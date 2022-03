Mạo danh nhân viên của Shopee lừa đảo hơn 100 triệu đồng

Ngày 24/3, thông tin từ công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang vừa tiếp nhận và xử lý đơn trình báo của một người dân trú tại huyện Lạng Giang về việc bị các đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Theo đó, vì muốn kiếm thêm thu nhập, chị Nguyễn Thị H. đã tìm kiếm việc làm thông qua mạng xã hội Facebook. Qua quảng cáo trên Facebook, chị H. thấy có thông tin tuyển trung gian chốt đơn hàng trên sàn TMĐT Shopee nên đã chủ động liên hệ tới một số điện thoại được ghim sẵn trên Facebook thông qua nền tảng Zalo.

Ham tiền "hoa hồng", chị H. bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Chủ tài khoản Zalo trên xưng là Nguyễn Hữu Nghĩa, chuyên viên hỗ trợ chăm sóc khách hàng của sàn TMĐT Shopee, đang tuyển cộng tác viên đặt hàng theo yêu cầu để tăng doanh thu. Nếu chị H. đồng ý làm cộng tác viên đặt hàng, chuyển tiền mua sản phẩm thì sau khi hoàn tất công việc, sẽ được hoàn trả vốn và hoa hồng từ 9 đến 10%. Để tạo sự tin tưởng đối với chị H., đối tượng này đã gửi hình ảnh chứng minh nhân dân, mã số thuế của Shopee cho chị H. xem.

Sau khi chị H. đồng ý làm cộng tác viên, đối tượng đã yêu cầu chị H. cung cấp thông tin cá nhân như: Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng… để làm thủ tục đăng ký hồ sơ. Khi hoàn tất thủ tục đăng ký, đối tượng gửi cho chị H. một đoạn thông báo xác nhận đăng ký thành công kèm mã số cộng tác viên.

Tiếp đó, đối tượng hướng dẫn cách thức thực hiện các giao dịch ảo thanh toán hóa đơn qua mạng bằng cách: Đối tượng gửi link sản phẩm cho chị H. nhưng chị không được mua hàng mà chỉ chuyển số tiền bằng giá của sản phẩm vào số tài khoản ngân hàng của đối tượng cung cấp, sau đó chị H. sẽ được hoàn lại số tiền gốc và kèm theo tiền hoa hồng.

Trong ba lần giao dịch đầu, chị H. chuyển khoản tổng số 6,9 triệu đồng và được đối tượng chuyển hoàn lại toàn bộ số tiền gốc trên kèm tiền hoa hồng từ 9-10%. Đến lần giao dịch thứ 4, chị H. chuyển khoản hơn 8 triệu đồng nhưng lần này không được hoàn lại tiền như hứa hẹn, hướng dẫn thực hiện thêm các thao tác, nhiệm vụ để hoàn thiện thủ tục mới được tất toán.

Theo hướng dẫn, chị H. đã chuyển khoản cho đối tượng thêm 5 lần với tổng số tiền hơn 107 triệu đồng nhưng vẫn không nhận được tiền hoàn trả và được yêu cầu chuyển thêm tiền cho đối tượng để hoàn thiện các thủ tục khác. Nhận thấy có dấu hiệu bị lừa đảo, chị H. đã đến trình báo cơ quan công an để tố giác hành vi lừa đảo của đối tượng.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.Bắc Giang để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thông qua vụ việc này, Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng, tránh để bị mất tài sản.