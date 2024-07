Màn trình diễn trong "Anh trai say hi" bị tố phản cảm, gợi dục Màn trình diễn trong "Anh trai say hi" bị tố phản cảm, gợi dục

Chương trình "Anh trai say hi" tiếp tục vướng ồn ào khi nhiều khán giả chỉ trích các tiết mục trong tập 4 gợi dục, không phù hợp với đối tượng khán giả dưới 18 tuổi.

Tiết mục Love sand của Anh trai say hi bị chỉ trích Vừa qua, tập 4 chương trình truyền hình thực tế Anh trai say hi đã lên sóng, nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Theo thống kê mới nhất, reality show thu hút 4,6 triệu lượt xem trên YouTube, giữ vị trí Top 1 YouTube Trending chỉ sau 24h công chiếu. Có thời điểm, lượt xem trực tiếp cùng lúc lên tới hơn 300.000 người.

Tuy tạo được hiệu ứng trên các trang mạng xã hội, một số tiết mục tại chương trình gây tranh cãi. Trong đó, màn biểu diễn Love sand của nhóm nghệ sĩ HIEUTHUHAI, Ali Hoàng Dương, Jsol và Vũ Thịnh bị chỉ trích nhiều hơn cả. Một hình ảnh trong tiết mục "Love sand" thuộc chương trình "Anh trai say hi". (Ảnh: NSX) Là bản nhạc R&B với phần lời hấp dẫn, tiết mục gây chú ý bởi vũ đạo nóng bỏng khi các "anh trai" thể hiện những động tác gợi cảm kết hợp với thắt lưng, nhảy tương tác cùng vũ công nữ. Không ít chi tiết bị cho là phản cảm, gợi dục, dù chương trình không gắn mác 18+. Bên cạnh tiết mục Love sand, một màn trình diễn khác trong tập 4 là 10/10 của các nghệ sĩ Atus, Gemini Hùng Huỳnh, Quang Trung, Thái Ngân cũng bị cho là nhạy cảm, không phù hợp với khán giả vị thành niên bởi màn nhảy khiêu khích của các vũ công với dây thừng. Nhiều khán giả cho rằng, "Anh trai say hi" nên gắn nhãn 18+ cho các phần trình diễn. (Ảnh: NSX) Trên các diễn đàn, không ít bài viết chỉ trích chương trình Anh trai say hi đã được đăng tải. "Là khán giả thuộc thế hệ gen Z tuy nhiên tôi không thể tán đồng với màn trình diễn này. Nhiều động tác đi quá giới hạn, thiếu văn minh được mang trên sân khấu"; "Hình ảnh trong chương trình đã được cắt bớt so với sân khấu trực tiếp nhưng vẫn khó chấp nhận. Khi ngồi tại trường quay, tôi đã choáng váng, đỏ mặt trước vũ đạo của những vũ công nữ" – một số bình luận chia sẻ. Anh Trai Say Hi có phản hồi về việc sử dụng bản đồ không có 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa? ĐỌC NGAY Chia sẻ với PV Dân Việt, Tiến sĩ Văn hóa học Hồ Lâm Giang đồng tình rằng nên được cảnh báo, gắn nhãn 18+. Bà nêu quan điểm: "Người nghệ sĩ được tự do sáng tạo nghệ thuật, được thể hiện quan điểm của bản thân trong tác phẩm của mình, nhưng khi sản phẩm đưa ra công chúng, có nguy cơ ảnh hưởng tới thế hệ trẻ, bản thân nghệ sĩ cần có sự kiểm soát, đồng thời cũng cần sự giám sát quản lý của xã hội. Có thể, trong nhận thức và thế giới quan của bạn là bình thường (vì bạn đang có sự chủ quan nhất định trong việc nhìn nhận vấn đề), nhưng như vậy không có nghĩa là bạn có quyền vô tư phạm lỗi".

PV Dân Việt liên hệ cũng đã liên hệ với đại diện truyền thông của chương trình Anh trai say hi. Người này cho biết đã nhận được thông tin liên quan tới những tiết mục này, sẽ đưa ra trả lời sau đó. Anh trai say hi là chương trình truyền hình thực tế được phát sóng từ ngày 15/6. Theo nhà sản xuất, đây là reality show có định dạng thuần Việt, quy tụ 30 nam ca sĩ, rapper trẻ gồm Isaac, Nguyễn Anh Tú, Đức Phúc, Erik, Quân AP, HIEUTHUHAI… Họ sẽ trải qua quá trình luyện tập, hoàn thiện nhiều kỹ năng, qua đó nâng cấp bản thân để được xuất hiện trong một đội hình ca sĩ hoàn hảo, mang đến những sản phẩm âm nhạc thời thượng. Tham khảo thêm Vì sao Nanon Korapat - mỹ nam gốc Việt tại "Anh trai say hi" nổi tiếng đình đám ở xứ sở chùa Vàng?

'Anh trai say hi' có Trấn Thành ồn ào như cái chợ?