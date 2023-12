Máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines nứt kính tại Nhật Bản, đang ở đâu?

Theo thông tin từ Mainichi (Nhật Bản), chiếc máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines có lộ trình từ TP.HCM đi Narita, đang bay ở độ cao 12.300m, cách đảo Tokunoshima thuộc tỉnh Kagoshima khoảng 50 km về phía đông vào khoảng giữa trưa thì kính cửa sổ buồng lái phía trước bên trái bị nứt.

Thông tin về vấn đề này, đại diện Vietnam Airlines cho biết, máy bay của Vietnam Airlines xảy ra sự cố tại Nhật hiện đã quay về Việt Nam an toàn.

Máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines bị nứt kính buồng lái. Ảnh: Mainichi

"Máy bay Boeing 787 Vietnam Airlines nứt kính đã xảy ra cách đây vài ngày. Khi hạ cánh xuống Narita, Nhật Bản, máy bay được phát hiện bị nứt là lớp ngoài cùng", đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Vị này cho hay: "Kính máy bay có nhiều lớp, vị trí bị nứt là lớp kính bên ngoài cùng. Vietnam Airlines đã cho sửa chữa ngay tại Nhật. Hiện nay, Máy bay Boeing 787 đã quay về Việt Nam an toàn".

Trước đó, tờ Mainichi của Nhật Bản cũng dẫn lời Nhà chức trách Nhật Bản cho biết, máy bay tiếp tục chuyến bay và hạ cánh xuống sân bay Narita lúc 13h31 vào ngày 26/12 (giờ Nhật Bản).

May mắn, 94 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đều an toàn. Sau khi máy bay hạ cánh, đường băng sân bay đã đóng cửa trong 3 phút để kiểm tra an toàn và không phát hiện bất thường.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đơn vị cũng đã nhận được báo cáo từ Vietnam Airlines liên quan đến vụ kính máy bay Boeing 787 bị nứt tại Nhật Bản.

Cục Hàng không Việt Nam thông tin, kính máy bay nứt vỡ không phải do va đập từ bên ngoài. Đây là sự cố thông thường trong ngành hàng không. Mặt kính có thể phát sinh hư hỏng do quá trình sản xuất vật liệu, ở từng điều kiện cụ thể.

Sự cố này ở mức "nguy cơ uy hiếp an toàn" (Mức D). Theo phân loại của ngành hàng không Việt Nam, sự cố hàng không có 5 mức (A, B, C, D, E). Trong đó, mức D là sự cố phương tiện va chạm với phương tiện, trang thiết bị hoặc với người; sự cố làm ảnh hưởng đến an toàn khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; sự cố gây thương tích cho người trong quá trình khai thác, cung cấp dịch vụ hàng không.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ GTVT, Chủ tịch Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hoà cho biết, ngành hàng không đang gặp rất nhiều khó khăn.

Năm 2024 được đánh giá là một năm rất quan trọng, ông Hòa khẳng định: "Vietnam Airlines sẽ tiếp tục phát huy sứ mệnh của hãng không quốc gia trong quảng bá văn hóa, duy trì thị phần ở các đường bay trọng điểm, mở rộng đường bay quốc tế, dự kiến mở một loạt đường bay xuyên lục địa đi: Canada, Ý, các nước Bắc Âu.

Về cơ cấu lại doanh nghiệp, ông Hòa cho hay: "Vietnam Airlines đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh cân đối được thu – chi, tái cơ cấu mạnh mẽ về tổ chức, tối ưu hóa quy trình sản xuất, ứng dụng triệt để chuyển đổi số, tái cơ cấu mạng bay, điều chỉnh mạng bay, đa dạng chưng trình bán".



Việc phát triển của ngành hàng không đóng vai trò quan trọng đối với việc phát triển kinh tế, đầu tư, giao lưu văn hóa và hình ảnh của một quốc gia song đồng thời cũng phụ thuộc nhiều vào các chính sách vĩ mô của quốc gia đó.

Vietnam Airlines kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan xây dựng chiến lược phát triển tổng thể và dài hạn ngành du lịch trong sự kết nối với các ngành khác và cần có cơ quan theo dõi, đốc thúc việc triển khai các chương trình cụ thể.