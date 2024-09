Miền núi Quảng Nam xuất hiện sạt lở, hơn 150 người dân di dời dân khẩn cấp trong đêm

Ngày 19/9, lãnh đạo huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam thông tin nhanh về việc sạt lở trên địa bàn, di dời nhân dân khẩn cấp trong đêm.

Theo đó, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, từ ngày 18/9 đến rạng sáng ngày 19/9 trên địa bàn tình hình mưa chuyển biến nặng hơn, nhiều địa bàn có lượng mưa to đến rất to. Hiện trên địa bàn đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đã di dời hơn 100 người dân đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở đất đá vào nhà dân ở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My. Ảnh: TT-NTM

Tại huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã có 17 ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa lớn gây ra, trong đó có 8 nhà bị đất đá sau nhà sạt tràn vào nhà và 9 nhà bị nứt nền nhà. Ngay sau khi phát hiện độ an toàn của các ngôi nhà và người dân, trong đêm ngày 18/9 các xã trên địa bàn Nam Trà My đã sơ tán 51 hộ dân, 164 nhân khẩu ở các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao về nơi trú ẩn an toàn.

Mưa lớn đã làm sạt lở nhiều tuyến đường đi xã, đi thôn của huyện miền núi cao Nam Trà My bị sạt lở nặng, trong đó ghi nhận tại các điểm sạt lở như sau, sạt lở tuyến đường từ UBND xã Trà Tập đi làng Răng Chuỗi thôn 1, Trà Tập gây ách tắt giao thông đi lại. Đặc biệt, khối đất đá sạt lở này đã trôi sát làng Lăng Lương, uy hiếp 22 hộ/95 nhân khẩu tại làng này.

Mưa lớn khiến một số trục đường ĐH trên địa bàn huyện Nam Trà My bị sạt lở. Hiện địa phương đang chỉ đạo lực lượng tại chỗ tiến hành giải phóng đất đá để đảm bảo lưu thông. Ảnh: TT-NTM

Tuyến đường ĐH5 đi Trà Vân bị sạt 2 điểm, tại khu vực làng ông Sinh và làng ông Bích, sạt taluy dương đất đá tràn xuống đường, chỉ lưu thông bằng xe máy, xe ô tô không lưu thông được. Tuyến đường trên địa bàn xã Trà Don bị sạt 5 điểm, trong đó 2 điểm bị sạt lớn phương tiện giao thông không đi lại được, 3 điểm sạt lở nhỏ đã huy động nhân dân khắc phục đi lại bình thường. Ngoài ra, mưa lớn còn gây sạt lở taluy âm tuyến đường ĐH3, Trà cang, ĐH1 Trà dơn - Trà Leng.

Xã Trà Nam tiến hành di dời các hộ dân tránh trú an toàn ngay đêm khuya. Ảnh: TT-NTM

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Nam Trà My còn thông tin, mưa lớn đã làm thêm một số điểm trường bị ảnh hưởng, trong đó có 3 điểm như, taluy dương sau điểm trưởng Răng Chuỗi thôn 1, xã Trà Tập bị trôi tuột, đất rơi từng mảng, nước bên ngoài ép tràn cả vào phòng học. Các điểm trường Tong Pua và điểm trường Lâng Loan thôn 3, Trà Cang có hiện tượng đất đá sạt phía sau, có ảnh hưởng ban đầu đến tường.