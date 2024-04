Mâu thuẫn gia đình, chồng tự đốt nhà ở Hội An, Quảng Nam

Tối 18/4, nguồn tin cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở thành phố Hội An, và xác định ban đầu là do mẫu thuẫn gia đình, người chồng chính là chủ tự đốt nhà mình.

Theo đó, Phòng chóng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo vụ cháy tại thành phố Hội An, theo đó vào lúc hơn 12 giờ cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Bắc Quảng Nam nhận được thông tin từ trực ban đơn vị có cháy xảy ra tại nhà ở của ông Đỗ Văn T (địa chỉ Tổ 7, thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều 2 xe chữa cháy cùng 12 CBCS đi làm nhiệm vụ...

Người dân hiếu kỳ vụ cháy nhà do chính người chủ nhà đốt. Ảnh: T.P

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ngay lập tức sử dụng 3 búa tạ phá dỡ cổng, phá dỡ cửa chính, sử dụng thang 2 tiếp cận phá dỡ các cửa sổ kính tầng 2 để thoát khói và triển khai đội hình 3 lăng B, vừa phun nước vào đám cháy vừa phun nước chống cháy lan sang 2 nhà dân bên cạnh đồng thời lúc đó triển khai tổ trinh sát gồm 3 đồng chí mang mặt nạ cách ly, đèn pin... phối kết hợp tìm kiếm người bị nạn.

Cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy. ẢnhL T.P

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận đám cháy, phun nước khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. May mắn, vụ cháy không có ai bị thương.

"Căn cứ biên bản làm việc của Công an thành phố Hội An về nội dung sự việc xảy ra cháy nhà ở của ông Đỗ Văn T. Xác định vụ cháy nhà ở của ông Đỗ Văn T có nguyên nhân cháy do mâu thuẫn gia đình, ông Đỗ Văn T (chủ nhà) tự đốt gây cháy...", báo cáo nêu rõ.