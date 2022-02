Meta, công ty mẹ Facebook tung loạt khẩu hiệu mới: “Tân trang thương hiệu hay con thuyền sắp chìm”?

Phát biểu tại cuộc họp nhân viên ngày 15/2, Mark Zuckerberg công bố một loạt khẩu hiệu và thay đổi nội bộ tại Meta. Vị CEO này khẳng định, Meta nay là "một công ty vũ trụ ảo, xây dựng tương lai của kết nối xã hội" hơn là một công ty mạng xã hội. Meta cũng gọi nhân viên là "metamate" (những người bạn cùng trong vũ trụ ảo). Zuckerberg đã nói với các nhân viên trong một cuộc họp này rằng, anh muốn lực lượng lao động áp dụng phương châm mới: "Meta, Metamates, Me" (Meta, những người bạn trong vũ trụ ảo và tôi).

"Meta, Metamates, Tôi muốn trở thành người quản lý tốt cho công ty và cho cả sứ mệnh của chúng tôi", Mark Zuckerberg chia sẻ. "Đó là về tinh thần trách nhiệm mà chúng tôi có đối với thành công chung của chúng tôi và đối xử với nhau như những người đồng đội. Đó là cách chúng tôi chăm sóc công ty và chăm sóc lẫn nhau".

Giám đốc Meta, Mark Zuckerberg đã đưa ra các giá trị tân trang của công ty, gọi người lao động trở thành những "Metamates", những người đối xử với nhau một cách tôn trọng và hướng tới tương lai. Ảnh: @AFP.

Theo các chuyên gia, Zuckerberg đã giới thiệu thuật ngữ này như một phần của cuộc đại tu các giá trị doanh nghiệp của Meta, mà theo anh ta là cần phải cập nhật vì định hướng mới của công ty. Đối với Zuckerberg, những giá trị mới nhất đại diện cho một sự khởi đầu mới cho công ty của anh ấy, mặc dù metaverse còn lâu mới hình thành. Nhưng các nhân viên của Meta đã chào đón việc thiết lập này với nhiều phản ứng trái chiều.

Trên một số diễn đàn nội bộ, hàng trăm nhân viên đã hoan nghênh những thay đổi bằng biểu tượng cảm xúc trái tim. Vậy mà trong những tin nhắn trò chuyện riêng, tránh xa con mắt của người quản lý, một số nhân viên cũng tỏ ra hoài nghi hơn.

"Điều này sẽ thay đổi công ty như thế nào? Tôi không hiểu thông điệp", một kỹ sư viết trong một cuộc trò chuyện riêng tư được chia sẻ bởi tờ The New York Times. "Công ty liên tục thay đổi tên của mọi thứ, và điều đó thật khó hiểu". Một nhân viên khác cho biết, việc trở thành một Metamate như cách nhắc nhở anh ta về việc phải tăng tốc "chèo thuyền". Điều này có nghĩa là chúng ta đang ở trên một con thuyền sắp chìm?, nhân viên này viết. Những người khác cho biết các khẩu hiệu mới mang "cảm hứng quân sự" hoặc mang lại cảm giác giống như "một chiếc bánh răng trong một cỗ máy", theo các bài đăng của nhân viên được The Times đánh giá. Và trên Twitter, một nhân viên Meta đã chế giễu các giá trị mới, nhưng sau đó anh ấy nhanh chóng xóa các tin nhắn đó.

Hiện tại, Meta từ chối bình luận về các ý kiến trái chiều của nhân viên. Trước đó, trong bài đăng trên Facebook, Zuckerberg đã khuyên các nhân viên hãy kiên nhẫn với mọi thay đổi của công ty. Một trong những giá trị mới sẽ định hướng nhân viên "tập trung vào tác động lâu dài" khi Facebook thực hiện chuyển đổi sang metaverse. Zuckerberg viết: "Chúng ta nên đương đầu với những thách thức có tác động lớn nhất, ngay cả khi kết quả đầy đủ sẽ không được nhìn thấy trong nhiều năm".

Thực tế, Meta không phải là công ty đầu tiên phát minh ra các từ để mô tả lực lượng lao động của mình. Nhân viên của Zappos được gọi là Zaponians, nhân viên của Accenture là Accenturions và nhân viên của Pinterest là Pinployees. Các CEO đã đưa ra giả thuyết rằng, những cái tên này mang lại cho nhân viên cảm giác thân thuộc và cải thiện văn hóa công ty bằng cách tránh xa sự lạnh lùng liên quan đến việc gọi bằng "nhân viên hay người lao động".

Meta tung loạt khẩu hiệu mới: “Tân trang thương hiệu hay con tàu sắp chìm”?

Không chỉ dừng tại đó, Zuckerberg khuyến khích nhân viên tập trung vào "tác động lâu dài". Đây có lẽ cũng là lời nhắn nhủ đến các nhà đầu tư đang lo lắng Meta đi sai hướng. "Tập trung vào tác động lâu dài" nhấn mạnh tư duy dài hạn và động viên chúng ta kéo dài khung thời gian cho những tác động mà chúng ta sở hữu, thay vì tối ưu hóa cho những thắng lợi trong ngắn hạn".

Có thể thấy, Zuckerberg và công ty của anh ấy vẫn đang quay cuồng với cơn bão lửa từ năm ngoái khi cái gọi là hồ sơ tài liệu Facebook Papers chỉ ra rằng, Meta bị phát giác bằng chứng cho thấy các sản phẩm của họ có tác động tiêu cực đến người dùng nhưng không có giải pháp và nỗ lực khắc phục vì lợi nhuận riêng. Vì vậy, khi công ty thông báo tên thương hiệu của mình được đổi tên thành Meta, các nhà phê bình đã chế giễu sự thay đổi này như một phương tiện để đánh lạc hướng công chúng khỏi các vấn đề của họ.

Ý tưởng là tập trung lại hình ảnh và giá trị công ty trên metaverse mới chớm nở, một thuật ngữ được sử dụng để mô tả giai đoạn lý thuyết tiếp theo của Internet, trong đó chúng ta chơi, sống và làm việc trong trải nghiệm không gian bằng cách sử dụng công nghệ thực tế tăng cường và thực tế ảo. Nhưng nhiều điều cần phải xảy ra trước khi một không gian kỹ thuật số như vậy được hiện thực hóa.

Cuộc họp này cũng diễn ra do nhân viên Meta muốn chất vấn về sự chuyển dịch khỏi mảng kinh doanh mạng xã hội mà họ mất hàng thập kỷ phát triển. Các kỹ sư Instagram và Facebook được khuyến khích chuyển sang các bộ phận thực tế tăng cường, vũ trụ ảo, trong khi Meta cũng tăng cường tuyển dụng hàng ngàn nhân sự mới.

Nhân viên không phải đối tượng duy nhất bức xúc trước các thay đổi. Các nhà đầu tư cũng vậy. Cổ phiếu Facebook trải qua đợt rung lắc tồi tệ nhất từ trước tới nay, khiến giá trị vốn hóa giảm hơn 230 tỷ USD. Dù vậy, Zuckerberg vẫn vững tin rằng, metaverse đáng để mạo hiểm và họ đã đầu tư 10 tỷ USD vào dự án.