Mất mùa, giá loại trái cây "vàng" của người dân Bắc Giang cao nhất từ trước đến nay

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lục Ngạn, hiện tại, nông dân trong huyện đã cơ bản thu hoạch xong vải thiều chính vụ, chỉ còn một số xã trên đèo như: Hộ Đáp, Sơn Hải, Đèo Gia… với sản lượng không nhiều.

Do lượng vải còn ít nên các thương nhân vào tận vườn thu mua với giá cao kỷ lục, dao động từ 90.000 - 100.000 đồng/kg; ước giá vải bình quân cả vụ của Lục Ngạn đạt 80.000 đồng/kg.

Điểm thu mua, đóng gói vải thiều tại thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn).

Theo Sở Công Thương, do thời tiết bất lợi nên sản lượng vải của tỉnh đạt khoảng 100.000 tấn, bằng 50% so với năm ngoái. Tuy nhiên giá vải ngay từ những ngày đầu vụ tăng cao, gấp nhiều lần so với năm 2023. Giá vải bình quân cả vụ đạt hơn 56.000 đồng/kg, cao nhất từ trước đến nay.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã tiêu thụ được hơn 85.700 tấn vải. Trong đó, vải chín sớm đạt hơn 47.600 tấn, còn lại là vải chính vụ. Lục Ngạn là địa phương có tổng sản lượng vải lớn nhất tỉnh với sản lượng khoảng 53.000 tấn.

Vải thiều của tỉnh được tiêu thụ thuận lợi cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu. Sản lượng vải thiều xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 24.700 tấn, chiếm hơn 28,9% so với tổng sản lượng tiêu thụ. Sản lượng tiêu thụ nội địa đạt hơn 60.900 tấn, chiếm hơn 71%.

Cũng do giá vải tăng nên sản lượng xuất khẩu đến các thị trường năm nay giảm mạnh. Đến ngày 24/6, sản lượng vải xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt hơn 24.500 tấn (bằng 25% so năm 2023).

Sản lượng vải còn lại được xuất khẩu sang các thị trường khác như: EU 53 tấn, Nhật Bản 45 tấn, Úc 42 tấn, Hoa Kỳ 20 tấn, Dubai 21 tấn, Canada 16 tấn và các nước khu vực Đông Nam Á 18 tấn.