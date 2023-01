Mẹo khắc phục tiếng ồn trên xe ôtô Mẹo khắc phục tiếng ồn trên xe ôtô

Tiếng ồn trên xe ôtô là do nhiều nguyên nhân khác nhau như tiếng ồn do kèn xe, tiếng mưa, hay tiếng gập ghềnh của bánh xe... Nếu tiếng ồn lớn sẽ làm cho người lái mất tập trung dễ gây tai nạn. Bởi những lý do đó mà lái xe luôn muốn khắc phục tình trạng này.

Có thể khắc phục tiếng ồn ôtô bằng những cách đơn giản. Đồ họa: Minh Huy Nguyên nhân gây ra tiếng ồn cho xe ôtô Có nhiều nguyên nhân gây ra tiếng ồn cho xe ôtô như tiếng ồn đến từ động cơ. Thường tiếng ồn từ động cơ diesel gây ra sẽ lớn hơn so với động cơ xăng. Tiếng ồn từ động cơ xăng chỉ ảnh hưởng lớn khi động cơ hoạt động ở vòng tua cao. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển trung bình của ôtô tại Việt Nam là không quá cao và xe thường xuyên hoạt động ở chế độ vòng tua thấp nên tiếng ồn từ động cơ xăng không gây ảnh hưởng nhiều đến người ngồi trong xe. Ngoài ra còn có tiếng ồn của lốp xe. Theo đó, tiếng ồn của lốp xe là tiếng ồn phổ biến ở những chiếc xe phổ thông hay những chiếc xe thể thao sử dụng mâm cỡ lớn, lốp mỏng và phuộc cứng. Những loại xe này khi đi vào đường xấu hay mặt đường trải đá mi lớn, đa số ai cũng sẽ cảm nhận được tiếng ồn tạp âm từ lốp và dưới gầm xe vọng lên mang đến sự khó chịu. Tiếng ồn gây ra từ gió và mưa cũng sẽ làm ảnh hưởng lớn khi xe di chuyển ở tốc độ cao và dễ bắt gặp hơn đối với những chiếc xe SUV hay những chiếc xe có thiết kế khí động học không tốt. Ở Việt Nam, tiếng ồn này chỉ ảnh hưởng trong những lần xe đi vào những cung đường cao tốc vì tốc độ di chuyển trung bình ở nước ta hiện ở mức không cao. Cách khắc phục Hiện nay, việc dán chống ồn cho ôtô tại các trung tâm chăm sóc xe có nhiều loại với nguồn gốc và chi phí khác nhau. Trong đó, một số loại dán chống ồn thường được các cửa hàng nội thất tư vấn với mức giá từ 6 triệu đồng nếu dán toàn bộ xe. Trong đó, đối với tiếng ồn từ động cơ, nhiều chủ xe dán tấm chống ồn vào giữa hai khoang này để giảm bớt một phần âm thanh từ động cơ vọng sang khoang lái. Cẩn thận hơn, một số chủ xe còn dán tấm chống ồn cho cả mặt dưới nắp ca-pô để giảm tối đa tiếng ồn từ động cơ phát ra ngoài. Nhiều chuyên gia còn chỉ ra rằng, sau một thời gian hoạt động, cao su chân máy thường bị lão hóa, kém đàn hồi và dẫn tới tiếng động lớn hơn. Do đó, thay thế hoặc gia cố cao su chân máy cũng là một cách để giảm bớt tiếng ồn cho xe. “Tiếng ồn dễ xử lý nhất là các bộ phận có ốc bị lỏng, miếng nhựa nào bị rơ hay tấm kính nào va đập vào cửa xe, chủ xe đưa xe đi kiểm tra để có cách cân chỉnh, sửa chữa đúng chỗ”, một chuyên gia tư vấn. Hiện nay trên thị trường, sơn phủ gầm ôtô cũng được nhiều người lựa chọn. Lớp sơn đặc biệt này được cho là có tác dụng bảo vệ gầm xe tránh khỏi những nhân tố gây hại từ môi trường bên ngoài, giúp vệ sinh gầm xe dễ dàng hơn, tăng vẻ thẩm mỹ, đồng thời giảm thiểu tiếng ồn vọng lên từ phía gầm xe, bao gồm cả tiếng của ống xả. Ngoài dán các tấm chồng ồn, nhiều người còn dán các gioăng cao su vào mép cửa xe để giảm tiếng ồn xâm nhập. Theo một số người từng sử dụng gioăng cao su để gia cố các mép cửa, việc này không chỉ giúp chiếc xe đỡ ồn mà còn khiến lượng bụi chui từ bên ngoài vào trong xe giảm hẳn. Do đó, tùy vào điều kiện tài chính và tình hình thực tế, các chủ xe có thể cân nhắc để lựa chọn phương thức chống ồn phù hợp, qua đó có được sự thoải mái nhất trong các hành trình của mình. Kinh nghiệm đi xe máy trong thời tiết mưa lạnh giá 16/12/2022 18:52

