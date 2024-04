Chồng mất, góa phụ nghèo lo các con thất học

Mái ấm gia đình mất đi trụ cột

Ngày 25/3, anh Lê Khắc Hải (43 tuổi) đang làm ruộng không may bị lên cơn động kinh và tử vong. Đến buổi trưa cùng ngày, anh Hải mới được hàng xóm phát hiện và đưa anh trở về với gia đình. Đột ngột mất đi người chồng là trụ cột gia đình, mái ấm của chị Nhung và các con sụp đổ hoàn toàn.

Nhận tin dữ, bố mẹ anh Hải bàng hoàng, còn chị Nhung - vợ anh Hải ngã quỵ trước sự ra đi đột ngột của chồng. Chồng mất bỏ lại 3 đứa con nhỏ nheo nhóc, chị Nhung không biết tương lai của chúng sẽ ra sao khi vắng đi sự yêu thương dạy bảo của bố.

Nhớ ngày nhận tin dữ của chồng, chị Nhung khóc nghẹn: “Khoảnh khắc nhận được tin chồng mất, tôi bàng hoàng và đau đớn vô cùng. Các con còn quá nhỏ, chúng chưa kịp cảm nhận được hết tình yêu lớn lao của bố. Giờ đây, tôi không biết sẽ lo cho bố mẹ chồng và 3 đứa con nhỏ ra sao".

Ngày anh Hải qua đời, cả gia đình đau đớn trước sự mất mát quá to lớn ấy.

Gia đình 3 thế hệ dù sống trong cảnh nghèo khó, nhưng trước đây, anh Hải luôn chăm chỉ, cố gắng làm tròn trách nhiệm người con có hiếu, người chồng tốt và người bố mẫu mực. Bố mẹ anh Hải đã già yếu, bệnh tật triền miên, không còn khả năng lao động, nên chi tiêu trong nhà đều dựa vào một mình anh.



Ông Trần Văn Khanh - Phó Chủ tịch xã Phong Hòa cho biết: "Gia đình anh Hải thuộc hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Phong Hòa. Nhưng chuyện chẳng may lại đến với gia đình, Hải đột ngột ra đi, để lại bố mẹ già và 3 đứa con thơ. Gia đình còn phải chữa chạy bệnh thận cho mẹ 1 tuần 3 lần nên kinh tế lại rơi vào cảnh kiệt quệ".



Trong căn nhà nhỏ, không khí bao trùm sự tang thương.

"Chị em con không còn bố nữa"

Chị Nhung sức khỏe yếu, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, hết chăm con rồi lại lo cơm nước cho cả gia đình nên không thể làm ra kinh tế. Giờ đây những khoản chi phí khổng lồ như: Tiền học phí cho hai con gái lớn, tiền mua bỉm sữa nuôi con nhỏ, tiền thuốc men cho bố mẹ chồng,... đang đè lên đôi vai gầy của chị Nhung khiến chị tuyệt vọng. Nỗi lo về tương lai của các con như những cơn ác mộng thường trực khiến chị Nhung nhiều đêm không thể nào chợp mắt.

Mỗi lần nhớ bố, Trà My đều đứng trước ban thờ của bố thắp hương, tâm sự những câu chuyện trên lớp.

"Chị em con không còn bố nữa, con sợ mình không còn được đi học." - Giọng em Lê Thị Trà My (SN 2012) nghẹn lại trước di ảnh của bố. Là một cô học trò ngoan, Trà My luôn được cô giáo yêu thương, quan tâm và được bạn bè quý mến.



Chia sẻ về cô trò nhỏ, chị Trịnh Thị Hà - Giáo viên chủ nhiệm của Trà My cho biết: "Từ ngày bố mất, Trà My trầm tính hơn rất nhiều. Nhưng không vì thế mà em mất tập trung trong việc học. Ở lớp Trà My là một học sinh ngoan, chăm chú nghe giảng và hòa đồng với bạn bè. Dù gia cảnh có nhiều khó khăn, thế nhưng sự ham học luôn thể hiện trong ánh mắt của em".



Mỗi ngày đi học về Trà My phụ giúp mẹ công việc nhà và trông em nhỏ. Ý thức được hoàn cảnh gia đình và tầm quan trọng của việc học, Trà My luôn chủ động tự học. Ngoài giờ học, vì nhà nghèo nên không thể cùng các bạn tham gia lớp học thêm, Trà My chăm chỉ làm bài tập về nhà và dành thời gian dạy em gái học.



Sức khoẻ yếu, chị Nhung chỉ có thể ở nhà làm những công việc nhà, chăm sóc bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi và đứa con nhỏ.

"Chồng mất, sức khỏe yếu không làm ra kinh tế tôi không thể lo cho các con. Tôi không biết tương lai của các con sẽ đi về đâu. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước những đứa con của mình được đi học" - chị Nhung trải lòng.



Để tiếp tục được cắp sách đến trường, Trà My và 2 em nhỏ rất cần sự quan tâm, đồng hành của quý mạnh thường quân.