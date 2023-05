Tạ Đình Phong là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng ở Hồng Kông. Gần đây, anh đã tiết lộ một bài hát mới đã thu âm nhưng chưa phát hành. Theo HK01, trong một buổi gặp gỡ người hâm mộ, Tạ Đình Phong đã tâm sự về ca khúc mới "Thuấn Phục Ký" mà anh viết về một cô gái đã thay đổi anh từ một chàng trai nổi loạn trở thành một người trưởng thành chín chắn và có trách nhiệm. Lời bài hát mô tả nam chính đã từng liều lĩnh và phá phách, nhưng gặp cô gái này đã khiến anh trở nên vững vàng và tập trung hơn.

Bài hát được cho là miêu tả chân thực cuộc sống của Tạ Đình Phong trước và sau khi gặp người bạn đời lâu năm Vương Phi. Những năm còn trẻ, anh nổi tiếng là một người quậy phá và thường xuyên mắc lỗi khiến cha mẹ rất lo lắng. Tuy nhiên, mối quan hệ với Vương Phi đã giúp anh trưởng thành và trở thành một người tốt hơn.

Tạ Đình Phong sáng tác nhạc tặng bạn gái hơn 11 tuổi

Tạ Đình Phong và Vương Phi công khai tái hợp vào năm 2014. (Ảnh: IT).

Trước "Thuần Phục Ký", Tạ Đình Phong đã viết và thể hiện một ca khúc khác dành riêng cho Vương Phi mang tên "Yêu Bởi Yêu" vào năm 2000. Vào thời điểm đó, có tin đồn rằng anh đang hẹn hò với một ca sĩ nổi tiếng khác, nhưng Tạ Đình Phong dùng âm nhạc để nói lên tình cảm thật của mình với Vương Phi.

Kể từ khi công khai yêu nhau vào năm 2014, Vương Phi và Tạ Đình Phong vẫn giữ mối quan hệ bền vững bất chấp nhiều tin đồn, thị phi. Họ đã đi du lịch cùng nhau và thậm chí sống cùng nhau ở Bắc Kinh và Hồng Kông bất cứ khi nào có thể. Vương Phi là một ca sĩ nổi tiếng ở Hồng Kông, được biết đến với các bản "hit" như "Eyes on Me" và "No Regrets", cũng như vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như "2046" và "The Banquet".



Nam ca sĩ viết ca khúc tặng bạn gái hơn tuổi. (Ảnh: IT).

Bạn của họ là nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã tiết lộ rằng, mối quan hệ của họ rất bền chặt và ổn định. Mặc dù họ có thể chưa kết hôn nhưng mối quan hệ của họ là không thể phá vỡ. Người hâm mộ Tạ Đình Phong và Vương Phi đang háo hức chờ đợi "Thuận Phục Ký" ra mắt, đây hứa hẹn sẽ là một ca khúc hay và chân thực, lột tả được bản chất câu chuyện tình yêu của họ.

Tạ Đình Phong sinh ra trong một gia đình nghệ thuật vào năm 1980, anh cùng cha mẹ sang Canada định cư năm 8 tuổi. Năm 1995, anh du học âm nhạc tại Tokyo, Nhật Bản và gia nhập làng giải trí năm 1996. Năm 19 tuổi, anh gặp Vương Phi hơn mình 11 tuổi và họ yêu nhau. Tuy nhiên, Tạ Đình Phong kết hôn với nữ diễn viên Trương Bá Chi vào năm 2006 và họ có hai con trai trước khi ly hôn vào năm 2011. Tháng 9/2014, Tạ Đình Phong và Vương Phi nối lại tình cảm dù trước đó cô đã kết hôn hai lần và có hai con gái.