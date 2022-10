Minh Khuê là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả phim truyền hình Việt Nam từ sau bộ phim Cô gái xấu xí năm 2008. Bẵng đi một thời gian, bỗng nhiên khán giả không còn thấy nữ diễn viên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Mãi cho đến năm 2022, Minh Khuê mới tái xuất màn ảnh đầy ngoạn mục trong bộ phim Thương ngày nắng về.

Chia sẻ với báo chí, Minh Khuê cho biết, sau khi mẹ cô đột ngột qua đời do bệnh nặng, cô đã gặp phải cú sốc lớn. Cô tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất để đi tìm cho mình những hướng đi mới. Trong dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay, Minh Khuê đã có những chia sẻ về người mẹ quá cố và những điều đặc biệt trong cuộc sống của cô hiện tại.

Minh Khuê được khán giả yêu mến sau bộ phim Cô gái xấu xí (Ảnh: NVCC)

Minh Khuê chia sẻ điều ít biết về mẹ đẻ

Là phụ nữ Việt Nam, các cô gái sẽ luôn mong muốn được đón một ngày 20/10 thật trọn vẹn và ý nghĩa. Minh Khuê mong muốn chào đón một ngày 20/10 như thế nào?

- Thực sự, vào những ngày của phụ nữ, tôi không chú trọng vào bản thân mà dành thời gian để gửi hoa và lời chúc cho mẹ, cho những người phụ nữ tuyệt vời mà tôi biết. Có lẽ do đây là thói quen từ ngày nhỏ, khi tôi còn là một cô bé, mà lúc đó chỉ có đi chúc thôi chứ chưa đủ lớn để được mọi người chúc lại nên đôi khi tôi cũng không có khái niệm chờ đợi hoa và quà trong những ngày này.

Mẹ của Minh Khuê là người phụ nữ có sự ảnh hưởng thế nào đến tính cách và cuộc sống của chị ở hiện tại?

- Mẹ tôi là một người hướng ngoại và rất giỏi giao tiếp. Phải nói 10 người gặp thì hết 11 người yêu mến. Mẹ còn là một người có nghị lực phi thường và rất nghiêm khắc với những quyết định trong cuộc đời mình. Nhờ vậy mà ngay từ khi bắt đầu tự lập trong TP.HCM tôi đã không bị sa ngã bởi bất cứ cám dỗ nào và luôn không ngừng cố gắng. Tôi còn học được ở mẹ sự lạc quan và tự chủ. Ngay cả khi nghe tin mình mắc bệnh và suốt 7 tháng trời chữa trị, chưa một giây phút nào mẹ buồn bã hay khiến cho mọi người phải lo lắng, bận tâm tới mình.

Minh Khuê từng mất nhiều thời gian để hồi phục tinh thần sau khi mẹ qua đời. (Ảnh: NVCC)

Có điều gì chị cảm thấy hối tiếc vì chưa thể thực hiện với mẹ hay không?

- Tôi rất tiếc vì chưa dành nhiều thời gian bên mẹ khi mẹ còn sống, chưa từng đi du lịch cùng mẹ tới những nơi mà hai mẹ con vẫn thường hứa hẹn. Hối tiếc lắm! Cho nên bây giờ thấy ai còn mẹ, tôi luôn nhắc họ hãy dành thời gian bên ba mẹ và nói yêu thương họ thật nhiều khi còn có thể.

2022 là một năm có rất nhiều niềm vui với Minh Khuê khi chị trở lại với phim ảnh và nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Ngày 20/10 năm nay chị có kế hoạch nào đó gọi là "tự thưởng" cho bản thân không?

- Năm nay tuy không còn mẹ nhưng ông trời lại bù đắp một người bên cạnh san sẻ buồn vui cùng tôi. Có lẽ đây là phần thưởng lớn nhất đối với tôi. Vì sau bao nhiêu năm không hoa không quà và luôn lặng lẽ một mình thì năm nay đã được bù đắp.

Minh Khuê chia sẻ về khái niệm "nữ quyền"

Là một người phụ nữ tự chủ, chọn kết hôn khá muộn, Minh Khuê nghĩ rằng điều gì khiến người phụ nữ hạnh phúc?

- Tôi nghĩ rằng để hạnh phúc thì phụ nữ nên có một điều, đó chính là "biết chấp nhận". Chấp nhận việc trên đời này không có điều gì là hoàn hảo kể cả bản thân chúng ta, từ đó ta sẽ bớt kỳ vọng, khi bớt kỳ vọng thì chúng ta sẽ hạnh phúc.

Minh Khuê cho rằng, phụ nữ hạnh phúc là khi biết đủ. (Ảnh: NVCC)

Trong cuộc sống hiện đại khái niệm "nữ quyền" ngày càng được nhắc tới nhiều hơn, thậm chí là nhiều chị em đòi hỏi nữ quyền một cách tiêu cực. Theo Minh Khuê, "nữ quyền" nên được hiểu thế nào cho đúng?

- Thay vì cho rằng nữ quyền là phải cố gắng để trở nên mạnh mẽ, giỏi giang hơn đàn ông, thậm chí là tư tưởng không cần đàn ông. Đối với tôi, nữ quyền nên được hiểu là sự tự do và bình đẳng. Rất nhiều người phụ nữ vẫn tự giam lỏng cuộc đời mình với tư tưởng hạnh phúc của bản thân là do đàn ông quyết định, điều này khiến cho họ không có được hạnh phúc.

Phụ nữ là một nửa của thế giới, họ xứng đáng được lựa chọn cuộc sống mà họ mong muốn, xứng đáng được tự do quyết định những gì họ muốn làm và được xã hội công nhận. Giống như tôi và bạn trai hiện tại, tại sao trước đây cứ mỗi lần đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân tôi lại bị khủng hoảng và từ bỏ, nhưng lần này lại hoàn toàn mong chờ và đón nhận nó?

Bởi, người hiện tại cho tôi cảm giác được tự do, tự do phấn đấu sự nghiệp, tự do học những điều mới, tự do du lịch khám phá hay gặp gỡ bạn bè mà không phải bỏ đi bất cứ thứ gì.

Một năm nhìn lại, sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn, mọi thứ đều khá suôn sẻ, chị cảm nhận mình được gì và mất gì?

- Ba năm vừa qua, tôi đã mất rất nhiều thứ, cảm giác như cả thế giới chống lại mình. Nhưng nhờ vậy mà tôi có thời gian để tĩnh lặng và nhìn lại về những cái được và mất. Tôi có thời gian để sống chậm lại, chăm sóc cho sức khoẻ và ở bên cạnh ba nhiều hơn. Năm nay dường như vũ trụ muốn bù đắp cho tôi khi đem tới rất nhiều những cơ hội trong công việc và cả chuyện tình cảm nữa. Nhưng khi làm việc nhiều thì đồng nghĩa với việc sức khoẻ sẽ giảm sút và thời gian hạn hẹp, không được ở cạnh ba nhiều.

Với nhan sắc trẻ trung, quyến rũ, ít ai ngờ Minh Khuê đã bước sang tuổi 37. (Ảnh: NVCC)

Nhiều khán giả ngưỡng mộ nhan sắc luôn trẻ trung, đầy năng lượng của Minh Khuê. Có bí quyết nào đặc biệt giúp chị sở hữu nhan sắc như hiện tại?

- Tiêu chí của tôi luôn là vẻ đẹp tự nhiên. Tôi tập trung vào việc làm sao để ra đường không cần trang điểm. Nếu môi bị thâm thì nên xăm môi. Nếu mi mỏng thì nên uốn mi… Khắc phục tất cả những nhược điểm của bản thân một cách có kiểm soát. Làm sao để nhìn đẹp một cách tự nhiên nhất. Và với cơ thể cũng vậy. Tôi sẽ tập trung vào việc giữ cho gót chân hồng hào và bàn tay mềm mại. Vì với tôi người phụ nữ đẹp nhất là khi họ thật sạch sẽ và thơm tho. Về phong cách ăn mặc tôi cũng chọn những gì đơn giản nhất.

Minh Khuê có lời chúc, lời nhắn nhủ gì đến những người phụ nữ vẫn đang luôn theo dõi hành trình của chị mỗi ngày?

- Nhân ngày ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi xin chúc cho một nửa thế giới luôn tìm thấy được hạnh phúc ngay cả trong từng hơi thở. Và nhớ rằng hãy luôn làm chủ cuộc sống của mình.

Xin cảm ơn diễn viên Minh Khuê với những chia sẻ!