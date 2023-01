Trước đó, ngày 9/1, tại Quảng trường Trung tâm TX.An Nhơn (phường Bình Định, TX.An Nhơn) đã diễn ra Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I, năm 2023, do UBND TX.An Nhơn tổ chức. Tại buổi lễ có không gian triển lãm trưng bày 190 cây mai thế đẹp tượng trưng 190 năm danh xưng An Nhơn.