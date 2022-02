Mặt hàng, sản phẩm nào tại siêu thị được giảm thuế VAT?

Sau gần 1 tháng áp dụng Nghị định 15/2002 của Chính phủ về chính sách miễn, giảm thuế kể từ ngày 1/2, hầu hết siêu thị tại TP.HCM đã áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng (giảm thuế VAT) từ 10% xuống 8% theo quy định mới.

Đại diện Emart (quận Gò Vấp) cho biết qua Tết, siêu thị đã áp dụng giảm thuế VAT theo quy định mới, mức giảm được trừ trực tiếp vào nhóm hàng hóa được áp giảm thuế VAT.

Siêu thị thông báo rõ về việc giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%. Ảnh: Hồng Phúc

Bên trong các siêu thị Aeon, doanh nghiệp cũng treo nhiều bảng thông báo màu vàng nổi bật với nội dung giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10%, trừ một số mặt hàng theo quy định Nghị quyết số 43 của Quốc hội đến cuối năm nay.

Tại siêu thị Aeon Tân Phú (quận Tân Phú), một số mặt hàng có dán rõ bảng thông báo đây là mặt hàng không áp dụng giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%.

Các siêu thị do Tập đoàn Central Retail quản lý như Big C, Go!, Tops Market cũng thông báo giảm thuế VAT, giảm từ 10% xuống còn 8%. Với việc điều chỉnh này, hơn chục nghìn sản phẩm thuộc các ngành hàng thực phẩm khô, nước giải khát, sữa, bánh kẹo, thời trang, hàng gia dụng… được áp dụng giá bán mới.

Các siêu thị thuộc hệ thống Lotte Mart cũng thông báo rõ về việc sẽ giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 8% theo quy định mới.

Điện Saigon Co.op cho biết từ đầu tháng 2, người tiêu dùng khi mua sắm tại các siêu thị thuộc hệ thống đã có thể kiểm tra thông tin thuế VAT mới trên hóa đơn, thể hiện mức thuế đã giảm từ 10% xuống còn 8%.

"Hơn 10.000 sản phẩm thuộc nhóm hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, các sản phẩm thời trang may mặc và một số mặt hàng đồ dùng gia đình đã được áp dụng giá bán mới giảm 2% thuế VAT", vị này cho biết.

Các cửa hàng thời trang cũng giảm thuế VAT, kỳ vọng kích cầu mua sắm. Ảnh: Hồng Phúc

Bà Vũ Nguyễn Diễm Thi - Giám đốc Marketing Saigon Co.op, cho biết sau Tết, hệ thống siêu thị của doanh nghiệp bắt đầu thực hiện lộ trình giảm giá hàng hóa theo thuế và tổ chức chương trình khuyến mãi giảm giá hàng loạt hàng hóa, đặc biệt nhóm thực phẩm phục vụ ăn chay và hóa phẩm.

Chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%, hay giảm 2% thuế VAT, được Quốc hội ban hành ngày 11/1/2022 thông qua nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Hoạt động nhằm hưởng ứng chủ trương hỗ trợ phục hồi và phát triển nhanh chóng hoạt động kinh doanh sản xuất, động lực tăng trưởng của một số ngành nghề, lĩnh vực quan trọng của nhà nước và chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng.

Theo các doanh nghiệp bán lẻ, đây là lần đầu tiên thuế VAT giảm đồng bộ từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến gia công, tiêu dùng, có tác dụng trực tiếp giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm.

Đồng thời, việc giảm thuế cũng giúp kích thích tái đầu tư sản xuất kinh doanh với đầu vào của nguyên vật liệu hoặc tái mua thêm hàng hóa tiêu dùng, kích thích nhu cầu của thị trường.