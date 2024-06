Miss Cosmo 2024: Chuỗi festival kết hợp thời trang và giao lưu văn hóa

Ba đại diện Miss Cosmo 2024 từ Philippines, Malaysia và Việt Nam. Ảnh: BTC

Tại buổi họp báo ở TP.HCM ngày 11/6, ban tổ chức công bố khởi động cuộc thi cùng các hoạt động đa dạng được tổ chức tại các thành phố du lịch lớn của Việt Nam. Miss Cosmo 2024 có sự tham gia của hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Không chỉ là cuộc thi hoa hậu đơn thuần, điểm nhấn của Miss Cosmo năm nay là Festival gồm chuỗi hoạt động đậm chất lễ hội kết hợp thời trang - di sản và giao lưu văn hóa từ Bắc vào Nam.



Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người và du lịch Việt Nam, Miss Cosmo còn mang đến cơ hội quảng bá và vinh danh niềm tự hào bản sắc dân tộc của mỗi quốc gia trên thế giới.

Hoa hậu Khánh Vân tại buổi họp báo công bố Miss Cosmo 2024 ở TP.HCM

Chia sẻ thêm về tiêu chí cuộc thi, ông Trần Việt Bảo Hoàng – CEO Miss Cosmo, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: "Hoa hậu chiến thắng Miss Cosmo là người phụ nữ đặc biệt ưu tú với chúng tôi. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp đa dạng và sự độc đáo, chúng tôi còn tìm kiếm những người phụ nữ có bản lĩnh, biết tận dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để làm việc với một tư duy tiên phong, hơn hết là sự cam kết bền vững của họ trong từng hành động. Đây đều là những tiêu chí quan trọng hàng đầu để chúng tôi tìm kiếm và lựa chọn ở người chiến thắng".

Tổ chức Miss Cosmo cũng công bố chủ đề chính thức của cuộc thi Miss Cosmo 2024 là "Vivid Vietnam - Việt Nam sống động" thông qua chuỗi những lễ hội từ Bắc vào Nam. Các hoạt động của Miss Cosmo 2024 nhấn mạnh thông điệp sống xanh, sống bền vững, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam mang đậm dấu ấn vẻ đẹp về đất nước, văn hóa, du lịch và con người Việt Nam trong sự tham gia và hưởng ứng nồng nhiệt từ các quốc gia tham dự và khán giả theo dõi trên toàn thế giới.

Miss Cosmo Vietnam Bùi Thị Xuân Hạnh

Chuỗi Festival gồm các hoạt động chính, như: Cosmo Hello From Vietnam với phần trình diễn trang phục văn hoá Việt Nam từ NTK Lê Thanh Hòa trên bối cảnh sông núi đá vôi hùng vĩ của Ninh Bình; Best Of Vietnam Festival với các hoạt động lễ hội Dâng hương Quốc tổ, không gian trà Việt – quốc ẩm, lễ hội 3 miền; Best Of The World Festival 2024 - chuỗi hoạt động diễn ra tại TP.HCM tôn vinh sự đa dạng và phong phú của các nền văn hóa thế giới.

Lễ hội mang đến một nền tảng độc đáo để trải nghiệm các buổi biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và truyền thống hấp dẫn từ khắp các châu lục. Du khách tham dự sẽ có nhiều trải nghiệm lễ hội đích thực từ các quốc gia trên khắp thế giới, thưởng thức các món ăn đặc sản và khám phá những khu chợ truyền thống cùng các hoạt động thú vị khác. Điều này sẽ tạo ra một bầu không khí giao lưu văn hóa toàn cầu ngay tại TP.HCM.

Ngoài ra, TP.HCM còn là địa điểm đăng cai tổ chức phần thi trang phục văn hóa dân tộc, bán kết, chung kết.

Các thí sinh đại diện quốc gia sẽ bắt đầu đến Việt Nam vào giữa tháng 9. Đêm thi chung kết diễn ra vào ngày 5/10 tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ - TP.HCM.