“Mặc áo mới” cho sản phẩm OCOP để mở nút thắt cho HTX tiếp cận thị trường

Thế nhưng, đã "tốt gỗ" mà "nước sơn" (mẫu mã, bao bì sản phẩm) chưa được chú trọng thì các sản phẩm OCOP của các HTX cũng rất khó tiếp cận được khách hàng ở trong và ngoài nước.

Mới đây, tại hội nghị tập huấn về ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển sản phẩm, quảng bá và thương mại sản phẩm OCOP, TS Nguyễn Hoàng Giang (Đại học Thương mại) đã chia sẻ lại câu chuyện một người bạn của ông sau khi vào một cửa hàng bán các sản phẩm organic rất ấn tượng bởi một chai dấm thủy tinh được thiết kế như dạng chai nước và có dây cầm tiện lợi.

Tuy sản phẩm có giá cao gấp 3 lần so với sản phẩm dấm thông thường, nhưng đến tận bây giờ, bạn của ông Giang vẫn trung thành với sản phẩm dấm organic đó.

Sản phẩm OCOP - Chưa đầu tư chuyên nghiệp

Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển sản phẩm, quảng bá và thương mại sản phẩm OCOP.

Theo nghiên cứu, 64% người dùng quyết định mua sản phẩm trong 2 giây đầu vì bị thu hút bởi bao bì sản phẩm. Tuy nhiên, các HTX - khu vực chiếm 38,3% chủ thể tham gia Chương trình OCOP, hiện mới chỉ được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm.

"Điều này cho thấy, bao bì đã kết nối sản phẩm với người tiêu dùng. Nhất là những đơn vị sản xuất sản phẩm organic biết tận dụng những vật liệu thiết kế bao bì thân thiện môi trường"- ông Giang nói.

Một nghiên cứu cũng cho thấy, 64% người dùng quyết định mua sản phẩm trong 2 giây đầu vì bị thu hút bởi bao bì sản phẩm.

Tuy nhiên, các HTX - khu vực chiếm 38,3% chủ thể tham gia Chương trình OCOP, hiện mới chỉ được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm.

Bà Lê Thị Hường - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX sản xuất kinh doanh và dịch vụ khoai lang Lâm Hường (Quảng Bình) cho biết, do chưa đủ điều kiện thuê đơn vị thiết kế riêng nên HTX phải sử dụng vỏ hộp do một đơn vị cung cấp. Nhưng hiện nay, phần nhãn hiệu vỏ hộp của đơn vị cung cấp thiết kế quá to, chiếm nhiều diện tích nên HTX buộc phải dùng tem dán lên để che đi phần nào.

Do chưa được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp nên bao bì sản phẩm của các HTX hiện nay bị rơi vào tình trạng màu sắc quá sặc sỡ, cách bố trí hình ảnh, tem nhãn chưa phù hợp.

Ngoài ra, nhiều HTX tuy đã đầu tư bao bì nhưng thiếu các thông tin cần thiết nên không chỉ khó để lại ấn tượng với người tiêu dùng trong nước mà còn không đáp ứng được các yêu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài.

Làm sản phẩm OCOP tốt, cần nắm bắt thị trường trong chuyển đổi số

Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, người tiêu dùng đang ưu tiên mua sắm theo hình thức online. Chính vì vậy, bao bì của các sản phẩm OCOP phải đáp ứng được yêu cầu của thị trường, xã hội. Để làm được điều này, theo các chuyên gia, các HTX cần nắm bắt được đặc tính sản phẩm của mình để lựa chọn bao bì phù hợp.

Chẳng hạn, sản phẩm là đồ ăn sẵn thì nên ưu tiên túi zip, sản phẩm là đồ khô có thể ưu tiên bao bì làm bằng giấy kraft nhưng thay vì thiết kế kín, HTX có thể thiết kế hở và thêm phần quai xách để người tiêu dùng vừa nhìn được sản phẩm, vừa bảo đảm tính tiện dụng. Đặc biệt, một trong những nguyên tắc được các chuyên gia khuyến nghị đối với các HTX trong thiết kế bao bì là cần đảm bảo được sự rõ ràng. Tức là bao bì phải làm cho sản phẩm có thể được phân biệt dễ dàng đối với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Dẫn chứng cho vấn đề này, ông Lê Bá Ngọc - Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam cho biết, Coca-Cola luôn sử dụng nhãn mác bao bì màu đỏ, trong khi Pepsi lại luôn sử dụng nhãn mác bao bì màu xanh dương để khẳng định giá trị sản phẩm và thương hiệu trên thị trường.

Sự phát triển của công nghệ đi đôi với diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến nhà nhà online, người người online. Chính vì vậy, ngoài các thông tin cơ bản, các chuyên gia cho rằng bao bì phải đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Tức là nhất thiết trên bao bì phải có mã QR để truy xuất nguồn gốc, có tem chống hàng giả (RFID, NFC - những con chíp) để có sử dụng điện thoại kiểm tra sản phẩm và cũng giúp đơn vị sản xuất kiểm tra được hàng có bị làm giả hay không.

Theo ông Lê Bá Ngọc, sức hút của bao bì thể hiện làm cho sản phẩm có tính cạnh tranh hơn và hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng. Ngoài ra, yếu tố ngôn ngữ cũng cần được các HTX đặc biệt chú trọng khi thiết kế bao bì sản phẩm. Tùy theo từng thị trường tại mỗi quốc gia cụ thể mà HTX cần đề ra chính sách về ngôn ngữ cho phù hợp.