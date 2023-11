Ngày 13/11, Cơ quan CSGT Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Cao Trí (39 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia đường bộ.



Các quyết định và lệnh của cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.