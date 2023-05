Marvel hoãn làm phim vì làn sóng đình công tại Hollywood

Marvel Studios đã tạm dừng quá trình tiền sản xuất bộ phim siêu anh hùng "Blade" do cuộc đình công của các nhà biên kịch đang diễn ra tại Hollywood. Bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên Mahershala Ali trong vai thợ săn ma cà rồng và dự kiến sẽ bắt đầu quay ở Atlanta trong vòng một tháng để kịp ngày phát hành 6/9/2024.

Đây không phải là lần đầu tiên quá trình sản xuất bộ phim được mong đợi này bị trì hoãn. Năm ngoái, việc phát hành đã được đẩy từ năm 2023 sang năm 2024 sau khi đạo diễn Bassam Tariq rời dự án hai tháng trước khi bộ phim bắt đầu quay. Marvel Studios sau đó đã mời Yann Demange làm đạo diễn mới và Nic Pizzolatto để viết lại kịch bản. Tuy nhiên, Pizzolatto đã không thể hoàn thành tác phẩm của mình trước khi cuộc đình công của các nhà văn bắt đầu, là nguyên nhân gây ra sự chậm trễ.

Marvel hoãn làm phim "Blade" vì làn sóng đình công tại Hollywood. (Ảnh: IT).

Sự hồi sinh của "Blade" được Marvel Studios công bố lần đầu tiên tại San Diego Comic-Con vào năm 2019. Wesley Snipes ban đầu đóng vai nhân vật này trên màn ảnh trong bộ ba phim truyện từ năm 1998 đến năm 2004. Cuộc đình công đã làm gián đoạn một số bộ phim của Marvel. Tuy nhiên, hãng phim có các dự án khác đang trong các giai đoạn sản xuất khác nhau, bao gồm "Thunderbolts", "Captain America: New World Order", "Deadpool 3" và loạt phim Disney+ "Agatha: Coven of Chaos", "Daredevil: Born Again".

Trước đó, liên minh các nhà sản xuất phim và truyền hình (AMPTP) đại diện cho một bên trong cuộc chiến, bao gồm các hãng phim Hollywood, kênh truyền hình và phân phối nội dung. Bên kia là nhiều hiệp hội biên kịch có tầm vóc khác, bao gồm SAG-AFTRA và DGA. Hạt nhân của cuộc "tranh đấu" là vấn đề lương thấp và điều kiện làm việc khó khăn.

WGA cho rằng, sự sống còn của nghề viết lách đang bị đe dọa. Các nhà văn bị ảnh hưởng bởi xu hướng phát trực tuyến và tác phẩm của họ bị giảm giá trị. Trong khi đó, các công ty lại tăng chi tiêu cho nội dung và cắt giảm lương của biên kịch. WGA cũng lên án AMPTP đã tạo ra mô hình làm việc tạm bợ và từ chối đảm bảo việc làm theo tuần cho thể loại truyền hình nhiều tập.

Mục tiêu của cuộc đình công là đòi tiền bồi thường, giảm số lượng phòng làm việc nhỏ và yêu cầu các nhà sản xuất chi trả cho các nhà biên kịch một cách công bằng hơn. WGA cũng đưa ra bằng chứng cho thấy các công ty lớn trong ngành giải trí, bao gồm Netflix, Paramount Global, Warner Bros. Discovery, Fox, Disney và Comcast/NBCUUniversal đã có thu nhập hàng năm trung bình 29 tỷ USD từ năm 2017 đến năm 2021. Tuy nhiên, các công ty này dự kiến sẽ cải thiện lợi nhuận trong năm 2022 trở đi. Vì thế, việc tăng lương cho các nhà biên kịch là điều hợp lý. WGA cũng muốn thiết lập một số loại chính sách về AI và quyền tác giả, đặc biệt nếu ý tưởng của nhà văn và biên kịch được sử dụng làm cơ sở cho tác phẩm do AI tạo ra.