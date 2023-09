MG 5 2023 và MG RX5 chính thức ra mắt tại Việt Nam: Giá hấp dẫn cùng nhiều công nghệ ấn tượng

New MG5 – mẫu xe thiết kế hiện đại ở mức giá phổ thông

Sản phẩm cạnh tranh tại phân khúc Sedan hạng B. Về ngoại thất, New MG5 có kích thước dài, rộng, cao nhất phân khúc. Thiết kế năng động với đường dập nổi kép, cửa sổ trời chỉnh điện, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ. Nội thất cao cấp, tiện nghi, rộng rãi, êm ái, phù hợp với đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng, từ xe cá nhân, chở gia đình, kinh doanh, đưa đón khách.

Về động cơ, New MG5 có động cơ tối ưu 112 mã lực, hệ thống vận hành động cơ BOSCH, hộp số sàn 5 cấp chuyển số nhẹ nhàng và êm ái, hộp số tự động vô cấp CVT mượt mà và bền bỉ.

Đăc biệt, New MG5 được trang bị nhiều tính năng an toàn cao cấp. Công nghệ an toàn chủ động với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh EBD, hệ thống kiểm soát phanh khi cua CBC, hệ thống cân bằng điển tử ESP, camera 360, cảm biến áp suất lốp…

Công nghệ an toàn thụ động của New MG5 giúp bảo vệ hành khách một cách toàn diện với khung xe cứng vững (được chế tạo bằng công nghệ hàn laser, 65% vật liệu được sử dụng là thép độ cứng cao), 6 túi khí (2 túi khí phía trước, 2 túi khí bên phía trước, 2 túi khí rèm) và móc ghế trẻ em ISOFIX để đảm bảo tối đa khi có trẻ nhỏ.

Chế độ hậu mãi vượt trội với 5 năm bảo hành không giới hạn số km và 5 năm dịch vụ cứu hộ 24/7 hoàn toàn miễn phí MG CARE.

MG RX5 – mẫu xe thể thao đa dụng SUV hạng C ở mức giá tương đương hạng B

Nổi bật với diện mạo cuốn hút, kiểu dáng thể thao, MG RX5 có đầu xe thiết kế tinh xảo, sắc nét, đẳng cấp tạo sức hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiết kế dập nổi kép bên sườn xe là dấu ấn riêng, chỉ có ở xe MG. Xe có cửa sổ trời toàn cảnh, cửa cốp điện, cốp chứa đồ rộng rãi. Nội thất xe sang trọng, tinh xảo, tạo ra không gian thoải mái nhưng vẫn chăm chút từng chi tiết như vô lăng, ghế bọc da…

Về động cơ, MG RX5 có động cơ xăng 4 xy lanh, tăng áp, dung tích 1,5L, cho công suất 168 mã lực và mô men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp, thời gian chuyển số < 0,2 giây. Xe vận hành êm ái nhờ hệ thống giảm xóc độc quyền SACHS và lốp Michelin Pilot Sport.

Tương tự New MG5, MG RX5 được trang bị rất nhiều công nghệ an toàn tiên tiến với các chức năng như chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh, kiểm soát lực kép, kiểm soát chống lật, hỗ trợ phanh vào cua, phanh tay điện tử + Autohold, hỗ trợ khởi hành ngang dốc…

Xe mang đến khả năng bảo vệ toàn diện cho mọi hành khách nhờ khung xe được chế tạo 65% vật liệu là thép độ cứng cao, đồng thời trang bị 6 túi khí.

Chế độ hậu mãi của MG RX5 vượt trội khi có 5 năm bảo hành không giới hạn số km và 5 năm dịch vụ cứu hộ MG CARE.

2 phiên bản MG RX5 được phân phối là phiên bản tiêu chuẩn MG RX5 1.5T STD và phiên bản cao cấp MG RX5 1.5T LUX.

MG 100 năm sáng tạo, đột phá

MG (viết tắt của Morris Garages), ra đời tại Vương quốc Anh năm 1924, được biết đến là thương hiệu ô tô thể thao đầu tiên và là biểu tượng của nền công nghiệp ô tô Anh với gần 100 năm lịch sử.

Ngay từ khi ra đời, MG đã gây ấn tượng với những mẫu xe vượt trội so với các đối thủ cùng thời. Mẫu 14/28 Super Sports – chiếc xe thể thao đầu tiên mang thương hiệu MG và ra mắt vào năm 1924 là một ví dụ điển hình với tối đa hơn 100 km/h, vốn là con số đáng nể trong những năm đầu của ngành công nghiệp ô tô, giúp khẳng định trình độ kỹ thuật và mở ra con đường sáng tạo không ngừng nghỉ của MG.

Liên tục trong thập niên 1930, xe MG giành chiến thắng ở các giải đua Irish Grand Prix, Isle of Man Tourer’s Trophy, Ulster TT, Mille Miglia 1933 và nhiều cuộc tranh tài tốc độ khác tại Ý, Đức và Monaco. Năm 1953, MG cho ra đời chiếc MG XPA, chiếc ô tô khung gầm liền khối đầu tiên trên thế giới.

MG đã trở thành một biểu tượng nổi tiếng và đáng khao khát trên toàn thế giới. Nhiều tên tuổi nổi tiếng từng sở hữu xe MG, bao gồm các thành viên gia đình Hoàng gia Anh, như Vua Charles III, Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip.

Siêu xe thể thao thuần điện

Trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới của MG có sự xuất hiện của mẫu siêu xe thể thao thuần điện, mẫu xe này vừa được giới thiệu tại Hội nghị đại lý toàn cầu MG tổ chức tại Luân Đôn, Anh Quốc tháng 6/2023 vừa qua.

Xe được trang bị hệ thống buồng lái thông minh Banma - Cyber OS, hệ thống đã giành giải thưởng "iF Design Award" trong hạng mục trải nghiệm người dùng. iF Design Award là một trong 03 giải thưởng thiết kế lớn nhất toàn cầu và được mệnh danh là "Giải Oscar trong ngành thiết kế công nghiệp".