"MC quốc dân" xứ Hàn bị khán giả Trung Quốc tẩy chay vì "vạ miệng"

Theo Soompi, một fanclub với hơn 500.000 thành viên của Trung Quốc dành riêng cho MC nổi tiếng xứ Hàn Yoo Jae Suk đã quyết định giải tán. Nhiều người suy đoán rằng, việc fanclub này có hành động như vậy là do Yoo Jae Suk có nhận xét về "Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022" trong buổi phát sóng ngày 19/2 của chương trình "Hangout With Yoo" của đài MBC.

Yoo Jae Suk bị người hâm mộ Trung Quốc quay lưng. (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, trong buổi phát sóng "Hangout With Yoo" vào cuối tuần trước, các thành viên đã thảo luận ngắn gọn về phản ứng của họ đối với Thế vận hội mùa đông. Các diễn viên đưa ra chủ đề về đường đua ngắn, nơi mà các vận động viên trượt băng Hàn Quốc Hwang Dae Heon và Lee Jun Seo đều bị loại trong trận bán kết tại cuộc đua 1000 mét. Kết quả của việc bị loại, các vận động viên trượt băng Trung Quốc Ren Ziwei và Li Wenlong lần lượt giành được huy chương vàng và bạc trong cuộc đua. Hwang Dae Heon được cho là đã bị xô đẩy trong khi thi đấu khiến anh không thể hoàn thành phần thi.

Về sự cố, thành viên Shin Bong Sun của "Hangout With Yoo" nhận xét: "Ban đầu tôi rất tức giận". Nói về điều này, Yoo Jae Suk đã trả lời: "Tôi không thể kiềm chế được sự tức giận của mình vào ngày hôm đó. Tôi đã rất uất ức. Nhưng vài ngày sau, Hwang Dae Heon đã giành được huy chương vàng, điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều".

Vào ngày 20/2, một ngày sau khi phát sóng "Hangout With Yoo", câu lạc bộ người hâm mộ Trung Quốc "Yoo Jae Suk Yooniverse" đã thông báo rằng, câu lạc bộ sẽ giải tán vĩnh viễn. Thông báo có đoạn viết: "Những người đang gặp khó khăn nhất hiện tại sẽ là người hâm mộ trong câu lạc bộ chúng tôi. Không lời nào có thể mang lại cho bạn sự thoải mái mà họ cần ngay bây giờ. Nhưng chúng ta đừng hối hận về bản thân trong những năm qua khi đã dành cho anh ta tình yêu của mình và niềm vui mà chúng ta đã trải nghiệm".

Fanclub hơn 500.000 người hâm mộ nam MC đã giải tán vĩnh viễn. (Ảnh cắt từ clip).

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã chỉ trích nam MC Yoo Jae Suk vì những bình luận của anh, và cho rằng nhận định của trọng tài tại Thế vận hội mùa đông là thiếu công bằng và không khách quan.

Yoo Jae Suk (sinh năm 1972) đã có gần 30 năm hoạt động trong ngành giải trí. Nam MC 48 tuổi được mệnh danh là "MC quốc dân" của Hàn Quốc. Để nói về tiếng tăm của Yoo Jae Suk, người dân Hàn Quốc gọi anh là "thánh Yoo" nhờ tính cách tốt bụng, chăm chỉ và lối sống trong sạch. Thậm chí, không ít người tin rằng anh là nghệ sĩ duy nhất không bao giờ vướng tranh cãi, scandal.

Yoo Jae Suk là MC duy nhất dẫn dắt cả 3 chương trình có rating cao nhất, được mệnh danh là "xương sống" của các đài quốc gia. Đó là Running Man của SBS, Infinity Challenge của MBC và Happy Together của KBS. Ngoài ra, anh còn dẫn dắt nhiều chương trình ăn khách khác như: X-Man, Family Outing, Come To Play, I'm A Man, Sugar Man, You Quiz On The Block...

Khó có thể kể hết Yoo Jae Suk từng xuất hiện ở bao nhiêu show truyền hình hay sự kiện giải trí. Trong khoảng từ năm 2006 đến năm 2019, khán giả Hàn Quốc nhận định, anh có mặt trên mọi kênh truyền hình, ở mọi khung giờ.