tăng phật giáo, mà chính là một nghi phạm giết người đang trốn truy nã.

Vào một ngày tháng 9 năm 2016, một người hành hương từ PanOu, nơi xảy ra sự việc năm xưa, đã phát hiện ra rằng sư trụ trì của ngôi chùa này rất giống với tên tội phạm Lực Thiên Hữu trên lệnh truy nã của cảnh sát. Tuy nhiên, vì thời gian quá lâu, Lực Thiên Hữu cũng đã có sự thay đổi lớn về diện mạo, nên vị hương khách này cũng không dám khẳng định phán đoán của mình, cũng không dám bứt dây động rừng, chỉ lẳng lặng trở về Quảng Đông. Sau đó, người này cũng đã thông báo cho cảnh sát về phát hiện và nghi ngờ của mình. Sau khi tìm hiểu và thu thập dữ liệu, cảnh sát xác nhận rằng sư trụ trì ngôi chùa với pháp hiệu Khai Dũng không phải là một cao tăng phật giáo, mà chính là một nghi phạm giết người đang trốn truy nã.

Sau cuộc trốn thoát tại ngôi chùa, Lực Thiên Hữu xảo quyệt trốn tới Tây Tạng và chạy khắp nơi. Hắn đã lừa được một nữ phật tử, lấy 1,5 triệu tệ tiền mặt và cùng cô lái xe đến thị trấn Dương Hà cùng thành phố Túc Thiên.

Vào tháng 1 năm 2017, Lực Thiên Hữu đã mua một căn nhà hai tầng cũ rộng 200 mét vuông ở một nơi tương đối hẻo lánh ở thị trấn Dương Hà với giá 270.000 tệ tiền mặt, đồng thời chi 240.000 tệ để mua một chiếc ô tô Audi. Kể từ đó, hắn sống ẩn dật ở đây, hoàn toàn cô lập với thế giới.

Nhưng dù Lực Thiên Hữu có gian xảo đến đâu cũng không thể thoát khỏi mắt cảnh sát. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2017, Lực Thiên Hữu đã bị lực lượng công an tìm thấy và bắt giữ giải đi thành công, trong căn phòng nơi hắn ở, cảnh sát cũng tìm thấy 700.000 tệ tiền mặt.

Việc Lực Thiên Hữu bị bắt cho thấy, tội phạm dù có xảo quyệt đến đâu thì cuối cùng cũng không thể thoát khỏi lưới pháp luật.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2018, Lực Thiên Hữu được áp giải trở lại Quảng Châu. Đến thời điểm đó, đã 16 năm trôi qua kể từ ngày hắn gây ra vụ án giết người. Hắn bị kết án tử hình và hoãn thi hành án 2 năm. Việc Lực Thiên Hữu bị bắt cho thấy, tội phạm dù có xảo quyệt đến đâu thì cuối cùng cũng không thể thoát khỏi lưới pháp luật.