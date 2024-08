Mãnh tướng nào nghe lệnh Cao Cầu chinh phạt Lương Sơn Bạc, nhưng lại làm phản?

Hô Diễn Chước bỏ Cao Cầu theo Lương Sơn Bạc

Trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, ngoài các vị tướng lớn như Tống Giang, Lâm Xung, Võ Tòng,…. còn có nhiều vị hảo hán tuy xuất hiện ít nhưng vẫn luôn được người hâm mộ nhớ đến. Hô Diên Chước là một trong số đó.

Nam diễn viên Giả Thạch Đầu vào vai Hô Diên Chước

Hô Diên Chước vốn là một tướng của Cao Cầu cử đi chinh phạt Lương Sơn. Ông đã cùng 2 phó tướng Hàn Thao, Bành Kỷ bày trận Thiết Giáp Liên Hoàn Mã khiến các Đầu lĩnh Lương Sơn một phen khốn đốn. Trong một ngày, ông liên tiếp đấu với 5 viên Đầu lĩnh là Tần Minh, Lâm Xung, Hoa Vinh, Hổ Tam Nương và Tôn Lập. Tuy nhiên ông vẫn bại trận, do Lương Sơn chiêu mộ được Từ Ninh nhập đảng, quân sĩ được hướng dẫn và luyện thành thạo cách đánh câu liêm thương đã phá tan trận Thiết Giáp Liên Hoàn Mã, hai phó tướng cũng bị bắt, ông đành chạy sang Thanh Châu nương nhờ Tri phủ Mộ Dung Ngạn Đạt.

Tri phủ Thanh Châu là Mộ Dung Ngạn Đạt nghe danh Hô Diên Chước từ lâu nên chấp nhận cho nương nhờ, chờ lập công chuộc tội. Thực chất là lợi dụng ông để dẹp đám sơn tặc ở Nhị Long Sơn, Đào Hoa Sơn và Bạch Hổ Sơn, rồi chiếm công để thăng quan tiến chức. Các thủ lĩnh sơn tặc ở Đào Hoa Sơn và Bạch Hổ Sơn không phải là đối thủ của Hô Diên Chước, ông đã đánh bại và bắt được Khổng Minh. Lý Trung và Chu Thông phải trốn về núi Nhị Long cầu cứu Lỗ Trí Thâm, còn Khổng Lượng thì chạy đi cầu cứu Lương Sơn. Tống Giang biết ông ở Thanh Châu, liền xuất binh tới cứu Nhị Long Sơn. Ngô Dụng bày mưu phá trận Trường Xà, rồi dẫn dụ Hô Diên Chước vào bẫy để bắt sống. Khi bị bắt, ông vẫn giữ khí tiết của mình không chịu đầu hàng, Tống Giang thân hành cởi trói, đối đãi cung kính khiến ông cảm động mới chịu gia nhập Lương Sơn Bạc.

Sau khi gia nhập Lương Sơn, Hô Diên Chước tham gia rất nhiều trận đánh, lập rất nhiều chiến công, tiêu biểu là việc trá hàng lừa Quan Thắng.

Khi phân chia thứ bậc, ông ngồi ghế thứ 8, thuộc nhóm 36 Thiên Cương tinh, sao Thiên Uy, đứng thứ 4 trong Ngũ Hổ tướng Lương Sơn Bạc.

Sau khi được chiêu an, Hô Diên Chước đã lập được rất nhiều công lao cho Lương Sơn Bạc như đẩy lui giặc Liêu, bắt sống tướng Liêu Ngột Nhan Diên Thọ, bình định hai cuộc khởi nghĩa của Điền Hổ, Vương Khánh. Sau đó, Hô Diên Chước lại theo Tống Giang tiêu diệt Phương Lạp ở Giang Nam, khi trở về Hô Diên Chước được vua phong chức Binh mã chỉ huy sứ Ngự doanh.

Trong Thuyết Nhạc toàn truyện, về sau, quân Kim sang xâm lược nhà Tống do Ngột Truật cầm đầu truy kích vua Tống Cao Tông, Hô Diên Chước lúc này đã hơn trăm tuổi, ở ẩn tại huyện Hải Điểm, địa phận Bình Giang đã cứu giá, chiến đấu với Ngột Truật để bảo vệ vua Tống. Nhưng không may, Hô Diên Chước do tuổi cao sức yếu nên đã tử trận, bị Ngột Truật phanh xác. Sau đó vua Tống Cao Tông đã phải bỏ chạy và đi tìm Nhạc Phi ở Ngưu Đầu Sơn.

Hô Diên Chước là người có sức khỏe phi thường, tính tình khẳng khái, không dễ cúi đầu khuất phục. Vì vậy, khi thấy tấm lòng trượng nghĩa của đội quân Lương Sơn, ông sẵn sàng từ bỏ công danh địa vị, phản bội Cao Cầu và triều đình để trở thành một "tên cướp".