Mẹ nghèo khóc ngất cầu xin bạn đọc cứu con trai bị bỏng nặng

Trụ cột của mẹ, giờ nằm một chỗ

“Xin cô bác cứu con trai em, em vay mượn khắp nơi nhưng vẫn đang nợ viện phí, họ hàng đều nghèo giờ không có tiền con em chết mất”

Đó là tiếng khóc xé lòng của người mẹ nghèo Hà Thị May (SN 1985, thôn Bản Cọ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) khóc với chúng tôi tại phòng cấp cứu tại Viện bỏng Quốc Gia.

Chị nhớ như in ngày kinh hoàng ấy, đúng 19h55 ngày 6/3 chị nhận được tin báo con trai đang bị bỏng nặng do cháy nổ lán chứa gas. Vụ nổ tại (thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội) làm 3 người bị thương được đi cấp cứu kịp thời, nhưng độ sát thương quá lớn nên hai người đã qua đời do chỉ số sinh tồn thấp, vết thương bỏng nặng. Người con của chị là em Hà Trung Mạnh sinh năm 2007 may mắn qua khỏi cửa tử, nhưng cơ thể không còn lành lặn.

“Gia đình nghèo khổ, vì thương mẹ vất vả cháu phải nghỉ học từ năm lớp 9 để đi làm phụ giúp tôi, mà giờ bị bỏng biến dạng thế này tôi đau đớn quá, cả nhà cả cửa không còn một đồng viện phí cho con” - Chị Hà Thị May thốt lên khi đang chăm Mạnh trong phòng cấp cứu Bệnh viện bỏng Quốc Gia.

Cơ thể đau đớn chằng chịt những lớp băng trên thân xác gầy gò thoi thóp của Hà Trung Mạnh

Bác sỹ kết luận Mạnh bỏng 62% cơ thể, chị May không tin nổi vào tai mình rồi ngất lịm đi. Đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vì gia đình khó khăn mà phải bỏ học đi làm kiếm sống, đỡ đần mẹ nuôi em ăn học giờ đây nằm bất động trên giường bệnh với cơ thể chi chít vết thương.

Sau bao nỗ lực của các bác sĩ, trải qua 3 lần phẫu thuật, tính mạng của chàng trai may mắn được giữ lại. Do bỏng diện rộng, mất máu nhiều, mạng sống của Mạnh vẫn đang mong manh.

Người mẹ nghèo thương xót, túc trực không rời nửa bước khỏi giường bệnh chăm sóc cậu con trai.

Nỗi đau đớn giày xéo vẫn nóng rực từ ngọn lửa của vụ nổ thiêu rụi da thịt Mạnh, bác sỹ phải dùng liều thuốc giảm đau liên tục. Mỗi lần nhìn con đau đớn, lòng chị May lại quặn thắt lên từng cơn, xót xa không tả nỗi.

“Tiền thuốc men, viện phí lâu nay phải vay nợ bởi chi phí điều trị quá cao, từng ngày vẫn phải mua thêm thuốc ngoài. Bác sĩ nói cháu Mạnh bắt đầu có tiến triển nhưng cần phải điều trị quãng thời dài. Tôi cúi đầu xin các quý cô bác giúp đỡ", nói rồi chị May khóc nấc thành tiếng.

Hoàn cảnh éo le của gia đình

Chị May sụt sùi kể về hoàn cảnh éo le của gia đình mình: “Vợ chồng tôi sinh được 2 người con trai Hà Trung Mạnh và Hà Ngọc Quỳnh. Trước đây khi hai vợ chồng cùng làm, chắt chiu cũng đủ ăn”.

Năm 2017 chồng chị bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, chị chạy vạy khắp nơi vay mượn để chữa bệnh cho chồng. Sau 10 tháng, gia đình cùng các y, bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng anh không qua khỏi, anh đi để lại khoản nợ khổng lồ cho người vợ trẻ.

Cậu bé Hà Trung Mạnh khi còn khỏe mạnh trước căn nhà gỗ nhờ có bà con làng xóm, họ hàng giúp đỡ mới xây dựng được.

Chồng mất, chị May đi làm ăn xa gửi hai con ở nhà bà ngoại chăm sóc. Mỗi tháng, chị làm được bao nhiêu đều gửi về chi trả tiền sinh hoạt, học hành cho hai con, dư chút để trả nợ. Nhiều lúc chị May không thoát khỏi cảm giác tủi thân khi một mình gồng gánh cả gia đình. Nhìn hai con nhỏ, chị dặn lòng phải tiếp tục cố gắng cho con không bị thiệt thòi.

Ông Hà Thanh Chương - Chủ tịch xã Hồng Ca huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: “Không may cháu Hà Trung Mạnh làm ăn xa bị tai nạn bỏng nặng, gia cảnh 3 mẹ con đặc biệt khó khăn. Sau khi biết tin, địa phương cũng kêu gọi quyên góp hỗ trợ, nhưng vì chi phí điều trị quá lớn nên rất mong các mạnh thường quân trên cả nước chung tay hỗ trợ cho mẹ con cháu Mạnh qua hoạn nạn”

Quá trình điều trị cho Mạnh còn nhiều gian truân, vất vả cả một chặng đường dài phía trước. Tiền viện phí tính dự kiến để chữa đợt tiếp hết khoảng 500 triệu đồng, mong sao phép màu sẽ đến với Mạnh nhờ sự chung tay của bạn đọc Báo Dân Việt.