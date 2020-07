Mẹo chọn hàu tươi, béo mẫm làm món nướng cuối tuần hấp dẫn

Chỉ vài chiêu đơn giản là bạn đã có thể chọn được những con hàu tươi ngon, căng mọng ăn vô cùng hấp dẫn.

1. Chọn những con vỏ tròn, dày

Tâm lý đi mua hàu của nhiều người thường là chọn những con thật to vì cho rằng những con như vậy sẽ có nhiều thịt bên trong. Nhưng thực tế không phải vậy, việc chọn hàu không thể chỉ nhìn vào kích thước của nó. Những gì bạn nhìn thấy chỉ là vỏ của nó to chứ không phải thịt hàu. Những con to không nhất thiết sẽ có nhiều thịt.

Vì thế, khi chọn hàu, bạn nên nhìn tổng thể, những con có vỏ tròn hơn, vỏ trông đầy và dày lên thì sẽ có nhiều thịt và thịt cũng căng mọng hơn. Còn những con hàu lớn lại có thể có ít thịt hơn.

2. Những con có vỏ nhẵn hơn giúp bạn tiết kiệm tiền

Hàu vốn sinh ra ở dưới đáy biển hoặc lớp bên của cát, chúng gắn vào các tảng đá nhỏ và những thứ khác rất nặng. Nhiều người khi đánh bắt hàu còn cạy cả hàu kèm theo tảng đá dính kèm để bán khiến nhiều người mua tưởng mình được lời vì mua được những con hàu to.

Vì vậy, khi mua, bạn nên chọn những con hàu riêng lẻ, vỏ nhẵn hơn, đừng mua những con trông xù xì, cả tảng dính nhiều thứ vào nhau ngay cả khi chúng rẻ hơn bình thường.

3. Không mua hàu ngâm nước

Hàu không phải là cá nên không cần phải ngâm nước vì thế lúc mua, bạn không nên chọn những con bị ngâm trong nước. Hàu này thường để lâu và không còn ngon nữa. Do đó, chỉ nên mua những con để bên ngoài.

4. Không nên mua hàu tách vỏ

Hàu tươi ngon chỉ khi thịt của nó nằm trong vỏ. Nếu mua hàu đã tách vỏ, được rửa sạch sẽ rồi thì hẳn là hàu không còn tươi, khi ăn thịt hàu sẽ bị bột, cũng không còn độ dai của hàu tươi.





* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.