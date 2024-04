Lynk & Co giới thiệu các mẫu xe mới tại triển lãm ô tô quốc tế Bắc Kinh

Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh có chủ đề "Urban Playground" (Sân chơi Đô thị). Tại đây, Công ty Lynk & Co cũng sẽ giới thiệu mẫu xe 07 EM-P, đồng thời công bố giá bán trước và kế hoạch cho lần ra mắt rộng rãi tại Trung Quốc.

Với xuất phát điểm là một thương hiệu áp dụng công nghệ số tiên tiến nhất, các mẫu xe trưng bày tại đây thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa nguồn lực toàn cầu và sự đồng bộ công nghệ. Lynk & Co đã phát triển các lựa chọn động cơ đa dạng, đáp ứng nhu cầu khác nhau của người dùng.

Trang bị công nghệ EM-P, mẫu 07 EM-P mang lại những trải nghiệm mới với thiết kế độc đáo, bốn chỗ ngồi với các tính năng tương đương, cùng với khả năng lái xe thông minh được cải tiến đáng kể. Mẫu xe đã này nâng tầm trải nghiệm và kiểm soát lái xe của khách hàng, mang đến một hệ động cơ cảm ứng hiệu suất cao.

Thể hiện tinh thần "More than A car", Lynk & Co mang đến cho khách tham quan trải nghiệm xem xe chìm đắm, độc bản và phong cách, với thiết kế nhằm thu hút lớp lái xe trẻ tuổi.

Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2024.

Thông qua CO: VR, người tham dự có thể khám phá thực tế ảo và trải nghiệm trực tiếp sự kiểm soát mạnh mẽ mà Lynk & Co mang lại. CO: Racing, được trưng bày tại khu vực mô phỏng Đua xe Thế giới, sẽ tạo sự phấn khích cao độ cho khách hàng qua trải nghiệm sâu hiệu suất đua xe ngoạn mục mà tinh tế. Ngoài ra, CO: Theater và CO: FFEE cũng sẽ có mặt, mỗi mục đều hứa hẹn đem đến sự hưng phấn, mãn nhãn, làm nổi bật những đổi mới về ô tô của Lynk & Co.

Lynk & Co là thương hiệu thuộc Tập đoàn Ô tô Geely. Lynk & Co tập trung vào phân khúc xe hơi cỡ nhỏ và trung bình, hướng đến việc cung cấp các mẫu xe có thiết kế hiện đại, tiện lợi, kết nối công nghệ và bền vững dành cho khách hàng. Một trong những điểm nổi bật của Lynk & Co là việc tiếp cận thị trường bằng những mô hình kinh doanh mới, tạo ra những trải nghiệm mua sắm vượt trội, đặc biệt cho đối tượng người tiêu dùng trẻ.

Ra mắt vào năm 2016, Lynk & Co là thương hiệu ô tô dành cho thế hệ người tiêu dùng hiện đại - những người có phong cách sống thành thị và dẫn đầu xu hướng. Tính đến tháng 11 năm 2023, Lynk & Co đã vươn tới những cột mốc quan trọng khi phân phối lũy kế 1 triệu sản phẩm ra thị trường toàn cầu; mở cửa 6 trung tâm tại khu vực Trung Đông; thành lập 12 câu lạc bộ ở châu Âu và Trung Quốc. Lynk & Co được đánh giá là một thương hiệu đột phá của ngành công nghiệp ô tô, hướng đến việc xây dựng một nền tảng mở kết nối con người, xe hơi và thế giới.