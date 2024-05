Minh Tú: "Cơ thể cần nước như tôi cần phải có Chris"

Mới đây, Minh Tú thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi chia sẻ tập 2 của dự án "Minh Tú mau mau tính". Trong tập này, người đẹp sinh năm 1991 đã tiết lộ nhiều chuyện xoay quanh công việc, cuộc sống. Trong đó, ông xã Chris là chỗ dựa vững chắc đã giúp cô vực dậy tinh thần sau nhiều biến cố.

Minh Tú được Võ Hoàng Yến an ủi sau nhiều biến cố liên tiếp

Theo Minh Tú chia sẻ, khi hoàn thành việc lo hậu sự cho bố, cô đã làm việc với cường độ cao. Dù Minh Tú là người có cá tính mạnh mẽ nhưng những lúc như thế này hoàn toàn khiến cô mất tinh thần và cảm thấy trống trải.

Người đẹp sinh năm 1991 cho biết, lần đầu tiên trong sự nghiệp hơn 10 năm làm nghề người mẫu, cô đã ngã 2 lần trên sân khấu khi đang trình diễn. Dù vậy Minh Tú vẫn hoàn thành tiết mục trong tiếng vỗ tay động viên và cổ vũ của khán giả. "Tôi vừa cảm thấy có lỗi với Lan Khuê và bản thân khi đã không làm tốt phần trình diễn", người đẹp chia sẻ.

Tại một buổi làm việc sau đó, Võ Hoàng Yến đã gặp Minh Tú trong hậu trường. Cô hỏi thăm và khóc nức nở an ủi Minh Tú: "Có sao không? đi khám chưa? Thương quá trời, tội nghiệp con nhỏ". Cái ôm ấm áp và ánh mắt đầy sự yêu thương, lo lắng cho người em khiến khoảnh khắc Minh Tú không bao giờ quên.

Minh Tú tiết lộ cô từng 2 ngã lần trên sân khấu khi đang trình diễn. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, trong chương trình truyền hình thực tế Minh Tú tham gia, cô đã bị flycam cắt trúng phần cằm và phải lập tức di chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Kết quả, cô phải khâu mười mấy mũi và dừng luôn việc ghi hình cũng như phải dành thời gian dài sau đó để tĩnh dưỡng. Tai nạn này đã ảnh hưởng nhiều đến tinh thần, sức khỏe cũng như công việc của Minh Tú. Được biết, siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng là một trong những người chị đầu tiên liên hệ thăm hỏi, động viên và an ủi cô vượt qua nỗi lo lắng.

Minh Tú: "Chồng là chỗ dựa tinh thần của tôi sau những biến cố"

Tính từ thời gian biết nhau đến hiện tại, Minh Tú và Chris đã trải qua hành trình 12 năm gắn bó. Trong khi Minh Tú là người sôi nổi, hoạt bát thì Chris là người trầm tính, ít nói. Điều đó khiến cuộc sống cả hai trải qua nhiều cung bậc của cảm xúc: yêu thương, giận hờn, mâu thuẫn, thông cảm... Vì thế, khi Minh Tú đối mặt với những biến cố trong cuộc sống, Chris là chỗ dựa tinh thần vững vàng nhất của cô.

Trong khoảng thời gian lo hậu sự cho bố của Minh Tú, Chris luôn là người đàn ông bên cạnh chăm sóc và động viên tinh thần cô và gia đình. Những lời động viên, an ủi từ Chris khiến Minh Tú có thể mạnh mẽ vượt qua. Thời gian sau khi bố của Minh Tú qua đời, trong cô vẫn còn nỗi buồn mất mát và sự tiếc nuối khi còn nhiều dự định chưa thực hiện được cùng bố và gia đình. Chris cũng đã động viên và an ủi cô. Theo Minh Tú chia sẻ, Chris đã nhắn nhủ cô rằng: "Em đã làm tròn mọi thứ rồi, em đã làm cho mọi người cảm nhận được sự yêu thương và anh chắc chắn rằng, mọi người cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn vì điều đó. Tất nhiên, em đang cảm thấy nuối tiếc vì em có thể làm tốt hơn như thế nữa. Em nên biết rằng, em đã làm được những điều tốt nhất dành cho gia đình rồi".

Minh Tú: "Chồng là chỗ dựa tinh thần của tôi sau những biến cố". (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ về kỷ niệm với ông xã ngoại quốc, Minh Tú cho biết, có lần cả hai xảy ra mâu thuẫn, Minh Tú vốn là người nóng tình nên cô vô tình xô ngã anh. Chris chỉ âm thầm đứng dậy và tiếp tục công việc nướng bánh của mình. Điều này cho thấy Chris không chỉ bình tĩnh trong lời nói mà còn sự điềm đạm trong hành động và suy nghĩ.

Sự ấm áp và tình yêu của Chris dành cho Minh Tú được thể hiện rõ bằng những hành động thiết thực trong cuộc sống của hai người. Anh nấu đồ ăn khuya để sẵn sợ cô đói khi đi làm về khuya, những lá thư viết tay, những cử chỉ yêu thương, dành thời gian cho nhau, những món quà và sự đầu tư để làm cô bất ngờ trong những ngày kỷ niệm. Tất cả điều đó xuất phát từ sự yêu thương, Chris muốn dành những gì tốt đẹp và hạnh phúc cho Minh Tú bởi vì cô xứng đáng. "Chúng tôi có cùng những giá trị, sự quan tâm và suy nghĩ đều hướng tới gia đình. Minh Tú rất quan tâm đến tôi, gia đình, bạn bè và cô ấy rất vui khi giúp đỡ được người khác. Tôi với Minh Tú có cùng quan điểm như thế từ lúc biết nhau đến giờ", Chris cho hay.

Clip: Minh Tú chia sẻ điều đặc biệt về chồng Tây. (Nguồn: NVCC)

"Ly nước lọc" đầu giường mỗi sáng "thức tỉnh" Minh Tú phải chọn Chris

Minh Tú thừa nhận, cả cô và ông xã đã có những thay đổi tích cực về tính cách khi ở bên ông xã ngoại quốc. Người đẹp sinh năm 1991 đã bớt nóng tính và bình tĩnh hơn trong mọi vấn đề trong khi Chris cũng sôi nổi và thoải mái đón nhận sự chú ý của mọi người hơn. "Điều duy nhất không thay đổi trong suốt 5 năm trở lại đây đó là ly nước lọc", Minh Tú cho biết.

Câu chuyện về ly nước lọc bắt nguồn từ việc Chris có thói quen sẽ uống nước vào buổi tối và luôn chuẩn bị một ly nước kế bên đầu giường và anh lặp lại thói quen đó với Minh Tú. Minh Tú tâm sự: "Ly nước đó đã cứu vãn mối tình này rất nhiều lần, những lần xảy ra mâu thuẫn và tôi đã muốn bỏ cuộc. Dù giận nhau và không nói chuyện mấy tuần liền nhưng ly nước đầu giường là không bao giờ thay đổi. Ly nước lọc như là sự tinh khiết của Chris dành cho tôi vô điều kiện".



Minh Tú cũng khẳng định, cơ thể cần nước như cô phải cần có Chris. Người đẹp sinh năm 1991 cảm thấy may mắn khi gặp được người đàn ông của đời mình.

Minh Tú hoàn toàn cảm nhận được những sự yêu thương, quan tâm chân thành của Chris dành cho cô. (Ảnh: FBNV)

Minh Tú (sinh năm 1991) được biết tới sau khi giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào Top 10 cùng danh hiệu Miss Supranational Asia 2018 (Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á). Người đẹp sinh năm 1991 cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của cuộc thi The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017. Cô còn là giám khảo khách mời trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Minh Tú được khen là người đào tạo mát tay khi huấn luyện nhiều hoa hậu đạt thành công, trong đó có Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Đám cưới Minh Tú và Chris diễn ra vào ngày 13/4 tại TP.HCM. Chia sẻ về hành trình chuẩn bị cho đám cưới của mình, Minh Tú cho hay: "Tôi và Chris luôn cố gắng mang đến một buổi tiệc thật ấm áp, ngọt ngào và đầy yêu thương". (Ảnh: FBNV)