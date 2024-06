Mang song thai, tiền sản giật, sản phụ bị đờ tử cung, băng huyết ồ ạt

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ninh vừa can thiệp nút mạch cấp cứu một sản phụ 24 tuổi mang song thai, tiền sản giật, bị băng huyết do đờ tử cung sau sinh, giúp bảo tồn thành công tử cung cho sản phụ trẻ.

Bệnh nhân là N.T.D (24 tuổi) ở phường Hồng Hà, TP Hạ Long, mang song thai ở tuần 36 có dấu hiệu chuyển dạ được gia đình đưa vào viện theo dõi.

Qua thăm khám đánh giá, sản phụ mang song thai 2 ngôi đầu, có tình trạng phù, huyết áp cao, tiền sản giật. Các bác sĩ khoa Phụ sản đã thực hiện mổ lấy thai 2 bé gái và được dùng thuốc để dự phòng băng huyết sau sinh.

Theo dõi chặt chẽ sau sinh giờ thứ 3, bệnh nhân xuất tình trạng chảy máu âm đạo nhiều, tử cung co hồi kém được chỉ định dùng thuốc tăng co, cầm máu, tuy nhiên không đáp ứng.

Các bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị băng huyết do đờ tử cung sau sinh giờ thứ 3 - một tai biến sản khoa vô cùng nguy hiểm. Ngay sau đó, sản phụ được truyền 1000ml khối hồng cầu, 600ml huyết tương để hồi sức cấp cứu, duy trì huyết động ổn định song tình trạng chảy máu không cải thiện.

Các bác sĩ khoa Phụ sản lập tức hội chẩn cùng khoa Gây mê hồi sức và kíp can thiệp khoa Chẩn đoán hình ảnh quyết định can thiệp nút mạch tử cung cầm máu điều trị băng huyết sau sinh.

Kíp nút mạch do bác sĩ Bùi Duy Hưng, Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh) cùng các cộng sự thực hiện nút mạch cầm máu tử cung cho sản phụ. Sau can thiệp, tử cung sản phụ co hồi tốt, lượng máu ra âm đạo ít, sức khỏe ổn định.

Đờ từ cung là biến chứng sau sinh nguy hiểm

Bác sĩ Trần Thị Huyền, Trưởng khoa Phụ sản thăm (Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh) cho biết, băng huyết do đờ tử cung như trường hợp của sản phụ D. là biến chứng sau sinh nguy hiểm, thường được xử trí bằng phương pháp nội khoa.

Trước đây, nếu tình trạng không cải thiện thì phải sử dụng phương pháp kinh điển là mổ mở xử trí băng huyết, có thể buộc phải cắt tử cung để đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh.

Với xu hướng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu ngày càng phát triển, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ứng dụng kỹ thuật can thiệp nút mạch tử cung giúp sản phụ D. trong tình trạng nguy kịch được cấp cứu kịp thời và giữ tử cung thành công.

Theo bác sĩ Huyền, sản phụ D. phải mổ đẻ vì mang song thai 2 ngôi đầu, huyết áp cao, chân phù nhiều, tiền sản giật, vì vậy quá trình mổ lấy thai kíp phẫu thuật đã chủ động dự phòng băng huyết sau sinh nên đã xử trí thuốc tăng co. Ban đầu tình trạng tử cung co hồi tốt, tuy nhiên sau mổ giờ thứ 3 xuất hiện ra nhiều máu.