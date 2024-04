“Nếu có kiếp sau, xin hãy cho con gặp lại mẹ”

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Em Trần Minh Trí (Số nhà 83, Ấp Tân Hòa C, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang).

Số điện thoại: 0908003454

Hoặc thông qua Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 7424