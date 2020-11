Mâu thuẫn đất đai, đậu ô tô chắn ngang Quốc lộ 1 gây ùn tắc trong thời gian dài

Xe Camry chắn ngang QL1 (ảnh người dân cung cấp). Nguồn: Zing

Chiều 25/11, thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) cho CAND biết, liên quan đến vụ đậu xe chắn ngang Quốc lộ 1 (QL1) ngày 24/11 làm ùn tắc giao thông trong thời gian dài, Cơ quan CSĐT Công an thị xã đã tiến hành bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1972, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.



Hiện trường vụ việc. Nguồn: CAND

Hiệp đang bị tạm giữ tại Công an thị xã Giá Rai để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội trên, đồng thời cơ quan công an cũng tạm giữ 2 xe ô tô được nhóm người của Hiệp đậu chắn ngang đường, gây ùn tắc giao thông, gây mất an ninh trật tự địa phương. Hành vi của những người có liên quan khác cũng đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ.

Theo Công an thị xã Giá Rai, có tổng cộng 5 người tham gia vụ gây rối này, gồm: Lê Thị Dung (SN 1954), Ngô Kim Châu (SN 1982), Ngô Văn Kiến (SN 1976), Ngô Văn Trạng (SN 1977), Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1972), cùng ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai.

Vụ việc gây kẹt xe kéo dài trên QL1, đoạn qua thị xã Giá Rai. Nguồn: CAND

Điều tra bước đầu cho thấy, lúc 7h30 ngày 24/11, tại khu vực cống Lầu Bằng (ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai), Hiệp điều khiển xe ô tô Toyota Camry màu đen BKS 69A - 013.54 đậu chắn ngang làn đường dành cho ô tô di chuyển trên QL1 hướng lưu thông Bạc Liêu - Cà Mau.

Cùng lúc đó, Kiến và Trạng đưa ô tô hiệu BYD màu xanh BKS 51A-592.00 đậu chắn ngang làn đường dành cho ô tô di chuyển ở chiều ngược lại.

Ngoài ra, bà Dung còn có hành vi dùng ghế nhựa đặt và ngồi giữa QL1 không cho phương tiện giao thông di chuyển.

Vụ việc dẫn đến ùn tắc giao thông cả một tuyến đường dài nhiều km trong thời gian dài. Những người hiếu kỳ tụ tập đông đúc gây mất an ninh trật tự địa phương.

Mặc dù cơ quan chức năng đã vận động, thuyết phục, giải thích cho những thành viên trong gia đình bà Dung về hành vi của mình là không đúng với quy định pháp luật, nhưng gia đình bà này không nghe, không chấp hành yêu cầu của cảnh sát về việc điều khiển hai xe ô tô ra khỏi vị trí cản trở. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Giá Rai tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hiệp về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo ông Đỗ Minh Thắng - Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn tranh chấp đất giữa 2 hộ dân. Vụ tranh chấp đất trên đã được Tòa án Cấp cao đưa ra xét xử phúc thẩm, đã bác đơn kháng cáo của bà Dung.

Thông tin từ PLO: Cho rằng bị xử ép nên nhóm người trên dùng ô tô chặn QL1 để bày tỏ bức xúc về bản án.

“Hiệp đóng vai trò chủ mưu trong vụ này. Khi lực lượng chức năng kéo xe đi thì Hiệp xúi giục người khác đập đầu vô xe”, lãnh đạo Công an thị xã Giá Rai nói với Zing.