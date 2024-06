Vì sao Nanon Korapat - mỹ nam gốc Việt tại "Anh trai say hi" nổi tiếng đình đám ở xứ sở chùa Vàng? Vì sao Nanon Korapat - mỹ nam gốc Việt tại "Anh trai say hi" nổi tiếng đình đám ở xứ sở chùa Vàng?

Nanon Korapad chinh phục khán giả bởi khả năng diễn xuất lôi cuốn, vẻ ngoài ấm áp, thanh lịch.

Tối qua (15/6), tập đầu tiên của chương trình Anh trai say hi vừa lên sóng. Bên cạnh 30 nam nghệ sĩ trong showbiz Việt, sự xuất hiện của khách mời Nanon Korapat - mỹ nam nổi tiếng tại làng giải trí Thái Lan thu hút sự chú ý của khán giả. Diễn viên Nanon Korapat tại "Anh trai say hi". (Ảnh: NSX) Nanon Korapat sinh năm 2000 trong một gia đình nghệ thuật tại Bangkok (Thái Lan). Bố anh là diễn viên người Thái Khunakorn Kirdpan, còn mẹ anh là diễn viên người Thái gốc Việt - Poonsuk Kirdpan, dưới Nanon còn một cô em gái tên Pitchaporn Kirdpan. Bà ngoại của Nanon là người Việt Nam, hiện vẫn đang sống ở Huế. Nam diễn viên cũng là em họ của Lê Trúc Anh (Gigie Chanunphat Kamolkiriluck), thí sinh The Face bản Việt mùa 2. Nanon Korapat bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách quay nhiều quảng cáo truyền hình kể từ khi anh 3 tuổi. Bất kỳ ai cũng có thể từng bắt gặp anh, khi Nanon còn là cậu bé xuất hiện trên bao bì của một loại sữa xuất hiện rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Hình ảnh Nanon Korapad trong một quảng cáo sữa. (Ảnh: FBNV) Năm 14 tuổi, Nanon bắt đầu sự nghiệp diễn xuất đầu tiên của mình trong vai khách mời "M" trong phim Hormones 2. Hai năm sau, lần đầu tiên Nanon Korapat nhận vai chính trong phim Senior Secret Love: My Lil Boy. Tại tác phẩm này, anh hóa thân thành một cậu học sinh thuộc dạng con nhà ngoan hiền, đẹp trai lại học giỏi, đóng cặp cùng Nanon là đàn chị Thanaerng Kanyawee trong vai Belle. Vẻ ngoài điển trai, thanh lịch khiến Nanon từng được mệnh danh là nam thần học đường. (Ảnh: IGNV) Bộ phim khiến Nanon Korapat được công chúng châu Á biết tới rộng rãi là Bad Buddy (Chỉ là bạn thôi, nha bạn) - một bộ phim đam mỹ Thái Lan lên sóng đầu tháng 11/2021. Kể lại câu chuyện tình cảm của hai chàng trai bên nhau từ khi thanh mai trúc mã, bộ phim được coi là tác phẩm điển hình cho thể loại "boy love" vốn thịnh hành tại xứ sở chùa Vàng. Nụ cười rạng rỡ khiến Nanon Korapad "đốn tim" người hâm mộ. (ảnh: IGNV) Bên cạnh khả năng diễn xuất, Nanon Korapad còn có khả năng hát, chơi nhạc cụ, sáng tác. Ca khúc Just Friends - OST phim Bad Buddy do anh thể hiện đã thắng giải The Best Theme Song tại Lễ trao giải Asian Television Awards lần thứ 27 (2022). Nanon Korapad dự kiến có một số hoạt động giải trí tại Việt Nam trong năm nay. (Ảnh: IGNV) Vẻ ngoài điển trai và sự đa tài giúp Nanon Korapad sở hữu người hâm mộ không chỉ ở Thái Lan mà còn tại nhiều nước châu Á như Việt Nam, Hongkong (Trung Quốc), Nhật Bản... Hiện tại, anh có 5,3 triệu người theo dõi trên Instagram. Năm 2024, chuỗi concert Châu Á của Nanon dự kiến sẽ diễn ra tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm Sau thất bại thảm hại của "Quả táo vàng", Tuấn Hưng có gặp khó tại show "Anh trai vượt ngàn chông gai"?

Võ sĩ vô địch thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất khoe giọng hát tại gameshow "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Tuấn Hưng nói gì khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2024?