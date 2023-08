Các bác sĩ đang phẫu thuật rút các chất làm đầy khỏi ngực bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân nữ (26 tuổi ngụ tại quận Bình Tân) đến khoa Thẩm mỹ da – Bệnh viện Da Liễu TP.HCM khám trong tình trạng 2 bên ngực, đặc biệt là ngực phải sưng to, đỏ, có mủ.



Bệnh nhân cho biết trước đó 3 tuần có lên facebook và thấy một tài khoản facebook ở Hà Nội quảng cáo dịch vụ tiêm filler tăng kích cỡ ngực vô cùng hấp dẫn, với những hình ảnh "bắt mắt" nên đã liên hệ. Sau đó 2 bên thỏa thuận sẽ vào TP.HCM thuê khách sạn để thực hiện tiêm filler tăng kích cỡ ngực.

Theo lời kể của bệnh nhân, sau khi thỏa thuận giá cả, thời gian, cô nhân viên đó đã vào TP.HCM, thuê phòng khách sạn để tiêm filler nâng ngực cho cô và vài người khách khác. "Tổng cộng họ đã tiêm 350cc loại filler dùng cho body của Hàn Quốc vào ngực em, với giá 25 triệu đồng.

Sau tiêm, hai bên ngực của em bị đỏ, đau. Em có liên hệ thì cô đó nói "không sao, đó là dấu hiệu bình thường sau tiêm", bệnh nhân kể lại.

Khoảng 1 tuần trước khi nhập viện, vùng ngực bên phải bệnh nhân sưng to, cương mủ, đỏ và đau nhức nhiều. Liên hệ với nhân viên tiêm filler, bệnh nhân được hướng dẫn uống thuốc Zinnat, ngậm Alphachoay và dùng nước ấm lăn ngực. Tuy nhiên tình trạng không đỡ mà ngày càng tệ hơn, ngực bên phải đỏ và có mủ nhiều hơn.

Tại khoa Thẩm mỹ da – Bệnh viện Da liễu TP.HCM, ThS.BS Lê Thảo Hiền khám và ghi nhận vùng ngực phải của bệnh nhân bị phù nề, hồng ban, có khối áp xe lớn, căng, sờ nóng, ấn đau. Vùng ngực trái cũng có khối kích thước tương tự, không nóng, đỏ. Kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh chất làm đầy rải rác trong mô mềm, có ổ áp xe lớn.

Bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị nội trú. Sau vài ngày khối áp xe tự vỡ, chảy nhiều mủ và chất làm đầy ra ngoài. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh, kháng viêm, sau đó được phẫu thuật bơm, rửa, nạo để lấy chất làm đầy và mủ.

Các bác sĩ đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đã lấy ra nhiều mủ và chất làm đầy, sau đó thay băng, bơm rửa vết thương hàng ngày cho bệnh nhân.

"Tuy nhiên do chất làm đầy đã hòa tan với mô nên phải xử lý nhiều lần. Hậu quả để lại là trên ngực bệnh nhân sẽ có sẹo xấu, hình thể vú bị biến dạng, nguy cơ phát sinh ổ áp xe mới. Ngoài ra, ngực bên trái cũng nguy cơ nhiễm trùng và xuất hiện ổ áp xe", PGS.TS.BS. Phạm Hiếu Liêm - Trưởng Đơn vị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thông tin.

Lý giải nguyên nhân tai biến tiêm filler tăng kích cỡ ngực, ThS.BS Thảo Hiền cho biết filler là một chất làm đầy được sử dụng trong ngành thẩm mỹ, có tác dụng làm đầy các vùng trên cơ thể, giảm nhăn, trẻ hoá da. Tuy nhiên, hiện Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chỉ chấp thuận cho tiêm filler ở vùng mặt, cổ và tay. Các trường hợp tiêm filler khác (còn gọi là filler body) đều không được FDA chấp thuận trong đó có vùng ngực.

Ngoài ra, kỹ thuật tiêm không đúng, môi trường và quá trình tiêm không được vô trùng, là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tai biến nhiễm trùng, áp xe trên.

Bác sĩ khuyến cáo không được tiêm filler vùng ngực. Ảnh: BVCC

Cũng theo BS Thảo Hiền, tiêm chất làm đầy tăng kích thước vùng ngực tiềm ẩn nhiều nguy cơ, như tắc mạch do chèn ép mạch máu vì tiêm lượng quá nhiều, hậu quả gây thiếu máu cấp dẫn đến hoại tử vùng ngực; tắc mạch do tiêm chất làm đầy vào trong mạch máu, hậu quả gây hoại tử vùng ngực.

Nguy hiểm nhất chính là chất làm đầy theo mạch máu chạy đến cơ quan lân cận như phổi, tim gây thuyên tắc mạch máu phổi và tim, dẫn đến tử vong; áp xe ngực do tiêm nhiều vị trí và quy trình tiêm không vô khuẩn, chăm sóc sau điều trị không đúng cách; u hạt viêm do phản ứng dị ứng của cơ thể với vật lạ (chất làm đầy); sẹo xơ hóa do chất làm đầy không đúng chuẩn tồn tại lâu trong ngực. Từ đó kích thích hình thành các mô xơ bao bọc lấy chúng; rối loạn sắc tố da, u cục dưới da do tiêm quá nông.

BS Thảo Hiền khuyến cáo tiêm chất làm đầy là một kỹ thuật khó, bắt buộc người thực hiện phải là bác sĩ da liễu, thẩm mỹ, được đào tạo bài bản về kỹ thuật tiêm chất làm đầy… Đặc biệt, hiện FDA chưa cho phép tiêm chất làm đầy để tăng kích thước ngực, nên tuyệt đối không nghe những lời quảng cáo có cánh để tránh tai biến.

Khi có nhu cầu tiêm filler làm đẹp, phải đến các bệnh viện, cơ sở thẩm mỹ được cấp phép tiêm filler, tuyệt đối không "tiêm filler lưu động" để tránh tai biến.