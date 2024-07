Anh Trai Say Hi có phản hồi về việc sử dụng bản đồ không có 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa? Anh Trai Say Hi có phản hồi về việc sử dụng bản đồ không có 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa?

Anh Trai Say Hi đang bị nhiều người kêu gọi tẩy chay vì phác họa bản đồ Việt Nam mà chương trình sử dụng lại không có chi tiết đánh dấu 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.