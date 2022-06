Mở bán quỹ căn cuối cùng phân khu Sao Biển và giới thiệu phân khu Cọ Xanh

Nhiều nhà đầu tư săn đón trong sự kiện

Được ví von như "báu vật" nhất định phải sở hữu, phân khu Sao Biển kể từ khi ra mắt thị trường đã tạo nên một cơn sốt cho thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội. Điểm đặc biệt của phân khu này là 100% các sản phẩm shophouse, rất phù hợp với thị hiếu của khách hàng ngày nay. Theo đó, 1 sản phẩm nhưng tối đa hóa công năng bằng việc kinh doanh và để ở, đáp ứng được những nhu cầu thực tế về dòng tiền, lợi nhuận cũng như việc an cư của khách hàng.

Nhiều khách hàng tham gia sự kiện mở bán Sao Biển và giới thiệu phân khu Cọ Xanh.

Theo chia sẻ từ Chủ đầu tư, cho đến thời điểm hiện tại, 99% sản phẩm phân khu sao biển đã tìm được chủ sở hữu. Vì vậy, sáng ngày 26/6 vừa qua, liên minh các đơn vị phân phối chính thức Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire gồm Cen Land tổ chức sự kiện mở bán phân khu Sao Biển và giới thiệu phân khu Cọ Xanh. Đây là sự kiện để khách hàng có cơ hội sở hữu những sản phẩm cuối cùng của phân khu Sao Biển, đồng thời, tiếp cận những thông tin cập nhật về phân khu Cọ Xanh.

Khách hàng tham dự trúng giải thưởng của chương trình.

Sự kiện mở bán là cơ hội cuối cùng để sở hữu shophouse Sao Biển, rất nhiều khách hàng địa phương (Bắc Ninh) cùng những khách hàng thuộc những địa phương lân cận như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang… đã đến tham dự từ rất sơm. Toàn bộ khách hàng tham dự sự kiện sẽ có cơ hội nhận phần quà là những thẻ mua sắm VinID trị giá từ 1-3 triệu đồng, tổng giải thưởng lên đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, với những khách hàng đặt cọc thành công shophouse Sao Biển trong sự kiện được ban tổ chức trao phần quà là tượng thần tài trị giá 35 triệu đồng.

Ưu thế đến từ vị trí và loại hình sản phẩm

Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire hiện là cái tên được nhiều nhà đầu tư nhắc đến. Trong đó, phân khu Sao Biển với lợi thế về vị trí trung tâm cùng ưu thế nằm ở nội tại dòng sản phẩm shophouse hứa hẹn sẽ là "gà đẻ trứng vàng", mang lại lợi nhuận cho khách hàng. Thực tế đã cho thấy, các dòng sản phẩm thấp tầng của Vinhomes tại những dự án như Vinhomes Ocean Park 1, Vinhomes Riverside, Vinhomes Smart City… đều có biên động tăng trưởng cao. So sánh mức giá thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 1 từ thời điểm ra mắt với thời điểm hiện tại, mức giá đã tăng từ 20 – 50%. Tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, 100% các sản phẩm đều là shophouse với phong cách thiết kế hiện đại, cảm hứng Châu Âu.

Phân khu Sao Biển nằm tại vị trí tâm điểm giao thương trong quần thể đô thị biển đẳng cấp nhất thế giới. Không chỉ sở hữu liên kết vùng hoàn hảo với khu vực "tam giác vàng" về kinh tế liên vùng, phân khu này còn nằm kế cận Quảng trường Kinh đô Ánh sáng, công viên Empire Park (7,5ha) và trung tâm thương mại Vincom Mega Mall lớn nhất Việt Nam… mang đến cho cư dân một chất sống như lễ hội 4 mùa suốt 365 ngày trong năm. Sở hữu sản phẩm shophouse tại phân khu Sao Biển đồng nghĩa với cơ hội tiếp cận tệp khách hàng là hàng chục nghìn cư dân hiện hữu tại Vinhomes Ocean Park 1 kế cận. Nhu cầu về mua sắm, giải trí, nghỉ dưỡng của cư dân khu vực sẽ là bảo chứng cho tiềm năng tăng trưởng của The Empire nói chung và phân khu Sao Biển nói riêng.

Lấy cảm hứng từ thủ phủ nghỉ dưỡng Florida (Mỹ), phân khu Cọ Xanh hứa hẹn mang tới nhịp sống sôi động như ở xứ sở cờ hoa.

Cũng trong sự kiện, hai đơn vị phân phối chính thức dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire đã giới thiệu tới khách hàng phân khu Cọ Xanh mang phong cách Mỹ. Điểm nhấn nổi bật của phân khu này các công viên nội khu The Wave Island hay Green Oasis, mang đến một không gian sống nghỉ dưỡng đẳng cấp, đồng thời đảm bảo một cuộc sống xanh đặc quyền cho chủ sở hữu. Phân khu Cọ Xanh cũng sở hữu vị trí chiến lược trong Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire và khả năng kết nối hoàn hảo tới nút giao Cổ Linh và cầu Vĩnh Tuy cùng những địa phương khác trong vùng kinh tế trọng điểm.

Với hệ tiện ích đặc quyền, tạo ra một không gian sống sôi động, như nghỉ dưỡng cùng vị trí chiến lược, phân khu Cọ Xanh được kỳ vọng trở thành một trong những sản phẩm hấp dẫn bậc nhất của Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire được khách hàng săn đón trong thời gian tới.