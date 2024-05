Mẫu nhí học trò Xuân Lan tung bộ ảnh chào đón ngày Quốc tế Thiếu nhi

Bộ ảnh chủ đề mùa hè chào đón ngày Quốc tế Thiếu nhi của Hoàng Long T-B được thực hiện tại studio với những sắc màu rực rỡ, tươi tắn. Diện trên mình những bộ trang phục năng động, phù hợp với không khí mùa hè, Hoàng Long T-B đã hóa thân thành một "hoàng tử bé" tinh nghịch, mang đến cho người xem những khoảnh khắc thích thú.

Ê kíp của Hoàng Long T-B cho biết đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, tính toán và lựa chọn từng trang phục đến phụ kiện lẫn concept sau cho phù hợp với cậu bé. Và Hoàng Long T-B mong rằng bộ ảnh lần này sẽ là khởi đầu cho một mùa hè tuyệt vời.

Trong các shoot hình thời trang, Hoàng Long T-B cũng đã để lại ấn tượng cho khán giả bởi sự đa dạng với nhiều phong cách khác nhau. Biểu cảm thần thái của cậu bé được siêu mẫu Xuân Lan đánh giá khá cao. Với bộ trang phục năng động, Hoàng Long đã tạo nhiều kiểu dáng thoải mái, vui tươi, mang năng lượng hồn nhiên của những bạn nhỏ.

Nhận xét về cậu học trò, siêu mẫu Xuân Lan cho biết: "Hoàng Long T-B là một cậu bé vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Long rất tập trung vào các buổi luyện tập. Nhìn Long bước đi trên đường runway, tôi cảm thấy được năng lượng hoàn toàn mới mẻ của cậu bé. Long cũng phát triển từng ngày với những loạt hình mà cậu bé tham gia trình diễn như: Destination Runway Fashion Week 2024 - Children of The Sun hay The New Generation Of Model 2024...".

Bộ ảnh mùa hè của Hoàng Long T-B như một làn gió mới, mang đến cho người xem cảm giác sôi động và tràn đầy năng lượng.

Với năng khiếu và ngoại hình nổi bật, Hoàng Long T-B hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Cậu bé là niềm tự hào của gia đình và là một trong những mẫu nhí được yêu thích nhất hiện nay.