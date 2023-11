Noo Phước Thịnh: “Tôi tiếc mối quan hệ với nhạc sĩ Đỗ Hiếu nhưng không thể thoả hiệp thêm”

Mới đây, nhạc sĩ Đỗ Hiếu đăng bài viết trên trang cá nhân về vấn đề bản quyền các ca khúc do anh sáng tác, được ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện. Theo đó, Đỗ Hiếu liệt kê 8 bản "hit" lớn trong sự nghiệp Noo Phước Thịnh hiện đã hết hạn độc quyền 2 năm kể từ ngày phát hành, bao gồm: Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay...

Đỗ Hiếu chia sẻ, trong suốt khoảng thời gian dài, hai bên chưa thể hoàn tất việc thương lượng và thống nhất các vấn đề liên quan tới chi phí tác quyền, cũng không tiến hành gia hạn hợp đồng. Cũng bởi vậy, từ ngày 28/10, mọi hành vi biểu diễn và sử dụng các tác phẩm trên không có sự đồng ý của tác giả được xem như hành phi Vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc.