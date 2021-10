"Mất" 15 triệu đồng vì... đang cách ly tại nhà vẫn rủ người đến uống rượu

Thông tin từ Báo Nghệ An: Ngày 30/10, Công an xã Lưu Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có 2 công dân vừa bị xử phạt vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Các công dân vi phạm gồm: P.V.D (SN 1969) và H.P.H (SN 1983, cùng trú tại xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn).

Công an lập biên bản xử phạt. (Nguồn: Tiền Phong)

Cụ thể, theo Tiền Phong: Trước đó, ngày 25/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phản ánh về việc có một số người tụ tập ăn uống trong thời gian thực hiện cách ly y tế tại nhà ở xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn, Ban Công an xã Lưu Sơn đã tiến hành kiểm tra xác minh.

Qua kiểm tra phát hiện tại nhà anh P.V.D (xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn) có 2 người đang tụ tập tổ chức uống rượu trong thời gian thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Anh D là công dân làm nghề lao động tự do tại tỉnh Bình Dương, vừa về quê ngày 22/10. Do đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 nên anh D được hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Căn cứ vào hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, UBND huyện Đô Lương đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp trên số tiền 15 triệu đồng.