Mưa to từ sáng sớm đến đầu giờ chiều nay 18/9, khiến một số đoạn đường, ngầm cầu ở Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam bị ngập cục bộ do mưa lớn.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về Sông Tiên, huyện Tiên Phước, Quảng Nam gây ngập cục bộ tại một số cầu ngầm. Ảnh: N.H

Clip mưa lớn, trượt lở đất ở Tiên Phước

Dự báo trong những giờ tới, mưa to gây nguy cơ ngập lụt cục bộ một số tuyến đường từ trung tâm huyện về trung tâm các xã vùng trũng thấp.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến nguy hiểm, lãnh đạo huyện Tiên Phước đã tổ chức tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng các tuyến đường bị xói mòn có nguy cơ xảy ra sạt lở, sụt lún để có biện pháp khắc phục.

Các địa phương cũng đang tiến hành rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đường giao thông, bờ suối đảm bảo an toàn cho người dân.

Khu vực cầu ngầm ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: N.H

UBND huyện Tiên Phước và các xã, thị trấn cũng khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác kịp thời ứng phó với ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản khi mưa lớn tiếp tục xảy ra.

Một điểm trượt lở đất ở khu vực Đèo Liêu qua địa phận Tiên Phước. Ảnh: N.H

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn, tổ chức kiểm tra, cắm biển cảnh báo, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Lãnh đạo huyện Tiên Phước, Quảng Nam tổ chức kiểm tra tình hình mưa lũ. Ảnh: N.H

Triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất của nhân dân, phòng, chống ngập úng khu vực trũng thấp hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Không những huyện Tiên Phước mà tại các huyện như miền núi như Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang... ngày hôm nay cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, 24 giờ qua các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to như, Phước Năng 226,6mm; đầu mối hồ Phú Ninh 219mm; Phước Chánh:211,2mm; Tiên Phong 204,6mm; Văn phòng thường trực 192,6mm; Phước Thành 186,6mm; Tam Lộc183mm; Phước Hiệp 172mm; Đại Hiệp 168,6mm; Phước Công 164mm; Tiên Hà 162,4mm; Bình Lâm 156,6mm; Đầu mối hồ Phước Hà 156mm; Sông Trà 149,6mm…

Cảnh báo khả năng xảy ra mưa lớn từ 13 giờ ngày 18/9 đến 13 giờ ngày 20/7, trong 24 giờ tới các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa to, đến mưa rất to; trong 24 - 48 giờ tới mưa giảm dần, còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 100 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước.