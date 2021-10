Masan tăng tốc mở rộng quy mô nền tảng “Point of Life”, doanh thu từ ngành thịt mát tăng gấp 2 lần

*Mục tiêu sắp tới của Masan là mở rộng quy mô của "Point of Life" – nền tảng tích hợp từ offline đến online các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu. *Doanh thu MSN đạt 64.801 tỷ đồng doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm 2021, hoàn thành 70,4% mục tiêu doanh thu thuần ở mức thấp cho năm 2021 là 92.000 tỷ đồng. *Doanh thu ngành thịt (Masan MEATLife) đạt 3.330 tỷ, tăng 103,3% so với mức doanh thu thuần 1.638 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.



Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan, tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang.

Phát biểu báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của MSN, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang cho biết: "Tôi rất tự hào khi tập thể Masan đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch với bản lĩnh và tâm thế vững vàng. Chúng ta đã ở vị thế sẵn sàng để bước vào giai đoạn "Bình thường mới" với việc tích hợp thành công nền tảng Tiêu dùng – Bán lẻ. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây chính là yếu tố góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi chuỗi giá trị tiêu dùng theo xu hướng hiện đại hóa, từ sản phẩm cho đến dịch vụ".



Đồng thời, Chủ tịch Tập đoàn Masan, tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang cũng khẳng định: "Mục tiêu sắp tới của Masan là mở rộng quy mô của "Point of Life" – nền tảng tích hợp từ offline đến online các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu, được người tiêu dùng tin yêu. Nhờ đó, Masan sẽ xây dựng nền tảng khách hàng thân thiết, mang đến giá trị vượt trội với tầm ảnh hưởng sâu rộng và giúp người tiêu dùng chi trả ít hơn cho nhu yếu phẩm hàng ngày".

Siêu thị WinMart ngày càng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Doanh thu thuần đạt trên 64.800 tỉ đồng

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của Masan đối với từng khối/công ty thành viên, hầu hết đều tăng trưởng cả về lợi nhuận, doanh thu thuần so với quý cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, đối với The CrownX ("TCX"), nền tảng tiêu dùng – bán lẻ của Masan hợp nhất WinCommerce ("WCM", trước đây là VinCommerce) và Masan Consumer Holdings ("MCH") đạt Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao ("EBITDA") 9 tháng đầu năm 2021 là 4.774 tỷ đồng, tăng 185,5% so với mức 2.569 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020. Biên EBITDA tăng 509 điểm cơ bản ("bps"), đạt 11,5%.

Tuy nhiên, vượt qua các thách thức như chi phí vận hành tăng, chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng do tác động của các đợt giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, TCX đã đạt được các kết quả tăng trưởng khả quan.

Đối với WCM: Quý 3/2021 là quý đầu tiên WCM đạt lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông ("NPAT Post-MI") dương, sau 7 quý kể từ lúc được Masan mua lại. NPAT Post-MI đạt 137 tỷ đồng trong Quý 3/2021, được thúc đẩy bởi doanh thu thuần tăng trưởng 21,2% so với năm 2020 và biên EBITDA đạt 5,5% so với mức âm 3% trong cùng kỳ năm ngoái.

Động lực thúc đẩy tăng trưởng là lợi nhuận thương mại (ví dụ như biên lợi nhuận gộp và các hình thức hỗ trợ khác từ nhà cung cấp, viết tắt là "TCM") được cải thiện sau khi đàm phán với nhà cung cấp, tối ưu hóa chi phí hoạt động cửa hàng và các sáng kiến nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Đối với MCH: 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng lần lượt ở mức 14,3% và 28,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Quý 3/2021, doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 18,6% và 38,2%.

Việc tích hợp kiosk Phúc Long tại các điểm bán WCM đã giúp số lượng hóa đơn/ngày trung bình tăng 16%. Masan tiếp tục triển khai thí điểm mô hình cửa hàng tích hợp WinMart+ (nhu yếu phẩm), kiosk Phúc Long (trà và cafe), dược phẩm Phano và điểm giao dịch Techcombank và gặt hái những kết quả thành công bước đầu.

Đây chính là động lực để Ban điều hành tiếp tục tăng tốc nhân rộng mô hình này trong hệ thống bán lẻ của Masan.

Masan đã bổ sung mảnh ghép mới vào hệ sinh thái tiêu dùng Point of Life ("PoL") với thương vụ mua lại Công ty Cổ phần Mobicast ("Mobicast"), một doanh nghiệp startup trong lĩnh vực mạng di động ảo ("MVNO").

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng theo mô hình mới của Masan.

Việc mở rộng sang lĩnh vực viễn thông là cơ sở để Masan số hóa nền tảng hiện nay chủ yếu ở kênh offline, xây dựng chương trình khách hàng thân thiết nhằm mang đến giá trị cho người tiêu dùng trong dài hạn, đồng thời giảm chi phí thu hút khách hàng mới.

MSN đạt 64.801 tỷ đồng doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm 2021, hoàn thành 70,4% mục tiêu doanh thu thuần ở mức thấp cho năm 2021 là 92.000 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông của Công ty (NPAT-Post MI) của MSN đạt 2.126 tỷ đồng, hoàn thành 85% mục tiêu lợi nhuận ở mức thấp là 2.500 tỷ đồng cho năm tài chính 2021.



Đối với Masan MEATLife: Mảng kinh doanh thịt đạt 3.330 tỷ đồng doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm 2021, tăng 103,3% so với mức doanh thu thuần 1.638 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Trong quý 3/2021, mảng kinh doanh MEATDeli của MML (thịt chưa bao gồm trang trại và 3F Việt – doanh nghiệp nội địa sản xuất thịt gia cầm tích hợp đã được Masan mua lại) đã có lợi nhuận thuần sau thuế dương.

Đối với Masan High-Tech Materials ("MHT") đạt Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông 20 tỷ đồng trong Quý 3/2021, chủ yếu do nhu cầu mua vật liệu công nghệ cao gia tăng trên toàn cầu và giá vonfram cao hơn. Nhờ vậy, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm của MHT đạt 9.604 tỷ đồng, tăng 89,3% so với cùng kỳ năm trước và EBITDA đạt 1.870 tỷ đồng, tăng 85,7% so với cùng kỳ năm trước. 89% doanh thu thuần hợp nhất của MHT trong 9 tháng đầu năm 2021 đến từ các sản phẩm vật liệu công nghệ cao và sản phẩm liên quan.

Doanh thu ngành thịt của Masan MEATLife tăng tới hơn 103%, đạt hơn 3.300 tỉ đồng.

Tích hợp WCM vào nền tảng Point of Life ("PoL")

Theo bản báo cáo của MSN, việc chuyển đổi các cửa hàng WinMart+ ("WMP", trước đây là VinMart+) và siêu thị WinMart ("WMT", trước đây là VinMart) thành các địa điểm trong nền tảng PoL dự kiến giúp tăng đáng kể doanh thu/m2/tháng.

Điều này đã được chứng minh qua những thành công bước đầu của mô hình "trung tâm thương mại mini" và doanh số kênh online ngày càng tăng. Nhờ đó, thời gian cần thiết để đạt điểm hòa vốn của các siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+ theo mô hình mới sẽ được rút ngắn. Doanh thu/m2/tháng của toàn hệ thống WMP tăng 44% trong Q3/2021 nhờ các điểm bán tại Tp.HCM và Hà Nội đã đạt mục tiêu Ban điều hành đặt ra.

Với WinMart, mức tăng đáng chú ý được ghi nhận tại Hà Nội, nơi doanh thu/ m2/tháng tăng 9,8% YoY trong Quý 3/2021 và 25% ở các siêu thị nằm ngoài trung tâm thương mại Vincom Retail so với cùng kỳ năm 2020. Động lực thúc đẩy doanh thu gồm có tập trung vào sản phẩm tươi sống, thay đổi cách thức bày trí cửa hàng hấp dẫn hơn và tối ưu danh mục sản phẩm.

Với Kiosk Phúc Long: Việc triển khai mô hình "trung tâm thương mại mini" đã thúc đẩy lưu lượng khách và gia tăng lợi nhuận của các điểm bán của WCM. Tính đến ngày 30/9/2021, đã có 63 kiosk Phúc Long tại WinMart+ đi vào hoạt động, góp phần thu hút khách đến cửa hàng và cải thiện lợi nhuận.

Tháng 9/2021, các cửa hàng WinMart+ có kiosk Phúc Long đang hoạt động có số lượng hóa đơn trung bình/ngày tăng trưởng 16%, giá trị hóa đơn tăng 68% và biên EBITDA tăng lên 4,9%, so với tháng trước khi khai trương các kiosk này.

Ban điều hành đặt mục tiêu mở mới gần 1.000 kiosk trong vòng 12 tháng tới, ước tính đóng góp thêm 5 triệu đồng vào doanh thu/cửa hàng/ngày, cải thiện biên EBITDA tại điểm bán của WinMart+ trong khoảng một chữ số ở mức giữa. Doanh thu cần thiết để đạt điểm hòa vốn đối với các cửa hàng mới có kiosk Phúc Long thấp hơn 15% so với các cửa hàng không có kiosk.

Với Mobicast: MSN gia nhập thị trường viễn thông thông qua thương vụ mua lại 70% cổ phẩn của Công ty Cổ phần Mobicast ("Mobicast") với tổng giá trị tiền mặt là 295,5 tỷ đồng. Việc WCM là điểm phân phối chính các sản phẩm và dịch vụ của Mobicast dự kiến sẽ giúp tăng lưu lượng khách và cải thiện lợi nhuận của các cửa hàng và siêu thị thuộc chuỗi bán lẻ này. Mobicast sở hữu thương hiệu "Reddi", nhà mạng di động ảo ("MVNO") tích hợp hoàn chỉnh các dịch vụ viễn thông. Việc tích hợp Mobicast giúp Masan số hóa nền tảng và xây dựng một giải pháp thống nhất từ offline đến online ("O2O") cho hệ sinh thái tiêu dùng "Point of Life".

Mô hình đi chợ hộ của WinMart trong thời gian giãn cách xã hội tại TP. HCM.

Bằng cách kết hợp với cơ sở dữ liệu của Reddi, Masan sẽ xây dựng nền tảng khách hàng thân thiết để mang đến giá trị vượt trội hơn nữa. Đây là hệ sinh thái tiêu dùng duy nhất phục vụ từ nhu yếu phẩm, dịch vụ tài chính đến dịch vụ số, chiếm khoảng 80% chi tiêu của người Việt Nam. WCM không chỉ là nhà phân phối chính các gói dịch vụ viễn thông của Reddi mà còn hưởng lợi từ nền tảng tích hợp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng, thu hút khách hàng. Mô hình bán lẻ tích hợp đa dịch vụ: trong 9 tháng đầu năm 2021, WCM đã thí điểm các cửa hàng bán lẻ theo mô hình tích hợp đa dịch vụ.

Lượng khách đến 3 cửa hàng thí điểm đã tăng 27%, 12% và 4% so với giai đoạn trước khi thí điểm. Ngoài ra, TCB đã tiếp cận được 1.361 khách hàng mới nhờ có mặt tại các điểm bán của mô hình CVLife. Với kênh online: Các đợt phong tỏa nghiêm ngặt để kiểm soát dịch COVID-19 trong quý 3/2021 đã ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số kênh online. Ban điều hành đặt mục đẩy mạnh kênh online vào đầu năm tới vì đây là một ưu tiên chiến lược quan trọng. Số lượng đơn đặt online trung bình mỗi ngày đã tăng 36,5% trong tháng 7 so với tháng 6.

Tuy nhiên, số lượng đơn hàng trong tháng 9 đã giảm 58,7% so với tháng 7 do các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt đã cản trở việc giao hàng. Mặc dù vậy, giá trị đơn hàng trung bình ("AOV") vẫn rất cao, tăng 33% so với kích thước giỏ hàng trung bình của các đơn đặt hàng offline trong phân khúc siêu thị trong quý 3/2021.

Dây chuyền sản xuất mì tôm đóng hộp của Masan.

Các kết quả kinh doanh nổi bật của cửa hàng mini WinMart+, siêu thị WinMart

WinMart+: 9 tháng đầu năm 2021, chuỗi WinMart+ đạt doanh thu thuần 16.168 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần Quý 3/2021 của WinMart+ tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu/m2/tháng của cửa hàng trên cơ sở LFL trong 9 tháng đầu năm 2021 tăng 19,9% và trong Quý 3/2021 tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu/m2/tháng tại thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố cấp 2 tiếp tục tăng trưởng ở mức hai chữ số, lần lượt là 47,6% và 24,9% trong 9 tháng đầu năm 2021.

Tăng trưởng doanh thu/m2/tháng tại Hà Nội và các thành phố cấp 1 lần lượt đạt 8,0% và 8,9% trong 9 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái.

Mở rộng mạng lưới cửa hàng: tăng trưởng doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2021 sẽ được thúc đẩy hơn nữa khi sẽ có gần 1.000 cửa hàng mới đi vào hoạt động trong vòng 12 tháng tới. Các cửa hàng mới dự kiến sẽ đạt EBITDA hòa vốn trong 6-12 tháng nhờ vào chiến lược PoL.

Siêu thị WinMart: WinMart đạt doanh thu thuần 7.330 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2021, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần trong Quý 3/2021 tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2020 nhờ vào khoản thu nhập 1 lần từ đơn hàng ở Bình Dương, bù đắp cho doanh thu các siêu thị VinMart nằm trong trung tâm thương mại bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu/m2/tháng trên cơ sở LFL giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước và giảm 0,8% trong Quý 3/2021.

Tuy nhiên, đối với các cửa hàng nằm ngoài trung tâm thương mại Vincom Retail doanh thu/m2/tháng trong 9 tháng đầu năm 2021 trên cơ sở LFL đã tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 25% trong Quý 3/2021.

Các siêu thị WinMart ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có mức tăng trưởng trên cơ sở LFL đáng chú ý khi doanh thu/m2/tháng tăng lần lượt 9,8% và 8,5% vào Quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước.

Khách hàng mua rau quả tươi sống tại siêu thị WinMart

Các bước tiến tại 4 siêu thị thí điểm: 4 siêu thị thí điểm tập trung vào các sản phẩm tươi sống có kết quả kinh doanh tốt hơn so với các siêu thị khác. Quý 3/2021, 4 siêu thị thí điểm này có mức tăng trưởng doanh số 27,1% so với Quý 2/2021 và so với mức tăng trưởng chỉ 8% ở các siêu thị WinMart+ trong cùng giai đoạn.