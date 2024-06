'Anh trai say hi' có Trấn Thành ồn ào như cái chợ? 'Anh trai say hi' có Trấn Thành ồn ào như cái chợ?

"Anh trai say hi" lên sóng tập 1 với thời lượng gây choáng. Hai màn biểu diễn nhóm được 30 nghệ sĩ trình bày, đem lại nhiều ý kiến trái chiều.

Thời lượng quá dài, dàn anh trai ồn ào Anh trai say hi lên sóng tập đầu tối 15/6 với thời lượng khiến khán giả choáng váng khi lên tới 3h30 phút. Chủ yếu là phần ra mắt, giới thiệu của từng anh trai. Song Luân là người thứ nhất bước vào phòng chờ, sau đó các nghệ sĩ khác, từ những gương mặt nổi tiếng như Anh Tú , Isaac, Đức Phúc, Hieuthuhai… đến những cái tên ít được biết đến như Đỗ Phú Quí, Phạm Anh Duy, Dương Domic. Các nghệ sĩ quen mặt được camera ưu ái. Một số khán giả nhận xét, nhiều nghệ sĩ nhẵn mặt với truyền hình như Anh Tú, Isaac , Song Luân chiếm sóng khá nhiều. Trong khi một số nhân tố trẻ được camera lướt đi thoáng qua, người xem còn chưa thể nhớ nổi tên nhân vật. Khởi động xong phần giới thiệu, show cho dàn anh trai chia làm hai đội, mỗi đội 15 người gọi là Liên quân 1 và Liên quân 2. Hai bên có nhiệm vụ làm mới bài chủ đề để giành điểm thưởng. Lượt đấu hai, 6 bài hát hoàn toàn mới được chia cho 6 nhóm. Các nhóm được lập dựa vào việc lựa chọn bài hát từ người chơi. Liên quân 1 gồm những cái tên: Hieuthuhai, Isaac, Đức Phúc , Công Dương, NEGAV, Gin Tuấn Kiệt, Quang Hùng MasterD, Vũ Thịnh, Quân A.P, Lou Hoàng, Ali Hoàng Dương, WEAN, Hải Đăng Doo, Nicky, Pháp Kiều. Trong khi đó Liên Quân 2 là: Erik, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Dương Domic, JSOL, Quang Trung, Anh Tú, Phạm Đình Thái Ngân, Gemini Hùng Huỳnh, Hurrykng, Rhyder, Song Luân, Captain, Tage và Đỗ Phú Quí. Chương trình bố cục khá lộn xộn, mở đầu nhóm 1 trình diễn, hơn ba tiếng sau khán giả mới có thể xem nhóm 2 thể hiện. Điều này khiến nhiều người quên hoặc bỏ lỡ màn thi của Liên quân 1. Hai màn trình diễn có trong tập đầu show Anh trai say hi dài 3h30 phút. Bên cạnh đó, không ít ý kiến nhận định các anh trai tương tác nhiệt tình, đôi lúc quá ồn ào và quăng miếng hài nhạt. Toàn bộ tập 1 chưa có điểm cao trào về cả âm nhạc lẫn tình huống để kéo chương trình bùng nổ. “Show ồn ào như cái chợ, chưa có gì hấp dẫn lắm. Nhạc ổn nhưng chưa đủ thu hút”, “Không hiểu sao show 3h30 phút mà hát mỗi 2 bài”… Các ý kiến chê bai. Trái lại, một số cho rằng chương trình có không khí vui vẻ, dài nhưng không nhàm chán. “Xem để giải trí chứ không phải xem để hơn thua” - một tài khoản viết. Điểm cộng đáng trông đợi Chung nhà sản xuất Rap Việt, Ca sĩ mặt nạ , show Anh trai say hi có ưu điểm về cách dàn dựng, góc quay, sân khấu đẹp, đầu tư. Các nghệ sĩ tham gia có nhiều nhân tố gen Z, năng động, trẻ trung, điển trai, được kỳ vọng hút lượng tương tác lớn từ khán giả. Trong tập đầu, bên cạnh các nghệ sĩ Việt, khách mời đặc biệt - Nanon - mỹ nam người Thái với 1/4 dòng máu gốc Việt, được quan tâm không kém. Sân khấu, góc quay là thế mạnh của show Anh trai say hi. Giám đốc âm nhạc của chương trình do JustaTee đảm nhiệm, các ca khúc được sáng tác mới 100%. Bằng chứng là bài hát chủ đề The Stars nhận được phản hồi tốt từ khán giả. Các màn trình diễn được “nhá hàng” trong tập tiếp theo khiến khán giả hứng thú hơn, bởi dàn anh trai phải phối hợp, vừa hát, trình diễn vũ đạo giống như nhóm nhạc Kpop. Cuối tháng 6, khán giả dự đoán chương trình tăng nhiệt khi show đối thủ có mô típ tương tự xuất hiện là Anh trai vượt ngàn chông gai . Lee Seung Gi lên tiếng bảo vệ bố vợ trước bê bối tài chính

Will Smith trở lại đỉnh cao: Cú tát Oscar chỉ là khởi đầu của cuộc "tái sinh"?

Danh ca huyền thoại thập niên 80 ở nhà thuê, nuối tiếc khi chia tay vợ cũ Theo Gia Lạc (tienphong.vn)