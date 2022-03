Mạnh tay cắt tỉa để cây cảnh của bạn khỏe mạnh, nảy mầm xanh tươi, ra hoa rực rỡ

Nếu cây cảnh không được chăm sóc và "uốn nắn" vào khuôn khổ thì chúng sẽ mọc tùy ý và gây hại cho chính mình.

Vì vậy, chúng ta phải thường xuyên cắt tỉa và tạo dáng lại cho cây cảnh, tức là tạo hình lại cành và lá của cây cảnh. Nói chính xác hơn là bấm ngọn, ngắt nụ, tỉa cành, xén gốc và tỉa thưa.

Tỉa cành có thể loại bỏ những cành thừa và mập, làm cho cành phát triển đều, điều chỉnh sức sống của cây cảnh, tiết kiệm chất dinh dưỡng và tăng số lượng nụ hoa.

Bởi vì hoa thường mọc trên cành mới, vì vậy chỉ bằng cách liên tục cắt tỉa cành già và kích hoạt các cành mới sẽ kích thích cây cảnh ra nụ và nở hoa nhiều hơn nữa.

Cắt tỉa cây cảnh thường được tiến hành vào 2 thời kỳ: cắt tỉa thời kỳ ngủ đông và cắt tỉa thời kỳ phát triển. Tỉa cành chủ yếu trong thời kỳ ngủ nghỉ của cây cảnh là cắt tỉa các cành già, các cành rậm rạp để làm cây cảnh thông thoáng.

Việc cắt tỉa vào đầu mùa xuân, khi cây đâm chồi nảy lộc thì tiến hành tỉa. Nếu tỉa sớm quá thì chồi nảy mầm trên cành mới dễ bị đông cứng vì lạnh.

Còn nếu tỉa quá muộn, chồi mới nhú ra không lưu giữ được chất dinh dưỡng, sẽ không có tác dụng kích thích ra nụ, nở hoa.



Tỉa cành hoa trong thời kỳ sinh trưởng là công việc thường xuyên, cắt tỉa cành lá trong thời kỳ hoa sinh trưởng sẽ điều chỉnh được sự phân bố chất dinh dưỡng cho hoa.

Việc tỉa cành trong thời kỳ sinh trưởng chủ yếu bao gồm bấm ngọn, lau nụ, tỉa thưa hoa và cắt các cành vươn dài.

Cắt ngọn là nhằm loại bỏ hoặc giảm điểm phát triển ở đầu thân cây cảnh, điều này có thể ngăn cây hoa phát triển lung tung, khuyến khích nó phân nhánh nhiều hơn và tăng số lượng hoa và quả.

Cắt rễ là cũng là để ra hoa, đậu quả nhiều hơn. Nếu cành, lá dài thường dẫn đến ra hoa, đậu quả không bình thường.

Muốn cây cảnh ra hoa nhiều cần mạnh tay cắt tỉa

Lúc này có thể cắt bỏ một phần rễ để kìm hãm sự sinh trưởng, thúc đẩy hoa và cây ra hoa. Ngoài ra, khi thay đất trồng hoa chậu thường phải cắt tỉa bộ rễ để loại bỏ những rễ bị bệnh.

Tỉa cành là cắt tỉa những cành chết, cành yếu, cành bị bệnh, cành sần sùi, cành rậm rạp có lợi cho cây sinh trưởng khỏe mạnh.

Cần cắt tỉa hoa héo của cây cảnh kịp thời để cây dành dinh dưỡng ra hoa mới

Tỉa hoa, tỉa quả là khi cây cảnh ra hoa, kết quả thì yêu cầu nhiều chất dinh dưỡng. Do đó, đôi khi để tăng tốc độ sinh trưởng của hoa và cây cảnh hoặc không muốn cây ra hoa, quả quá nhiều, dành dinh dưỡng nuôi bông to hơn, người ta thường phải hái những nụ hoa và quả non.

Việc tỉa hoa, cắt nụ này thường xảy ra với các cây cảnh ra hoa nhiều như hoa cúc, hoa hồng, mẫu đơn...

Cắt bỏ chồi là việc loại bỏ chồi nách và chồi mới ra khỏi cành và gốc, khi đó, cây cảnh sẽ tập trung chất dinh dưỡng cho những chồi còn lại, duy trì hình dáng cây cảnh mà bạn muốn.



Cây cảnh cho lá có cần cắt tỉa không?

Cây cảnh lá như cây đa búp đỏ này cũng cần cắt tỉa

Một số loại cây có tán lá lớn như cây cọ, cây đa búp đỏ, cây bàng Singapore.. và một số loại cây lá cảnh khác, nhiều người cho rằng không cần cắt tỉa. Tuy nhiên, thực tế là cây cảnh lá cũng cần được cắt tỉa để tạo dáng, thúc đẩy cây phát triển tốt hơn.

Cây cảnh lá thường được cắt tỉa bằng cách tỉa bớt ngọn.