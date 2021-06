Miễn phí chuyển tiền quốc tế lên tới 20 triệu đồng chỉ có tại TPBank

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa triển khai chương trình miễn phí chuyển tiền quốc tế lên tới 20 triệu đồng nhằm giảm áp lực tài chính cho khách hàng cá nhân có nhu cầu chuyển tiền cho người thân tại nước ngoài trong giai đoạn khó khăn hiện tại của nền kinh tế.



Chương trình ưu đãi này được bắt đầu từ nay và kéo dài đến hết 30/9. Theo đó, với mỗi giao dịch chuyển tiền, TPBank sẽ miễn phí chuyển tiền (không bao gồm: điện phí và các phí phát sinh từ phía ngân hàng nước ngoài) tối đa lên tới 20 triệu đồng. Khách hàng chỉ cần thanh toán phần chênh lệch còn lại, nhờ đó sẽ tiết kiệm được một phần chi phí đáng kể để sử dụng cho các công việc khác của bản thân và gia đình. Chương trình không giới hạn số tiền tối thiểu hay số lần giao dịch của một khách hàng trong một tháng. Hiện nay, TPBank là ngân hàng duy nhất trên thị trường triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn này.

Trong những năm trở lại đây, nhu cầu sinh sống, làm việc và học tập của người Việt Nam tại nước ngoài ngày càng tăng cao. Vì vậy, nhu cầu chuyển tiền quốc tế cũng nhanh chóng tăng lên và ngày càng đa dạng như: Chuyển tiền đóng học phí, trợ cấp cho du học sinh, chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích định cư, thanh toán phí/lệ phí, khám chữa bệnh ở nước ngoài, chuyển tiền trợ cấp thân nhân, chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài hoặc cá nhân là người nước ngoài có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài. Nhu cầu nhiều đồng nghĩa với việc tốn kém về chi phí khi chuyển tiền, và bài toán đó sẽ ngày càng khó hơn khi thu nhập của người dân bị ảnh hưởng trong thời điểm dịch bệnh kéo dài.

Ông Nguyễn Hưng – Tổng Giám đốc TPBank chia sẻ: “Với những nỗ lực trong việc tìm kiếm phương thức hỗ trợ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm thiểu chi phí, chương trình ưu đãi này miễn phí chuyển tiền quốc tế của TPBank sẽ hỗ trợ được khách hàng phần nào về chi phí, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh ảnh hưởng nhiều tới nguồn thu nhập của khách hàng như hiện nay”.

TPBank đã triển khai dịch vụ chuyển tiền quốc tế trong nhiều năm và được đông đảo khách hàng đón nhận, tham gia sử dụng dịch vụ. TPBank thực hiện chuyển tiền qua SWIFT – Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu cung cấp các giao dịch tài chính an toàn và bảo mật cho các thành viên của mình. Mỗi ngân hàng sẽ có một mã SWIFT Code riêng, khiến cho việc chuyển tiền hoặc truyền thông tin được diễn ra chính xác, bảo mật và an toàn. Khi sử dụng kênh chuyển tiền SWIFT, khách hàng sẽ phải tới các điểm giao dịch của ngân hàng để yêu cầu chuyển tiền đi nước ngoài. Đây là một kênh giao dịch an toàn và tương đối nhanh chóng khi chỉ mất từ 2-3 ngày để có thể nhận được tiền.

Phí chuyển tiền quốc tế được tính dựa trên tổng số tiền chuyển và mục đích chuyển, trong đó TPBank thu phí 0,15% cho chuyển tiền du học và 0,2% cho các mục đích còn lại. Các loại tiền tệ được áp dụng gồm có: USD, AUD, EUR, CAD, GPB, JYP, SGD, hoặc áp dụng tỉ giá chéo với các đồng tiền tệ khác.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 1900585885 hoặc đến các điểm giao dịch TPBank gần nhất để được giải đáp.