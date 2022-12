Microsoft đang mạo hiểm một cuộc chiến chống độc quyền đối với tương lai của trò chơi

Microsoft đã nổ súng mở màn trong cuộc đối đầu lớn với Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) về thương vụ mua lại Activision Blizzard trị giá 69 tỷ USD của gã khổng lồ công nghệ này. Vào hôm 9/12, FTC đã đệ đơn kiện chống độc quyền chống lại Microsoft để thách thức nỗ lực mua lại nhà phát hành trò chơi điện tử Activision Blizzard, tuyên bố thương vụ sẽ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.

Đây không phải là lần đầu tiên Microsoft đối phó với áp lực cạnh tranh. Năm 1998, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình một vụ kiện chống độc quyền rộng rãi chống lại công ty. Do đó, Microsoft đã thay đổi một số thông lệ liên quan đến hoạt động kinh doanh hệ điều hành Windows của mình. Các cơ quan quản lý tại Vương quốc Anh đang xem xét liệu việc mua lại Activision Blizzard có làm giảm bớt sự cạnh tranh trong nước hay không.

"Với quyền kiểm soát nội dung của Activision, Microsoft sẽ có khả năng và tăng cường khuyến khích giữ lại, hoặc làm suy giảm nội dung của Activision theo cách làm giảm đáng kể sự cạnh tranh từ các đối thủ, bao gồm cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, giá cả và sự đổi mới", FTC cho biết trong đơn khiếu nại. "Sự mất mát cạnh tranh này có thể sẽ gây ra tác hại đáng kể cho người tiêu dùng ở nhiều thị trường vào thời điểm then chốt của ngành".

Trước đây, Chủ tịch Microsoft Brad Smith đã viết một bài bình luận trên tờ The Wall Street Journal nói rằng, thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích cho các game thủ và nhà phát triển bằng cách giúp Microsoft cạnh tranh hơn với đối thủ Sony.

Tuy nhiên, có thể thấy quyết định này là một quyết định nguy hiểm vì cuộc chiến với FTC có nguy cơ khiến Microsoft phải hứng chịu sự chú ý và giám sát tiêu cực giống như Alphabet, Amazon và Meta đang phải đối mặt, khi họ xem xét các cuộc điều tra chống độc quyền của chính mình.

Vậy tại sao lại mạo hiểm như vậy? Bởi vì Activision Blizzard, công ty sở hữu thương hiệu game "Call of Duty" cực kỳ nổi tiếng, sẽ ngay lập tức biến Microsoft thành công ty game lớn thứ ba trên thế giới về doanh thu sau Tencent và Sony. Hơn nữa, nó cũng sẽ mang lại cho Microsoft cơ hội vượt xa Sony trong ngành công nghiệp trò chơi đám mây vẫn còn non trẻ, mà công ty Newzoo cho biết sẽ tăng doanh thu từ 2,4 tỷ đô la vào năm 2022 lên 8,1 tỷ đô la vào năm 2025.

Ngoài ra, thỏa thuận cũng sẽ biến Microsoft trở thành đối thủ cạnh tranh thực sự trong ngành công nghiệp trò chơi di động đang phát triển nhanh chóng.

Và Microsoft sẽ có một cửa hàng trò chơi thực sự đồ sộ, nếu kết hợp các tùy chọn chơi trò chơi trên đám mây và các tựa game di động mà họ có được thông qua Activision Blizzard như "Candy Crush".

Đối với Microsoft, mục tiêu không chỉ là thống trị cuộc chiến Bảng điều khiển chơi game, mà còn mong muốn vượt lên dẫn trước đối thủ trong cuộc chiến giành vị trí thống lĩnh trò chơi trên đám mây trong tương lai. Và Microsoft có vẻ rất vui khi làm như vậy.

Chơi game từ mọi nơi

Vụ kiện chống độc quyền của FTC sẽ không chỉ là một cú hích đối với Microsoft mà còn có thể gây ra sự phân tâm lớn. Nếu Microsoft không tranh cãi với vụ kiện chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ khiến công ty gần như bị chia đôi vào những năm 1990 và 2000, thì có lẽ Microsoft đã không bỏ lỡ cuộc cách mạng điện thoại thông minh của mình.

Nhưng ngành công nghiệp trò chơi, mà Newzoo ước tính sẽ đạt doanh thu toàn cầu là 196,8 tỷ USD vào năm 2022, dường như là một cơ hội quá lớn khó mà để Microsoft bỏ qua.

Lewis Ward, giám đốc nghiên cứu của hãng nghiên cứu IDC về trò chơi, thể thao điện tử và VR/AR, giải thích: "Có rất nhiều sự xem xét kỹ lưỡng về thỏa thuận, bởi vì đây là một thương vụ mua lại cực kỳ lớn. Điều đó sẽ làm thay đổi động lực cạnh tranh của toàn bộ ngành công nghiệp game".

Tuy nhiên, nó không chỉ là bảng điều khiển trò chơi và trò chơi có thể tải xuống. Microsoft cũng đang cố gắng vượt qua Sony bằng cách trở thành công ty hàng đầu về trò chơi trên đám mây.

Chơi game trên đám mây về cơ bản cho phép game thủ phát trực tuyến và chơi các trò chơi như "Assassin's Creed Origins", "Deathloop" và "Halo Infinite" trên các thiết bị truyền thống kém hiệu quả như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thậm chí cả TV thông minh mà không cần máy chơi game hoặc PC đắt tiền.

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý 3 của Microsoft vào tháng 10, Giám đốc điều hành Satya Nadella đã thông báo rằng 20 triệu người đã sử dụng dịch vụ Xbox Cloud Gaming của Microsoft cho đến nay, tăng thêm 10 triệu người từ quý 2 trước đó.

Tuy nhiên, con số đó vẫn ít hơn 25 triệu bảng điều khiển chơi game PlayStation 5 mà Sony đã bán được kể từ khi ra mắt vào năm 2020. Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của mình, Microsoft luôn muốn đánh bại Sony trong mảng trò chơi bởi họ thường xuyên bán được ít bảng điều khiển chơi game và trò chơi hơn nhà sản xuất PlayStation.

Tuy nhiên, chơi game trên đám mây đại diện cho một cơ hội mới cho Microsoft, và là cơ hội mà công ty rất muốn khai thác. Bởi Microsoft đã có xương sống công nghệ cần thiết nhờ các máy chủ khổng lồ trên khắp thế giới. Nó chỉ cần thu hút nhiều người chơi hơn nữa là đủ.

"Game Pass [dịch vụ trò chơi của Microsoft bao gồm nền tảng trò chơi trên đám mây] đã thực sự trở thành trung tâm cho sự phát triển của hoạt động kinh doanh trò chơi của Microsoft. Nó vượt ra ngoài thị trường bảng điều khiển trò chơi cạnh tranh cao; nó dựa vào thế mạnh của Microsoft về đám mây và phần mềm dưới dạng dịch vụ, đồng thời cho phép tiếp cận đối tượng mới... trong số nhiều thứ khác", Louise Shorthouse, giám đốc nghiên cứu tại Ampere Games nói với tờ Yahoo Finance.

"Tất nhiên, nó sẽ cho phép Microsoft cạnh tranh tốt hơn với Sony, và cả với những gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Trung Quốc như Tencent, những công ty hiện đang rất tập trung vào việc mở rộng ra quốc tế".

Tâm điểm của tranh chấp công khai giữa Microsoft và Sony là liệu Sony có tiếp tục có quyền truy cập vào "Call of Duty" của Activision Blizzard hay không, nếu Microsoft có thể mua Activision Blizzard. Ảnh: @AFP.

'Call of Duty' là chìa khoá mấu chốt

Tâm điểm của tranh chấp công khai giữa Microsoft và Sony là liệu Sony có tiếp tục có quyền truy cập vào "Call of Duty" của Activision Blizzard hay không, nếu Microsoft có thể mua Activision Blizzard.

Theo bài viết của Smith, Microsoft sẵn sàng ký một thỏa thuận 10 năm để đảm bảo "Call of Duty" có sẵn trên PlayStation và Xbox trong cùng một ngày. Việc Microsoft kìm giữ "Call of Duty" trên PlayStation cũng hợp lý. Bởi tựa game mới nhất trong nhượng quyền thương mại "Call of Duty Modern Warfare 2" đã đạt doanh thu 1 tỷ đô la trong 10 ngày đầu tiên có mặt trên thị trường. Loại bỏ Sony khỏi tựa game này đồng nghĩa với việc Microsoft ăn vào doanh số bán hàng của "Call of Duty" tốt hơn.

Một điều không rõ ràng khác là liệu Sony có thể cung cấp trò chơi thông qua dịch vụ PlayStation Plus, dịch vụ có tùy chọn chơi trò chơi trên đám mây hay không.

Cả Microsoft và Sony đều có lịch sử mua lại các công ty trò chơi của bên thứ ba và biến các tựa game của họ thành độc quyền cho Xbox hoặc PlayStation. Nhưng "Call of Duty" là một nhượng quyền thương mại lớn đến mức nếu Sony không có quyền truy cập vào nó, chẳng hạn như sau khi thỏa thuận 10 năm được đề xuất hết hạn, game thủ có thể thấy mình chọn Xbox thay vì PlayStation".