Mang hơi ấm yêu thương đến cô trò miền Tây Nghệ An sau bão Noru

Chuyến xe chở hàng trăm bộ quần áo mới và những phần quà do Báo NTNN/Dân Việt cùng các nhà hảo tâm ủng hộ chính thức khởi hành từ Hà Nội đến Nghệ An để trao tặng cho học sinh Trường mầm non Thanh Xuân (xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) khi nơi đây đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão Noru.