Mắc sai lầm, Nguyễn Trần Duy Nhất bị tay đấm Bosnia đấm gục xuống sàn

Sau 4 năm vắng bóng, Nguyễn Trần Duy Nhất đánh dấu sự trở lại võ đài chuyên nghiệp bằng màn so tài với Denis Puric ở sự kiện ONE Fight Night 17 diễn ra vào sáng ngày 9/12/2023 tại Bangkok, Thái Lan.

Nguyễn Trần Duy Nhất (trái) thất thế trước Denis Puric. Ảnh: ONE Championship.

Đối thủ của Nguyễn Trần Duy Nhất là tay đấm người Bosnia, Denis Puric. Đây là võ sĩ đã thượng đài ở nhiều giải đấu lớn như Bellator, Kunlun Fight, Wu Ling Feng, K-1. Denis Puric ra mắt ONE Championship từ năm 2022, hiện đang giữ thành tích 1 thắng - 2 thua ở nội dung Muay Thái.

Với những đòn tay cùng thói quen cận chiến mạnh mẽ, Denis Puric mang lại một trận đấu kịch tính cùng Nguyễn Trần Duy Nhất ngay từ những giây đầu trận đấu.

Denis Puric thể hiện sự vượt trội ở những đòn tay cận chiến khiến Nguyễn Trần Duy Nhất choáng váng khi dính đòn ở hiệp đấu đầu tiên.



Được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng Nguyễn Trần Duy Nhất gặp rất nhiều khó khăn trước tay đấm 38 tuổi dày dặn kinh nghiệm và thể lực. Võ sĩ người Bosnia cho thấy đã có sự nghiên cứu kỹ "Độc cô cầu bại" khi liên tục tung những cú đá phá trụ để khắc chế những đòn đá "sấm sét của Nguyễn Trần Duy Nhất.

Cùng với đó, Denis Puric "nhập nội" nhanh để tung ra những cú đấm uy mãnh khiến võ sĩ số 1 Việt Nam choáng váng, không dám mạo hiểm tấn công.

Nguyễn Trần Duy Nhất tung cú đá nhằm vào đầu đối thủ khi bị dồn vào góc đài.

Sang hiệp đấu thứ 2, Denis Puric thay đổi chiến thuật, anh chủ động áp sát ngay và tung ra các combo đòn đấm rất mạnh đẩy Nguyễn Trần Duy Nhất lùi về phía góc đài. Trước sức tấn công mạnh mẽ và áp lực lớn của đối thủ, Nguyễn Trần Duy Nhất đã mắc sai lầm khi tung ra cú đá tầm cao hướng vào mặt đối thủ trong khi đang bị dồn về góc đài.

Denis Puric tung cú đấm cực mạnh bằng tay trái trúng mặt Duy Nhất kết liễu trận đấu.

Chớp thời cơ nhanh như chớp, sau khi dùng tay cản phá thành công cú đá của Nhất, Denis Puric tung cú đấm cực mạnh bằng tay trái trúng mặt Nguyễn Trần Duy Nhất khiến anh gục xuống sàn đài.

Nguyễn Trần Duy Nhất choáng váng không thể tiếp tục thi đấu, sau khi trong tài đếm từ 1 đến 10.

Ngay lập tức trọng tài tiến đến quan sát và đếm từ 1 đến 10, Nguyễn Trần Duy Nhất cố gắng gượng đứng dậy nhưng vẫn lảo đảo vì choáng váng. Trọng tài nhận định võ sĩ Việt Nam không thể tiếp tục thi đấu và tuyên bố dừng trận đấu.

Nguyễn Trần Duy Nhất nhận thất bại cay đắng trước Denis Puric trong ngày trở lại võ đài chuyên nghiệp sau 4 năm vắng mặt.

Chiến thắng knock-out giúp Denis Puric giành 50.000 USD tiền thưởng (khoảng 1,2 tỷ đồng) cho danh hiệu "Màn trình diễn hay nhất đêm".

Sau khi bị Denis Puric hạ knock-out, Nguyễn Trần Duy Nhất gửi lời xin lỗi người hâm mộ trên trang cá nhân, và quyết tâm sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Đây là trận thua đầu tiên của Nguyễn Trần Duy Nhất trong ngày trở lại ONE Championship sau bốn năm vắng bóng. Năm 2019, anh thắng knock-out hai đối thủ Azwan Che Will của Malaysia và Yuta Watanabe của Nhật Bản. Tuy nhiên, Nguyễn Trần Duy Nhất không thể tiếp tục thượng đài ở ONE do dịch Covid-19 và kế hoạch cá nhân.

Nguyễn Trần Duy Nhất (trái) thua trận đầu tiên tại ONE Championship. Ảnh: ONE Championship.

One Fight Night 17 tổ chức tại Thái Lan là sự kiện thuộc giải đấu võ thuật tổng hợp lớn nhất châu Á ONE Championship, cũng là sự kiện quốc tế thứ hai Nguyễn Trần Duy Nhất dự trong năm 2023. Trước đó, Nguyễn Trần Duy Nhất giành đai vô địch IPCC (International Professional Combat Council) hạng 60 kg hồi tháng 10 tại TP HCM.

Nguyễn Trần Duy Nhất sinh năm 1989 tại Khánh Hòa trong gia đình võ thuật. Bố anh là võ sư Nguyễn Trần Diệu sáng lập bộ môn Tân Gia Quyền, còn mẹ là võ sư Minh Ánh Ngọc. Duy Nhất được tập võ từ nhỏ trước khi vào Trường Đại học thể dục thể thao TP.HCM năm 2007 – nơi anh bén duyên với võ Muay Thái.

Tên tuổi của Nguyễn Trần Duy Nhất gắn liền với môn võ Thái Lan ở các hạng cân nhỏ và được làng Muay Thái Việt Nam mệnh danh là "độc cô cầu bại". Anh từng năm lần vô địch giải do Liên đoàn Muay Thái thế giới tổ chức, một HC đồng giải Muay Thái thế giới 2019, một lần giành HC vàng Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2013.

Nguyễn Trần Duy Nhất thua KNOCK OUT Denis Puric trong trận đấu trị giá tỷ đồng của ONE Championship (Nguồn: ONE Championship)