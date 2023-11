Sáng 14/11, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đã phối hợp với các Đội CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích khác.

Thượng tá Tân Xuân Tiên - Phó Trưởng Công an TP.Thủ Đức phát biểu tại buổi lễ ra quân.

Động thái này được đưa ra sau khi xảy ra vụ "ma men" lái ô tô tông loạt phương tiện trên đường Nguyễn Văn Tăng, TP.Thủ Đức làm 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Tại buổi lễ ra quân, thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó Trưởng Công an TP.Thủ Đức cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị phối hợp với các tổ công tác thuộc Phòng PC08 Công an TP.HCM tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích.

Trung tá Nguyễn Văn Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an TP.Thủ Đức cho hay, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, chất kích thích đang chiếm tỷ lệ rất cao, một bộ phận người dân chưa chấp hành quy định đã uống rượu bia thì không lái xe.

Công an TP.Thủ Đức cùng các Đội thuộc Phòng PC08 Công an TP.HCM tại lễ ra quân.

Thời gian qua, trên địa bàn TP xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, điển hình vụ tai nạn vào chiều 12/11, làm nữ sinh viên tử vong.



Tổ công tác ra quân xử lý các hành vi vi phạm độ cồn, chất kích thích

Theo lãnh đạo Đội CSGT - TT Công an TP.Thủ Đức, đợt ra quân lần này sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12 nhằm kéo giảm, không để xảy ra tai nạn liên quan đến nồng độ cồn, chất kích thích.

Sau lễ ra quân, các tổ công tác sẽ tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, đồng thời xử lý không có vùng cấm với vi phạm độ cồn, chất kích thích.

Công an TP.Thủ Đức kiểm tra các vi phạm

Công an TP.Thủ Đức cho biết, trong 10 tháng đầu năm, lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan xử phạt hơn 6.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích với số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Chỉ trong tháng 10, trên địa bàn TP.Thủ Đức xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.