Mitsubishi Xforce ra mắt Việt Nam: Giá từ 620 triệu đồng cạnh tranh Hyundai Creta, KIA Seltos

Trong những năm vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam đón nhận nhiều mẫu SUV mới, đặc biệt ở phân khúc SUV hạng B. Mitsubishi Xforce sẽ là tân binh tiếp theo có mặt để gia tăng sự cạnh tranh, thêm lựa chọn cho khách hàng.

Mitsubishi Xforce ra mắt với mức giá hấp dẫn

Giá xe Mitsubishi Xforce mới được công bố. Ảnh Quỳnh Anh.

Theo công bố, Mitsubishi Xforce có mức giá bán 3 phiên bản cụ thể như sau:

Phiên bản Giá niêm yết Mitsubishi Xforce GLX 620 Mitsubishi Xforce EXCEED 660 Mitsubishi Xforce Premium 699 Mitsubishi Xforce Ultmate Công bố sau

Với mức trên, Mitsubishi Xforce thực sự là đối thủ xứng tầm của các mẫu xe cùng phân khúc như Hyundai Creta, KIA Seltos tại Việt Nam. Mức giá rẻ giúp Mitsubishi Xforce được kỳ vọng cùng Xpander là những quân bài chủ lực của Mitsubishi Việt Nam.

Mitsubishi Xforce có gì nổi bật?

Điểm nội bật của Mitsubishi Xforce đến từ chiều dài tổng thể 4.390 mm, cao hàng đầu phân khúc B-SUV. Cụ thể, xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.390 x 1.810 x 1.660 mm. Điều này mang đến không gian nội thất rộng rãi và tạo nên vẻ ngoại thất bề thế, thể thao và vững chãi.

Mitsubishi Xforce ra mắt Việt Nam. Ảnh Quỳnh Anh.

Xforce sở hữu khoảng sáng gầm 222 mm hàng đầu phân khúc, sử dụng la-zăng và lốp kích thước 18 inch. Nhờ vậy, xe bám đường tốt hơn, tăng độ ổn định để người lái tự tin điều khiển xe an toàn ngay cả trên các mặt đường gồ ghề, mấp mô hoặc trong điều kiện đường ngập nước.

Thiết của xe nâng cao khả năng khí động học nhờ những đường vuốt hiện đại, cụm đèn chiếu sáng LED nâng cao sự an toàn cho người lái. Hơn nữa, thiết kế phần đầu của Xforce khiến người dùng thực sự bị ấn tượng.

Không gian hàng ghế phía trước Mitsubishi Xforce rộng rãi cùng thiết kế tựa vai mang lại cảm giác dễ chịu. Ghế ngồi được thiết kế để giảm chuyển động của người ngồi trong xe, giúp hành khách luôn cảm thấy thoải mái, ngay cả khi phải đối mặt với tình trạng giao thông ùn tắc hay khi xe di chuyển nhanh hoặc qua các địa hình gồ ghề.

Nội thất xe Mitsubishi Xforce. Ảnh Quỳnh Anh.

Hàng ghế phía sau được đặc biệt chú trọng, không gian để chân rộng rãi hàng đầu phân khúc, ngay cả khi ba hành khách cùng ngồi vẫn cảm thấy thoải mái. Vô lăng 3 chấu được tích hợp các phím điều khiển đa chức năng cho phép người dùng thuận tiện trong quá trình thao tác và vận hành xe. Khả năng trả lái hay đánh lái vô lăng XFORCE chính xác đem lại sự tự tin cho người lái trên mỗi hành trình.

Mitsubishi Xforce có màn hình giải trí kích thước lớn 12.3 inch, kết hợp với màn hình thông tin kỹ thuật số 8 inch cho giao diện trực quan: Màn hình giải trí kích thước 12.3 inch được thiết kế hiện đại, cho phép tùy biến nhiều giao diện và thể hiện thông tin khác nhau trong cùng một thời điểm theo ba khu vực trên màn hình.

Mitsubishi Xforce được trang bị hệ thống hộp số tự động vô cấp CVT kết hợp với động cơ 1.5L MIVEC, cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ và mượt mà, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu.

Điểm nhấn của mẫu B-SUV còn đến từ hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC và hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến ADAS.

Đặc biệt, XFORCE được trang bị công nghệ chủ động an toàn tiên tiến Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS), hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp và điều khiển hành trình thích ứng giúp duy trì an toàn trong suốt hành trình, hệ thống cảnh báo điểm mù, và cảnh báo khi có phương tiện cắt ngang khi lùi; tất cả công nghệ lái hiện đại, thông minh và an toàn mang lại trải nghiệm lái tốt nhất cho người dùng trên mỗi hành trình của mình.